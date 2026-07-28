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前日に動いた銘柄 part1 RS Technologies、富士フイルム、セイコーエプソンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 RS Technologies、富士フイルム、セイコーエプソンなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
ほくほく＜8377＞ 8005 +291
1株を10株に分割。株主優待制度を実質拡充。
SSSKHD＜4838＞ 683 +23
自社株取得枠を拡大。
中外炉＜1964＞ 3875 -255
第1四半期営業損益が2.09億円の赤字。
小野測器＜6858＞ 814 -62
上期営業利益が5.18億円。第1四半期の4.23億円から伸び悩み。
マクニカHD＜3132＞ 3579 +201
第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。
サクシード＜9256＞ 2346 +226
東証が信用取引規制を解除。
RS Technologies＜3445＞ 7100 +830
信越化学の決算ではシリコンウエハーが好調で。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2095 +211
地熱発電次世代型で「循環型」実証と伝わっている。
シンプレクスHD＜4373＞ 1146 +99
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
インフォマート＜2492＞ 550 +29
情報サービスセクターの株価上昇が刺激。
資生堂＜4911＞ 3277 +232
AI関連がさえない中でディフェンシブに資金逃避も。
ベイカレント＜6532＞ 7106 +584
米国ではセールスフォースやサービスナウが上昇で。
サンリオ＜8136＞ 1245.5 +86
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
ネクソン＜3659＞ 2444.5 +166.5
先週末にはマッコーリー証券が格上げ。
SHIFT＜3697＞ 882.2 +75.2
情報サービスセクター株高の流れが追い風。
オービック＜4684＞ 4485 +293
情報サービスセクターへの資金シフトで好決算見直しも。
任天堂＜7974＞ 7431 +462
27日は再度ゲーム関連に資金シフトが強まる。
セガサミーHD＜6460＞ 2664 +144
先週末にはマッコーリー証券が投資判断を格上げ。
バンナムHD＜7832＞ 4419 +308
ゲーム関連の大手銘柄はそろって上昇。
Appier Group＜4180＞ 913 +61
中小型の情報サービス株が上昇。
カプコン<9697> 3519 +155
28日には決算発表も控え。
コーエーテクモ<3635> 1596 +93
27日は決算発表を控えているが。
セイコーエプソン<6724> 3099 +177
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
ラクス<3923> 1030 +69.2
米セールスフォースなどの上昇が刺激。
富士フイルム<4901> 3831 +205
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
信越化学工業<4063> 6146 -556
通期業績見通しはコンセンサスを下振れ。
KOA<6999> 2550 -232
業績上方修正で先週末に急伸も。《CS》
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