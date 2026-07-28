*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株への売りが警戒されやすい～

28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株への売りが警戒されやすい

■キヤノン、26/12上方修正 営業利益4650億円←4560億円

■帝人＜3401＞帝人フロンティア、作業服向け涼感素材、紫外線遮蔽85%超

■半導体やAI関連株への売りが警戒されやすい

28日の日本株市場は、売り一巡後の半導体株の底堅さを見極めながらの相場展開になりそうだ。27日の米国市場はNYダウが262ドル高、ナスダックは43ポイント安だった。米国がイランへの攻撃を一時停止したことを受けて中東情勢の緊張が和らぎ、原油価格が下落したことが投資家心理を改善させた。一方で、中国の政府系企業が深紫外線（DUV）露光装置の製造を始めたと報じられ、半導体関連株が売られた。シカゴ日経225先物は大阪比1115円安の64055円。円相場は1ドル＝163円70銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで65330円まで買われる場面もみられたが、米国市場の取引開始後に下へのバイアスが強まると、一時63370円まで売られた。75日線（64780円）を明確に割り込み、ボリンジャーバンドの-2σ（63640円）を下回る場面もみられた。日経平均株価においても75日線を割り込んでくるようだと、センチメントを冷ますことになりそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極めることになるだろう。



米国では原油先物相場の下げが買い戻しに向かわせていたが、一方で半導体やAI関連株が軒並み売られていた。エヌビディアが5％近く下げていたこともあり、キオクシアHD＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞など指数インパクトの大きい半導体やAI関連株への売りが警戒されやすく、戻り待ち狙いの売り圧力も強まりそうだ。



半導体やAI関連株の不安定な値動きが重荷になろうが、特にキオクシアHDが5万円の節目を割り込んでくるようだと、先物主導で売り仕掛け的な動きが強まる可能性はあるだろう。短期的に需給が売りに傾くことで、その後の自律反発狙いの買いのタイミングを冷静に見極めたいところだ。そのほか、内需系の銘柄にシフトしやすいと考えられ、相対的にTOPIX型優位の展開を想定。なお、昨夕決算を発表したところでは、コーエーテクモ＜3635＞、コニシ＜4956＞、フジオーゼ＜7299＞、エプコ＜2311＞、イマジニア＜4644＞、SBIGAM＜4765＞、円谷フィHD＜2767＞などが注目される。

■キヤノン、26/12上方修正 営業利益4650億円←4560億円

キヤノン＜7751＞は2026年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を4560億円から4650億円に上方修正した。市場コンセンサス（4460億円程度）を上回る。円安が会社想定を上回って進んだほか、米関税の還付金が業績を押し上げる。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（64931.19、+320.04）

・NYダウは上昇（52210.08、+262.83）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・帝人＜3401＞帝人フロンティア、作業服向け涼感素材、紫外線遮蔽85%超

・YUASA＜8074＞工作機械に5年保証、延長プログラム創設

・ソフトバンク＜9434＞東北大学と共創拠点、防災支援AI基盤構築

・東京海上HD＜8766＞衛星で地盤変動監視、高精度に盛り土対策

・パワーエックス＜485A＞ハイレゾと、AIDC向け電源整備

・富士電機＜6504＞パワコン小型化、系統用蓄電池向け、来年投入

・NEC＜6701＞川崎市上下水道局と、基幹管路漏水を音で検知

・NEC＜6701＞供給網CO2削減反映、国際基準適合算定方式、排出量開示

・日本航空電子工業＜6807＞両面装着コネクター発売、ナノSIM・マイクロSD用

・トヨタ自<7203>独BMWグループなど4社で、再生可能燃料、欧で走行実証

・日立<6501>日立システムズ、三井物産系と協業、サイバー防御で

・古河電気工業<5801>DC電力ケーブル拡販、軽量・接続の施工性向上

・三菱ケミカルG<4188>炭素繊維シートの耐衝撃・剛性向上、次世代車向け2種投入

・東急建設<1720>プレキャストPC床版で新継手工法、型枠作業30%減、

・クリングルファーマ<4884>丸石製薬と、声帯瘢痕薬を国内販売、9月最終契約

・エア・ウォーター<4088>東北大学と、がん光熱療法前進、AIで新被膜材設計



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・11:30 片山財務相が金融イベントに参加

＜海外＞

・特になし《YY》