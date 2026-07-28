*13:08JST ALiNKインターネット---「tenki.jp」アプリのUX向上へ段階的アップデートを実施

ALiNKインターネット＜7077＞は27日、日本気象協会と共同運営する天気予報専門アプリ「tenki.jp」において、ユーザー体験（UX）向上を目的とした段階的なアップデートの第1弾を実施したと発表した。今回のアップデートでは、日々の天気情報をより簡単かつ快適に確認できるよう、アプリ画面のデザインや操作性を改善した。

今回のアップデートでは、天気予報・雨雲レーダー・防災情報への導線を見直すとともに、登録地点の天気を一覧で確認できる新機能「天気リスト」の追加や、防災機能の刷新などを実施した。これにより、日々の天気確認から外出・移動の判断、防災情報の確認から災害への備えまでを一連の行動としてスムーズにつなげ、ユーザーのより適切な意思決定を支援することを目指す。

今回の第1弾アップデートは、「tenki.jp」アプリが「天気を知るためのアプリ」にとどまらず、ユーザーの暮らし全体を支えるサービスへと進化していくための取り組みの第一歩。2026年秋以降には、第2弾として、プレミアムプランの提供、Apple Watch対応、雨雲レーダーのカスタムピン機能の追加など、さらなる利便性向上を目的としたアップデートを予定している。《KT》