Disney+初の「ロラパルーザ」グローバル配信、Hulu統合に向けた大規模テストの全貌

Disney+とHuluの加入者は、7月30日（日本時間31日）から4日間にわたり、音楽フェス「ロラパルーザ」のライブ配信を視聴できる。Disney+にとっては初のグローバル配信であり、両プラットフォームの統合に向けた大規模な技術テストとなる。配信はライブのみでアーカイブ（見逃し配信）は提供されないため、目当てのアーティストがいる場合はスケジュールを事前に確認しておく必要がある。

■Disney+が今週フェスのライブ配信に参入、その狙いは音楽だけではない

Disney+が今年、ロラパルーザ、ボナルー、オースティン・シティ・リミッツをDisney+とHuluの両方でライブ配信すると発表したことは大きなニュースだ。しかし、その戦略的な重要性はセットリストにとどまらない。

Disneyは2025年にComcastからHuluの完全な経営権を取得し、2026年後半の統合版Disney+/Huluアプリの展開に向けて最終段階に入っている。2026年5月のVarietyの報道によれば、バンドルプランの加入者は5月19日の時点で、Disney+アプリを通じて両サービス間で視聴履歴、ウォッチリスト、おすすめなどのプロフィールをすでに同期できる。今週木曜日に始まるロラパルーザの共同同時配信は、両プラットフォームが共同で実施する最大規模のライブイベントのストレステストとなる。複数のステージを持つ野外フェスをグローバル規模でライブ配信することは、現代のビデオ配信において技術的に最も要求の厳しい課題の一つだからだ。同時配信フィードの数、放送枠の長さ、野外会場の制約などを考慮すると、パッケージ化された映画やテレビ番組のエピソードを配信するよりもはるかに複雑であり、ほとんどのスポーツのライブ配信よりも過酷である。

グラント・パークには、放送グレードの常設インターネットインフラがない。制作チームは、複数のキャリアのSIMカードを集約して単一の信頼性の高いアップリンクを構築するボンディング通信セットアップと、衛星バックアップに依存することになる。配信側では、この規模のフェスにはマルチCDNルーティングが必要となる。ヘッドライナーがステージに立つと同時に何百万人もの視聴者が再生を開始した際に発生するボトルネックを防ぐため、視聴者のトラフィックを複数のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）に分散させるのだ。今年の業界標準は、セグメント長が最短0.5秒の低遅延HLS（Low-Latency HLS）であり、古いストリーミングプロトコルでは15〜30秒だったカメラからディスプレイまでの遅延（Glass-to-Glass遅延）を、対応デバイスで2〜3秒まで短縮することを目指している。共有バックエンドから2つのフロントエンドアプリ（Disney+とHulu）を同時に稼働させることで、さらに別のレイヤーが追加される。両サービスは、リソースの割り当てで競合することなく、同一のライブフィードを配信する必要がある。

これがシカゴでの4日間にわたって問題なく機能すれば、DisneyとHuluが統合プラットフォームの基盤として構築しているライブ番組の野心に対する概念実証（PoC）となるだろう。

DisneyのDirect-to-Consumer部門でコンテンツプランニングおよびパートナーシップの責任者を務めるLauren Tempestは、5月の発表で次のように述べている。「音楽フェスティバルは、文化において最も刺激的で見逃せない瞬間の一つです。今回、世界中のDisney+とHuluの加入者がその興奮を体験できるようになります」

Live NationのEVP兼グローバルメディアパートナーシップ責任者であるKevin Chernettは、この変化を文化的な観点から次のように表現した。「音楽フェスティバルはかつて、物理的にその場に行ける人だけが体験できるものでした。今では、世界中のどこにいても、ファンがリアルタイムで一緒に体験したいと願うグローバルなライブの瞬間になりつつあります」

この主張はデータによって裏付けられている。15カ国の18歳から54歳までの4万2,000人の回答者を対象としたLive Nationの「2025 Living for Live Global Study」によると、ファンの73%が以前よりも多くの海外アーティストを聴くようになったと回答し、85%がライブ音楽は今や国境や言語を超えていると同意している。Disney+はまさにその変化に対応するように設計されている。Huluの展開は米国のみだが、Disney+はこれまでロラパルーザの公式ストリーミングの選択肢がなかった数十の市場の海外加入者にリーチする。

HuluがLive Nationの主要フェスのストリーミング配信を担うのは今年で6年連続となる。今週Disney+が加わることで、その対象範囲が初めて世界規模に拡大する。

■「Live Set」がステージ以外にもたらすもの

両プラットフォームは、グラント・パーク内に設置されたオンサイトの制作スタジオ「Live Set」を復活させる。これは4日間の週末を通して稼働する舞台裏のコンテンツハブとして機能する。このスタジオでは、アーティストのインタビュー、バックステージツアー、予定されているセットの合間の率直な瞬間などが配信され、ストリーミング視聴者に現地チケットでは得られないアクセスを提供する。

2025年、Live Setはフェスの週末を通して50以上のアーティストインタビューを制作した。Disney+とHuluは、2026年も同程度のボリュームの補足コンテンツを計画しており、スタジオのデザインも過去の年からアップデートされると示唆している。

■全4日間の完全な配信スケジュール

ライブ配信は7月30日（木）午後2時PT／午後5時ET（日本時間31日午前6時）に開始される。金曜、土曜、日曜の配信は午後12時PT／午後3時ET（日本時間 翌午前4時）に開始される。以下のスケジュールのセット時間はすべて、公式のロラパルーザのスケジュールで公開されている中部標準時（CT）で記載している（日本時間（JST）はCTに14時間を足した時刻）。フェスティバルのゲートは毎日午前11時CT（日本時間 翌午前1時）に開き、午後10時CT（日本時間 翌正午）に閉まる。

■7月30日（木） — ヘッドライナー：Lorde、John Summit

木曜日は、ラインナップの音の幅広さを網羅するペアでフェスティバルが開幕する。Lordeのアリーナ規模のオルタナティブ・ポップと、シカゴ出身のJohn Summitのディープ・ハウスだ。両者は午後8時30分CT（日本時間31日午前10時30分）から別々のステージで同時にヘッドライナーを務める。ストリーミング視聴者は、一方を視聴したり、もう一方に切り替えたり、リアルタイムで交互に視聴したりと、現地の参加者にはできない方法で楽しむことができる。

木曜日のアンダーカードは、オルタナティブとエレクトロニックに大きく偏っている。Little Simz、Wet Leg、Empire of the Sun、Blood Orange、5 Seconds of Summerなどが午後から夕方にかけて出演する。エレクトロニックのファン向けには、Perry's StageでKETTAMA、Boys Noize、Boris Brejchaが一日中プレイし、Summitのヘッドライナーセットへと続く。

【スケジュール（時刻はCT、日本時間は+14時間）】

12:00 PM - 12:30 PM (日本時間 翌2:00 AM - 2:30 AM)：KLO（Perry's）

12:45 PM - 1:30 PM (日本時間 翌2:45 AM - 3:30 AM)：Asha Banks（T-Mobile）

1:30 PM - 2:30 PM (日本時間 翌3:30 AM - 4:30 AM)：Bad Nerves（Allianz）

1:45 PM - 2:45 PM (日本時間 翌3:45 AM - 4:45 AM)：Kingfishr（Tito's）

2:30 PM - 3:30 PM (日本時間 翌4:30 AM - 5:30 AM)：Haute & Freddy（T-Mobile）

2:45 PM - 3:45 PM (日本時間 翌4:45 AM - 5:45 AM)：Between Friends（Bud Light）

3:00 PM - 4:00 PM (日本時間 翌5:00 AM - 6:00 AM)：MPH（Perry's）

3:30 PM - 4:30 PM (日本時間 翌5:30 AM - 6:30 AM)：SB19（Allianz）

3:45 PM - 4:45 PM (日本時間 翌5:45 AM - 6:45 AM)：Paris Paloma（Tito's）

4:15 PM - 5:15 PM (日本時間 翌6:15 AM - 7:15 AM)：Boys Noize（Perry's）

4:30 PM - 5:30 PM (日本時間 翌6:30 AM - 7:30 AM)：5 Seconds of Summer（T-Mobile）

4:45 PM - 5:45 PM (日本時間 翌6:45 AM - 7:45 AM)：Blood Orange（Bud Light）

5:45 PM - 6:45 PM (日本時間 翌7:45 AM - 8:45 AM)：Boris Brejcha（Perry's）

5:45 PM - 6:45 PM (日本時間 翌7:45 AM - 8:45 AM)：Little Simz（Tito's）

6:30 PM - 7:30 PM (日本時間 翌8:30 AM - 9:30 AM)：Sombr（T-Mobile）

6:45 PM - 7:45 PM (日本時間 翌8:45 AM - 9:45 AM)：Empire of the Sun（Bud Light）

7:00 PM - 8:00 PM (日本時間 翌9:00 AM - 10:00 AM)：KETTAMA（Perry's）

7:30 PM - 8:30 PM (日本時間 翌9:30 AM - 10:30 AM)：Wet Leg（Allianz）

8:30 PM - 9:45 PM (日本時間 翌10:30 AM - 11:45 AM)：Worship（Perry's）

8:30 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:30 AM - 12:00 PM)：John Summit ★（Bud Light）

8:30 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:30 AM - 12:00 PM)：Lorde ★（T-Mobile）

9:00 PM - 10:00 PM (日本時間 翌11:00 AM - 12:00 PM)：Viagra Boys（Airbnb）

■7月31日（金） — ヘッドライナー：Charli XCX、The Smashing Pumpkins

金曜日は、週末で最大のストリーミング視聴者を集める可能性が高い。Charli XCXとThe Smashing Pumpkinsが同時にヘッドライナーを務める。これは意図的なスケジュールの衝突であり、現地の参加者はステージの選択を迫られるが、ストリーミング視聴者は両方を切り替えることができる。この組み合わせは、フェスティバルで最も鋭い世代間のコントラストも捉えている。The Smashing Pumpkinsは30年以上の歴史を持つシカゴの象徴的な存在であり、Charli XCXはハイパーポップの勢いにより過去2年間で最も話題になったアーティストの一人である。

金曜日のサポートラインナップは、週末で最もジャンルが多様だ。Lil Uzi Vertがメインステージにヒップホップをもたらし、Major LazerがPerry'sを締めくくる。さらに、Zara Larsson、YUNGBLUD、Suki Waterhouse、I-DLE、Freddie Gibbs、Finn Wolfhardなどが午後を通して出演する。

【スケジュール（時刻はCT、日本時間は+14時間）】

1:00 PM - 1:45 PM (日本時間 翌3:00 AM - 3:45 AM)：High Vis（Bud Light）

1:40 PM - 2:40 PM (日本時間 翌3:40 AM - 4:40 AM)：Claire Rosinkranz（Allianz）

2:40 PM - 3:40 PM (日本時間 翌4:40 AM - 5:40 AM)：I-DLE（T-Mobile）

3:30 PM - 4:30 PM (日本時間 翌5:30 AM - 6:30 AM)：Mother Mother（Tito's）

4:00 PM - 4:45 PM (日本時間 翌6:00 AM - 6:45 AM)：Finn Wolfhard（Airbnb）

4:30 PM - 5:30 PM (日本時間 翌6:30 AM - 7:30 AM)：The Story So Far（Bud Light）

4:40 PM - 5:40 PM (日本時間 翌6:40 AM - 7:40 AM)：Zara Larsson（T-Mobile）

5:40 PM - 6:40 PM (日本時間 翌7:40 AM - 8:40 AM)：Suki Waterhouse（Allianz）

5:45 PM - 6:45 PM (日本時間 翌7:45 AM - 8:45 AM)：SIDEPIECE（Perry's）

6:30 PM - 7:30 PM (日本時間 翌8:30 AM - 9:30 AM)：YUNGBLUD（Bud Light）

6:40 PM - 7:40 PM (日本時間 翌8:40 AM - 9:40 AM)：Lil Uzi Vert（T-Mobile）

7:00 PM - 8:00 PM (日本時間 翌9:00 AM - 10:00 AM)：Mustard（Perry's）

7:30 PM - 8:30 PM (日本時間 翌9:30 AM - 10:30 AM)：Nettspend（Tito's）

7:40 PM - 8:40 PM (日本時間 翌9:40 AM - 10:40 AM)：Not for Radio（Allianz）

8:30 PM - 9:45 PM (日本時間 翌10:30 AM - 11:45 AM)：Major Lazer（Perry's）

8:30 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:30 AM - 12:00 PM)：The Smashing Pumpkins ★（Bud Light）

8:40 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:40 AM - 12:00 PM)：Charli XCX ★（T-Mobile）

9:15 PM - 10:00 PM (日本時間 翌11:15 AM - 12:00 PM)：Freddie Gibbs（Airbnb）

■8月1日（土） — ヘッドライナー：Olivia Dean、JENNIE

土曜日は、週末で最も国際色豊かな顔ぶれとなる。デビューアルバムが英国でブレイクし、米国でも勢いを増しているOlivia DeanがT-Mobile Stageのヘッドライナーを務める。K-POPと欧米のメインストリームポップの両方で大きな注目を集めているソロ活動中のBLACKPINKメンバー、JENNIEがBud Light Stageを締めくくる。午後9時CT（日本時間2日午前11時）から同時に行われる彼女たちのセットは、週末で最も世界中で視聴される1時間になる可能性が高い。

土曜日のサポートラインナップは、インディー、オルタナティブ、エレクトロニックの領域に傾いている。Wolf Alice、Ethel Cain、The Neighbourhood、Geeseなどが夕方の中盤に出演する注目のアクトだ。フェスティバル全体で最も特徴的なブッキングの一つとして、シカゴ・ユース交響楽団が午後8時15分CT（日本時間2日午前10時15分）からTito's Stageでパフォーマンスを行う。

【スケジュール（時刻はCT、日本時間は+14時間）】

3:15 PM - 4:15 PM (日本時間 翌5:15 AM - 6:15 AM)：Wolf Alice（Bud Light）

4:30 PM - 5:30 PM (日本時間 翌6:30 AM - 7:30 AM)：Leon Thomas（T-Mobile）

5:15 PM - 6:15 PM (日本時間 翌7:15 AM - 8:15 AM)：Clipse（Bud Light）

5:30 PM - 6:30 PM (日本時間 翌7:30 AM - 8:30 AM)：Spacey Jane（Allianz）

6:15 PM - 7:15 PM (日本時間 翌8:15 AM - 9:15 AM)：bbno$（Tito's）

6:30 PM - 7:30 PM (日本時間 翌8:30 AM - 9:30 AM)：The Neighbourhood（T-Mobile）

7:00 PM - 8:00 PM (日本時間 翌9:00 AM - 10:00 AM)：Alison Wonderland（Perry's）

7:15 PM - 8:15 PM (日本時間 翌9:15 AM - 10:15 AM)：Ethel Cain（Bud Light）

7:30 PM - 8:30 PM (日本時間 翌9:30 AM - 10:30 AM)：Geese（Allianz）

8:15 PM - 9:00 PM (日本時間 翌10:15 AM - 11:00 AM)：Chicago Youth Symphony Orchestra（Tito's）

8:30 PM - 9:45 PM (日本時間 翌10:30 AM - 11:45 AM)：Disco Lines（Perry's）

8:30 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:30 AM - 12:00 PM)：Olivia Dean ★（T-Mobile）

9:00 PM - 10:00 PM (日本時間 翌11:00 AM - 12:00 PM)：DJ Trixie Mattel（Airbnb）

9:00 PM - 10:00 PM (日本時間 翌11:00 AM - 12:00 PM)：JENNIE ★（Bud Light）

■8月2日（日） — ヘッドライナー：Tate McRae、The xx

日曜日は、対照的な2組のヘッドライナーでフェスティバルを締めくくる。過去3年間でバイラルブレイクからスタジアムツアーへと駆け上がったTate McRaeがT-Mobile Stageのトリを飾る。現代音楽において最も熱狂的なカルトファンを持つロンドンのインディーグループ、The xxがBud Light Stageを締めくくる。両セットとも午後8時45分CT（日本時間3日午前10時45分）に開始される。

日曜日には、過去18カ月で世界的なファン層を大きく拡大した韓国のグループaespaや、楽曲「アイドル」で国際的なブレイクを果たした日本のデュオYOASOBIも出演する。MUNA、Turnstile、beabadoobee、Hot Mulligan、The Chainsmokers、Adoなどが、ポップ、パンク、インディー、エレクトロニック、J-POP、K-POPにまたがる最終日を締めくくる。

【スケジュール（時刻はCT、日本時間は+14時間）】

4:45 PM - 5:45 PM (日本時間 翌6:45 AM - 7:45 AM)：MUNA（T-Mobile）

5:00 PM - 6:00 PM (日本時間 翌7:00 AM - 8:00 AM)：YOASOBI（Bud Light）

5:45 PM - 6:45 PM (日本時間 翌7:45 AM - 8:45 AM)：Duke Dumont（Perry's）

5:45 PM - 6:45 PM (日本時間 翌7:45 AM - 8:45 AM)：Jade（Allianz）

6:00 PM - 7:00 PM (日本時間 翌8:00 AM - 9:00 AM)：Hot Mulligan（Tito's）

6:45 PM - 7:45 PM (日本時間 翌8:45 AM - 9:45 AM)：beabadoobee（T-Mobile）

7:00 PM - 8:00 PM (日本時間 翌9:00 AM - 10:00 AM)：Eli Brown（Perry's）

7:00 PM - 8:00 PM (日本時間 翌9:00 AM - 10:00 AM)：Turnstile（Bud Light）

7:45 PM - 8:45 PM (日本時間 翌9:45 AM - 10:45 AM)：aespa（Allianz）

8:30 PM - 9:45 PM (日本時間 翌10:30 AM - 11:45 AM)：The Chainsmokers（Perry's）

8:45 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:45 AM - 12:00 PM)：Tate McRae ★（T-Mobile）

8:45 PM - 10:00 PM (日本時間 翌10:45 AM - 12:00 PM)：The xx ★（Bud Light）

9:15 PM - 10:00 PM (日本時間 翌11:15 AM - 12:00 PM)：Ado（Airbnb）

■ストリーミング視聴者としての8つのステージの歩き方

T-MobileとBud Lightの2つのメインステージでは、週末を通して8組のヘッドライナーのセットすべてと、大規模なアンダーカードのアクトの大部分が開催される。これらはDisney+/Huluのストリーミングにおいて、優先的なカメラ時間とマルチアングルの放送カバレッジを受ける。

Perry's Stageは、ロラパルーザで長く続くエレクトロニックおよびダンスミュージックの拠点であり、午後から深夜までDJを中心としたフォーマットで運営される。John Summit、Major Lazer、Alison Wonderland、The Chainsmokers、Duke Dumontなどが4日間にわたりPerry'sのヘッドライナーを務める。

Tito's、Allianz、Airbnb、BMIの各ステージは、中堅および新進気鋭のアーティストのプログラムを担う。これらはフェスティバルの発見の場であり、週末にライブ配信される多くの補足的なセットの源泉となる。

■Disney+が今週実際にテストしていること

4日間にわたる複数ステージのグローバル同時配信の背後にあるロジスティクスは、映画やテレビシリーズのストリーミングよりもはるかに要求が厳しい。ライブコンテンツには、ジャストインタイムのトランスコーディング、さまざまなデバイスや接続タイプに合わせたアダプティブビットレートのパッケージング、放送枠全体での同時のDRMキーローテーション、マルチCDNトラフィックルーティングがすべてリアルタイムで必要であり、事前にバッファリングする余地はない。スタジオ制作であればポストプロダクションで問題を吸収できるが、ライブストリームではそれができない。

放送局やスポーツネットワークと比較して、これまでオンデマンドコンテンツに注力し、ライブ番組のラインナップが比較的限られていたDisney+にとって、4日間の連続したライブイベントは意味のある概念実証となる。Netflixは2024年の需要の高いボクシングの試合でライブインフラが苦戦した際に厳しい批判を浴びており、加入者の規模だけではライブ配信の品質が保証されないことを示している。2026年の違いは、Disney+がこれをHulu（ライブフェスティバル配信で6年の経験を持つプラットフォーム）と並行して、両社が年末までに完全に統合する準備を進めている共有バックエンド上で実行していることだ。

ロラパルーザのストリーミングは単なるフェスティバルの放送ではない。これは、加入者が2027年以降にさらに多く目にすることになるであろう、統合されたDisney+とHuluプラットフォームの恒久的な機能としてのライブ番組のベータテストなのだ。

■Disney+とHuluでのロラパルーザ2026の視聴方法

ロラパルーザ2026のライブストリームは、Hulu（米国のみ）およびDisney+（米国および一部の海外市場）で、7月30日（木）午後2時PT／午後5時ET（日本時間31日午前6時）から視聴可能になる。金曜、土曜、日曜の配信は午後12時PT／午後3時ET（日本時間 翌午前4時）に開始される。

Hulu、Hulu Premium、Disney+、またはDisney+ Premiumのサブスクリプションが必要。ライブストリームにアクセスするには、視聴者が18歳以上である必要がある。配信はライブのみであり、各日の終了後にリプレイやオンデマンドでのアクセスは提供されない。セット時間は変更される可能性があるため、各日のプログラムが始まる前に、公式のロラパルーザアプリとウェブサイトで直前のアップデートを確認してほしい。

■注目ポイントQ&A

●米国外からDisney+でロラパルーザ2026を視聴できますか？

はい、今回初めて可能になります。Disney+は、米国および一部の海外市場の加入者に向けてロラパルーザ2026をストリーミング配信します。これは、Huluが米国内限定でフェスティバルを配信していた過去の年からの大きな拡大です。Hulu自体は引き続き米国限定のサービスであるため、海外の視聴者はDisney+を利用する必要があります。お住まいの国での利用可否については、Disney+アプリでご確認ください。

●セットを見逃した場合、後で視聴することはできますか？

いいえ。配信はライブのみで、各日の終了後にリプレイは提供されません。特定のセットを見たい場合は、その時間に視聴している必要があります。上記およびロラパルーザアプリに記載されている公式スケジュールを計画に役立ててください。T-MobileおよびBud Lightステージのヘッドライナーのセットは、毎晩午後8時30分から午後9時CT（日本時間 翌午前10時30分から午前11時）頃に開始されます。

●なぜDisney+は今になってロラパルーザを配信するのですか？何が変わったのでしょうか？

2つの要素が重なりました。第一に、Disneyは2025年にComcastからHuluの完全な所有権を取得し、2026年末までに統合されたDisney+/Huluアプリの構築に向けて動いています。ライブイベントはその戦略の中心であり、オンデマンドのライブラリにはできない方法で、リアルタイム視聴と加入者の維持を促進します。第二に、Live Nation自身の調査によると、現在ファンの85%がライブ音楽は国境や言語を超えると同意しており、73%が以前よりも多くの海外アーティストを聴くようになったと回答しています。Disney+は、そのグローバルな視聴者にリーチするための手段なのです。

●HuluとDisney+のストリームは同じものですか、それとも異なるフィードですか？

同じライブフェスティバルのコンテンツが両方のプラットフォームで同時に配信されます。Huluにアクセスできる米国の加入者は、どちらのサービスも利用できます。Huluにアクセスできない海外の加入者はDisney+を利用します。どちらのストリームにも、メインステージの放送と並行して、バックステージのコンテンツハブである「Live Set」が含まれます。

元記事: Lollapalooza Goes Global on Disney+ and Hulu: Full Streaming Schedule Starts Thursday