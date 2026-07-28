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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:52JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、金属製品、ガラス・土石製品、機械なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、輸送用機器、食料品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 小売業 ／ 2,433.57 ／ 2.17
2. 空運業 ／ 248.73 ／ 1.89
3. 陸運業 ／ 2,409.96 ／ 1.10
4. 輸送用機器 ／ 4,858.13 ／ 1.09
5. 食料品 ／ 2,878.67 ／ 0.82
6. 鉄鋼 ／ 811.08 ／ 0.61
7. 水産・農林業 ／ 767.01 ／ 0.57
8. 医薬品 ／ 3,999.32 ／ 0.55
9. サービス業 ／ 3,922.67 ／ 0.49
10. ゴム製品 ／ 6,133.34 ／ 0.38
11. その他製品 ／ 6,052.8 ／ 0.28
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,985.53 ／ -0.12
13. 不動産業 ／ 2,608.96 ／ -0.32
14. パルプ・紙 ／ 698.94 ／ -0.35
15. 情報・通信業 ／ 7,781.51 ／ -0.36
16. 保険業 ／ 4,197.05 ／ -0.83
17. 海運業 ／ 2,196.23 ／ -0.94
18. 卸売業 ／ 5,831.12 ／ -1.24
19. 電力・ガス業 ／ 684.36 ／ -1.49
20. 建設業 ／ 2,697.01 ／ -1.58
21. 石油・石炭製品 ／ 2,772.18 ／ -1.63
22. 繊維業 ／ 942.37 ／ -2.06
23. 証券業 ／ 955.17 ／ -2.10
24. 鉱業 ／ 1,046.19 ／ -2.24
25. その他金融業 ／ 1,616.78 ／ -2.72
26. 精密機器 ／ 13,542.21 ／ -3.02
27. 化学工業 ／ 3,040.94 ／ -3.20
28. 銀行業 ／ 745.18 ／ -3.84
29. 機械 ／ 4,767.73 ／ -4.85
30. ガラス・土石製品 ／ 2,306.03 ／ -5.19
31. 金属製品 ／ 2,003.74 ／ -5.30
32. 電気機器 ／ 7,829.8 ／ -6.16
33. 非鉄金属 ／ 4,992.38 ／ -6.89《CS》
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