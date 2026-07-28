*08:06JST 米国株式市場はまちまち、対イラン和平交渉や原油安を好感も半導体が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

JUL27

Ｏ 64780（ドル建て）

Ｈ 65755

Ｌ 63440

Ｃ 64100 大証比-295（イブニング比+45）

Vol 5779



JUL27

Ｏ 64765（円建て）

Ｈ 65725

Ｌ 63385

Ｃ 64055 大証比-340（イブニング比+0）

Vol 29762

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル163.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、東

京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2337 -6

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.31 0.08 6803 -7

8

8035 (TOELY) 住友商事 9.78 -0.04 1601 -10.

5

6758 (SONY.N) TDK 18.03 -0.27 2952 -6

0

9432 (NTTYY) KDDI 17.98 0.17 2944 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.99 0.10 979 -13.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.36 0.71 4971 -5

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.27 -0.06 5328 -

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.92 5046 34

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.72 0.23 6130 -1

6

8001 (ITOCY) 丸紅 33.05 0.06 541 5

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 -0.06 8654 2

3

8031 (MITSY) 東京エレク 184.50 -3.59 60420 -238

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12281 -22

9

4568 (DSNKY) 第一三共 17.40 0.15 2849 26.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 -0.17 2420 -9.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.10 0.12 991 -993.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 0.60 1583 -

5

7267 (HMC.N) スズキ 49.90 1.64 2043 -1

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.95 0.21 6533

2

6902 (DNZOY) ファナック 20.40 0.38 6681 -10

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.89 -0.98 6841 -

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 1.08 2923 91.

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.24 -0.07 6589 -8

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.63 0.05 23955 -18

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.44 0.20 5711 -5

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.00 0.27 4585 -16

5

6503 (MIELY) 三菱電機 68.30 -0.71 5592 -7

7

6981 (MRAAY) 日東電工 20.80 0.71 3406 -4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.45 0.82 7499 6

8

6273 (SMCAY) SMC 21.80 0.13 71391 -40

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.09 0.09 335 2.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 37.00 0.60 60584 -206

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.07 -0.05 2140 5.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.51 -0.69 4832 -1

5

6702 (FJTSY) 富士通 21.19 1.12 3470 -1

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.70 0.37 3832 -2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.86 0.00 2433 -88.

5

8002 (MARUY) 三井物産 607.10 -0.51 4970 -

5

6723 (RNECY) ルネサス 11.55 -0.26 3782 -8

4

6954 (FANUY) 京セラ 22.88 0.50 3746 -5

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.94 0.22 1960

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.85 0.49 4069 -2

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.95 1.22 6869 -3

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.61 0.56 3802 -2

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 -0.05 2495 -6

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.75 0.46 1596 -1

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.68 0.43 2240 -

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.39 -0.02 1865 -6.

5

（時価総額上位50位、1ドル163.74円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5046 341 7.

25

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 2923 91.5 3.

23

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.91 2933 83 2.

91

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3602 -179 -4.

73

6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.50 27099 -1281 -4.

51



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52210.08 前日比：262.83

始値：52173.42 高値：52607.78 安値：51985.38

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24932.08 前日比：-43.74

始値：25236.19 高値：25261.91 安値：24774.87

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7413.18 前日比：1.20

始値：7464.20 高値：7480.57 安値：7382.74

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.138％ 米10年国債 4.645％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは4

3.74ポイント安の24932.08で取引を終了した。

対イラン戦闘休止で原油価格の下落が好感され、寄り付き後、上昇。中国政府系企

業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装

置銘柄が売られ、ナウダックは下落に転じ、終日軟調に推移した。ダウは金利の低

下やトランプ大統領が和平合意の可能性を指摘すると続伸し、まちまちで終了。セ

クター別では消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

自動車メーカーのゼネラルモーターズ（GM）やフォード（F）はアナリストの投資判

断引き上げで、それぞれ上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）開

発スタートアップのオープンAIのコンピューティング能力リース支援で最大2500億

ドル保証を提供する方向で協議を進めていると報じられ、過剰なAI投資に加え、

「循環的」契約が警戒され、下落。バイオ医薬品会社のフォルテ・バイオサイエン

シズ（FBRX）はオランダのバイオテクノロジー会社のアルジェンX（ARGX）が同社買

収を発表し、買われた。

航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UAL）、クルーズ船運営のカーニバル（C

CL）はそれぞれ燃料コストの下落を好感し、収益増期待に上昇。検索のグーグルを

運営するアルファベット（GOOG）はメディアのコムキャスト（CMCSA）との提携拡大

で、同社のユーチュ―プ・プレミアムがNBCピーコックでもアクセスが可能となると

発表し、上昇。コムキャスト（CMCSA）も買われた。

ソフトウエア会社のケイデンス・デザイン・システムズ(CDNS)は取引終了後に決算

を発表。見通し引き上げが好感され、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》