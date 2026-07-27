*22:03JST 【市場反応】米・6月耐久財受注速報値はプラスに改善、ドル買い優勢

米商務省が発表した6月耐久財受注速報は前月比＋0.3％と、5月－4.0％からプラスに改善した。

国内総生産（GDP）の算出に用いる製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 速報値は前月比＋1.9％と、5月＋0.2％から伸びが拡大し、21年12月来で最高を記録。

成長を示唆する結果を受け、ドル買いが優勢となった。ドル・円は163円60銭付近から163円68銭へじり高推移した。ユーロ・ドルは1.1390ドルから1.1376ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3318ドルから1.3305ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・6月耐久財受注速報値：前月比＋0.3％（予想＋1.8％、5月－4.0％←－4.5％）

・米・6月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.6％（予想：＋0.8％、5月：＋1.8％←＋1.4％）

・米・6月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 速報値：前月比＋1.9％（予想：＋0.6％、5月：＋0.2％←＋0.1％）《KY》