*15:44JST 新興市場銘柄ダイジェスト:テラドローンが大幅反落、ジグザグがもみ合い

＜340A＞ ジグザグ 309 0

もみ合い。越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」導入企業に、海外向け広告の戦略設計、運用、効果検証、改善までを一気通貫で支援する「WorldShopping BIZ Growth」を提供開始した。海外カスタマーのアクセス・購買データを可視化する「ショップダッシュボード」を起点に商品やショップと相性の良い地域、訴求商品、広告施策を設計するマーケティング支援サービス。Google広告などとのデータ連携基盤に加え、デジタル広告運用専門家と連携体制を構築し提供する。

＜4579＞ ラクオリア創薬 453 -7

反落。HKイノエンに導出した胃酸分泌抑制剤tegoprazanについて、韓国で新たに「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)投与に伴う消化性潰瘍の予防」にかかる適応症が追加された。今回追加されたNSAIDs投与に伴う消化性潰瘍の予防の適応症は、NSAIDsを長期間投与される患者を対象として実施された臨床試験の結果に基づくもの。高齢化の進展に伴う慢性疼痛患者増加を背景に、NSAIDsの使用機会は拡大しており、長期投与時の消化性潰瘍予防は重要な医療ニーズの一つとなっている。

＜438A＞ インフキュリオン 848 -20

反落。27日の取引終了後に、次世代カード発行プラットフォーム「Xard」において、自社でクレジットカード発行事業を開始する事業者向けに、同社がクレジットカードの与信枠の設定を行い、カード利用代金の未回収リスクを保証する「与信・保証オプション」の提供を開始することを発表し、買い先行も地合いの悪さに押されている。これにより、与信ノウハウを持たない事業者でも、財務リスクを最小限に抑えながら、早期に自社ブランドのクレジットカード事業を立ち上げることが可能になる。

＜4379＞ フォトシンス 399 0

前日比変わらず。クマヒラと両社のクラウドやIoT、セキュリティにおける強みを生かし、デジタル身分証のさらなる普及・拡大のための取り組みで協業開始、買い先行も上値は重い。同社の「Akerunデジタル身分証」とクマヒラの「セキュリティシステムGG-2」との連携機能の共同開発に取り組み、26年中の提供開始を目指す。これにより主に行政や教育機関などで利用が拡大しているデジタル身分証を含むデジタルIDの活用を通じ、様々なスペースや施設への安心・安全かつ確実な本人認証のためのインフラを提供する。

＜278A＞ テラドローン 10380 -2540

大幅反落。ドローン向け国産バッテリー事業に本格参入したことを発表した。円筒形セルを用いたドローン向け高出力バッテリーパックの国内量産体制を構築する。同件の業務提携先は、高い品質管理と安全対策の元、日本の大手家電メーカー向けに最大累計約50万パックを供給した実績がある。また併せて、連結子会社Unifly NVを通じて、ベルギー国防省向けのUTM導入案件を受注したことを発表した。受注金額は約2億700万円、実施期間は21か月間(27年1月期中に開始予定)としている。

＜4978＞ リプロセル 124 -3

反落。27日の取引終了後に、中国・江蘇省蘇州市に拠点を置くバイオテクノロジー企業である微譜生物科技有限公司（WEIPU）と、臨床用iPS細胞関連事業の中国市場展開を目的とした戦略的協業契約を締結したことを発表、買い先行も地合いの悪さに押されている。中国は再生医療および細胞治療分野において世界有数の成長市場であり、細胞医薬品の研究開発や臨床応用に向けた投資が拡大している。このような市場環境の中、同社はWEIPUとの協業を通じて、中国市場における臨床用iPS細胞ビジネスの展開を加速していく。《AT》