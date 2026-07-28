*09:43JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比340円安の64055円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル163.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円安の64055円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは43.74ポイント安の24932.08で取引を終了した。対イラン戦闘休止で原油価格の下落が好感され、寄り付き後、上昇。中国政府系企業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装置銘柄が売られ、ナウダックは下落に転じ、終日軟調に推移した。ダウは金利の低下やトランプ大統領が和平合意の可能性を指摘すると続伸し、まちまちで終了。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円60銭まで下落後、163円80銭まで上昇し、163円74銭で引けた。米・イランの攻撃一時停止で原油価格が下落、米・6月耐久財受注速報値が予想を下振れ、また、良好な2年債入札結果に長期金利の低下でドルが軟調に推移。その後、5年債入札が低調となったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、根強い年内の利上げ観測にドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.1390ドルからまで下落後1.1367ドルまで下落し、1.1370ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落（NYMEX原油9月限終値：82.23 ↓2.39）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－2.39ドル（－2.82％）の82.23ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5046 341 7.

25

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 2923 91.5 3.

23

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.91 2933 83 2.

91

「ADR下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3602 -179 -4.

73

6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.50 27099 -1281 -4.

51

■そのたADR（27日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2337 -6

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.31 0.08 6803 -7

8

8035 (TOELY) 住友商事 9.78 -0.04 1601 -10.

5

6758 (SONY.N) TDK 18.03 -0.27 2952 -6

0

9432 (NTTYY) KDDI 17.98 0.17 2944 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.99 0.10 979 -13.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.36 0.71 4971 -5

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.27 -0.06 5328 -

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.92 5046 34

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.72 0.23 6130 -1

6

8001 (ITOCY) 丸紅 33.05 0.06 541 5

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 -0.06 8654 2

3

8031 (MITSY) 東京エレク 184.50 -3.59 60420 -238

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12281 -22

9

4568 (DSNKY) 第一三共 17.40 0.15 2849 26.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 -0.17 2420 -9.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.10 0.12 991 -993.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 0.60 1583 -

5

7267 (HMC.N) スズキ 49.90 1.64 2043 -1

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.95 0.21 6533

2

6902 (DNZOY) ファナック 20.40 0.38 6681 -10

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.89 -0.98 6841 -

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 1.08 2923 91.

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.24 -0.07 6589 -8

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.63 0.05 23955 -18

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.44 0.20 5711 -5

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.00 0.27 4585 -16

5

6503 (MIELY) 三菱電機 68.30 -0.71 5592 -7

7

6981 (MRAAY) 日東電工 20.80 0.71 3406 -4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.45 0.82 7499 6

8

6273 (SMCAY) SMC 21.80 0.13 71391 -40

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.09 0.09 335 2.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 37.00 0.60 60584 -206

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.07 -0.05 2140 5.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.51 -0.69 4832 -1

5

6702 (FJTSY) 富士通 21.19 1.12 3470 -1

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.70 0.37 3832 -2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.86 0.00 2433 -88.

5

8002 (MARUY) 三井物産 607.10 -0.51 4970 -

5

6723 (RNECY) ルネサス 11.55 -0.26 3782 -8

4

6954 (FANUY) 京セラ 22.88 0.50 3746 -5

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.94 0.22 1960

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.85 0.49 4069 -2

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.95 1.22 6869 -3

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.61 0.56 3802 -2

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 -0.05 2495 -6

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.75 0.46 1596 -1

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.68 0.43 2240 -

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.39 -0.02 1865 -6.

5

（時価総額上位50位、1ドル163.74円換

算）《AN》