シリウスビジョン、投資有価証券3銘柄を売却、特別利益1億300万円を計上

■2026年12月期に反映、業績予想は据え置き

シリウスビジョン<6766>(東証スタンダード)は7月27日、保有する上場有価証券3銘柄の売却が完了し、売却益1億300万円を計上すると発表した。2025年12月11日に公表した投資有価証券売却方針に基づく。

売却期間は2025年12月から2026年12月までとしていた。今回の売却益は資産効率の向上などを目的とする投資有価証券の見直しによるもの。

売却益は2026年12月期に特別利益として計上する。今回の売却による業績予想の修正はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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