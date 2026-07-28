

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;52,210.08;+262.83Nasdaq;24,932.08;-43.74CME225;64055;-340(大証比)

[NY市場データ]

27日のNY市場はまちまち。ダウ平均は262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは43.74ポイント安の24932.08で取引を終了した。

対イラン戦闘休止で原油価格の下落が好感され、寄り付き後、上昇。中国政府系企業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装置銘柄が売られ、ナウダックは下落に転じ、終日軟調に推移した。ダウは金利の低下やトランプ大統領が和平合意の可能性を指摘すると続伸し、まちまちで終了。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円安の64055円。ADR市場では、対東証比較（1ドル163.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》