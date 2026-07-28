*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アイズ、サーバーワークス、誠建設など

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

フジクラ＜5803＞ 4325 -268

AIインフラ関連は総じて売り先行へ。

中外製薬＜4519＞ 6848 -568

4-6月期業績は市場予想をやや下振れ。

FIG＜4392＞ 949 -66

先週末からもみ合い下放れの動きとなり。

住友電気工業＜5802＞ 2355 -114

大手電線株は全面安の展開に。

キオクシアHD＜285A＞ 54550 -1460

高水準の信用買い残にも警戒感。

レゾナック＜4004＞ 13970 -535

米半導体株安でAI関連売られる。

古河電気工業＜5801＞ 3277 -111

大手電線株には引き続き売り優勢。

日本マイクロニクス＜6871＞ 14810 -550

米SOX指数は4％超の下落で。

イビデン＜4062＞ 16700 -670

米インテルの大幅下落を売り材料視。

日東紡績＜3110＞ 3165 -30

AI関連株軟調な流れに押される。

三井金属＜5706＞ 31230 -680

AI関連の代表格の一角として売り。

誠建設＜8995＞ 943 +150

「副首都」法案の可決で関連銘柄として物色。

サーバーワークス＜4434＞ 2070 +181

第1四半期決算見直しの動きが強まる形か。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1166 +56

米エヌビディアイベントへの社長招待を材料視続く。

綜研化学＜4972＞ 3095 -700

大量取得行為等に関する対応方針の導入を発表。

YKT＜2693＞ 341 -58

上方修正値は期待値を下回る。

エネチェンジ＜4169＞ 226 +6

消防法に基づく法定点検を行うダーウィンを子会社化。

AIAI＜6557＞ 700 +21

児童発達支援や放課後等デイサービス等の多機能事業所を展開する

ハビーを子会社化。

サイバー・バズ＜7069＞ 608 -37

前週末に長い陰線で大幅安となり手仕舞い売り誘う。

情報戦略＜155A＞ 852 +14

アマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWSジャパン）の

「9社合同 AI-DLC Unicorn Gym」に参加。

JSH<150A> 537 -19

前週末ストップ安の売り地合い継続。

イオレ<2334> 510 -5

英社などとAIデータセンター向け次世代液冷開発などで

基本合意したと発表し前週末人気化。27日は人気離散。

中村超硬<6166> 636 -20

75日線割り込み手仕舞い売り誘う。

アイズ<5242> 2709 +500

買い人気継続。27日で連騰10日目。

イノバセル<504A> 463 -5

細胞治療製品の米国展開に関し米社と契約すると発表し前週末買われる。27日は売り優勢。

FRONTEO<2158> 640 +10

AI創薬分野の成長加速を目的に合計12.2億円の証書貸付契約及び当座貸越契約。《CS》