*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 RS Technologies、富士フイルム、セイコーエプソンなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

ほくほく＜8377＞ 8005 +291

1株を10株に分割。株主優待制度を実質拡充。

SSSKHD＜4838＞ 683 +23

自社株取得枠を拡大。

中外炉＜1964＞ 3875 -255

第1四半期営業損益が2.09億円の赤字。

小野測器＜6858＞ 814 -62

上期営業利益が5.18億円。第1四半期の4.23億円から伸び悩み。

マクニカHD＜3132＞ 3579 +201

第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。

サクシード＜9256＞ 2346 +226

東証が信用取引規制を解除。

RS Technologies＜3445＞ 7100 +830

信越化学の決算ではシリコンウエハーが好調で。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2095 +211

地熱発電次世代型で「循環型」実証と伝わっている。

シンプレクスHD＜4373＞ 1146 +99

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

インフォマート＜2492＞ 550 +29

情報サービスセクターの株価上昇が刺激。

資生堂＜4911＞ 3277 +232

AI関連がさえない中でディフェンシブに資金逃避も。

ベイカレント＜6532＞ 7106 +584

米国ではセールスフォースやサービスナウが上昇で。

サンリオ＜8136＞ 1245.5 +86

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

ネクソン＜3659＞ 2444.5 +166.5

先週末にはマッコーリー証券が格上げ。

SHIFT＜3697＞ 882.2 +75.2

情報サービスセクター株高の流れが追い風。

オービック＜4684＞ 4485 +293

情報サービスセクターへの資金シフトで好決算見直しも。

任天堂＜7974＞ 7431 +462

27日は再度ゲーム関連に資金シフトが強まる。

セガサミーHD＜6460＞ 2664 +144

先週末にはマッコーリー証券が投資判断を格上げ。

バンナムHD＜7832＞ 4419 +308

ゲーム関連の大手銘柄はそろって上昇。

Appier Group＜4180＞ 913 +61

中小型の情報サービス株が上昇。

カプコン<9697> 3519 +155

28日には決算発表も控え。

コーエーテクモ<3635> 1596 +93

27日は決算発表を控えているが。

セイコーエプソン<6724> 3099 +177

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

ラクス<3923> 1030 +69.2

米セールスフォースなどの上昇が刺激。

富士フイルム<4901> 3831 +205

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

信越化学工業<4063> 6146 -556

通期業績見通しはコンセンサスを下振れ。

KOA<6999> 2550 -232

業績上方修正で先週末に急伸も。《CS》