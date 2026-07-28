PostPrime、AppBankの動画サービスを譲受、マックスむらい氏が参画

■譲受価額450万円、SNSとの相互送客と新たな収益機会を創出

PostPrime<198A>(東証グロース)は7月27日、AppBankが運営するオンライン動画サービスの一部を譲り受ける契約を締結したと発表した。譲受価額は450万円で自己資金により現金決済し、8月1日の実行を予定する。

対象事業の2025年12月期実績は売上高1200万円、売上総利益と営業利益が各300万円。簿価上の資産・負債は承継しない。譲受後は既存利用者に配慮して運営を継続し、SNS「PostPrime」との相互送客、共同コンテンツ、新たな収益機会の創出を検討する。

譲受けに伴い、YouTube「マックスむらい」チャンネルとニコニコ「マックスむらい部」の主要出演者・制作者である村井智建氏が、PostPrimeにクリエイターとして参画する。2026年5月期の業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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