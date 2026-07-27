*18:13JST 27日の香港市場概況：ハンセンは反発、政策期待などで節目の25000ptを回復

週明け27日の香港市場は反発。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比243.95ポイント（0.98％）高の25207.18ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は94.32ポイント（1.14％）高の8365.38ポイントで引けた。

主力の本土系テック株を中心とした買いが相場を押し上げ、心理的な節目の25000を上回って取引を終えた。中東情勢を巡る過度な警戒が和らぎ、原油相場が落ち着いたことに加え、中国共産党中央政治局会議を控えた政策への思惑が相場を支えた。一方で、6月の工業企業利益総額の伸び率が鈍化し、中国景気への慎重な見方は残った。外部環境の改善と政策関連の材料が買いを促す一方、景気指標を見極める姿勢も続き、指数は堅調な値動きを維持した。

セクター別では、非鉄金属・金鉱株が大幅高。珠峰黄金（01815/HK）が23.3％高、中国白銀集団（00815/HK）が9.1％高、港銀控股（08162/HK）が6.3％高となった。また、小売・レジャーも買われた。一木集団（08232/HK）が26.7％高、百福控股（01488/HK）が18.6％高、生活概念（08056/HK）が11.3％高となった。

ほかに、銀行株がしっかり。中信銀行（00998/HK）が3.1％高、中国農業銀行（01288/HK）が2.6％高、渤海銀行（09668/HK）が2.5％高となった。銀行関連の主要銘柄はいずれも堅調に推移し、終値ベースでそろって上昇した。

半面、石炭関連では恒鼎実業（01393/HK）が9.8％安、南戈壁（01878/HK）が4.6％安、久泰邦達能源（02798/HK）が3.5％安となった。

中国本土市場も反発。主要指標の上海総合指数は前営業日比1.15％高の3858.25ポイントで取引を終了した。《CS》