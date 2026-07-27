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東証グロ－ス指数は反発、グロース銘柄に資金流入
*16:49JST 東証グロ－ス指数は反発、グロース銘柄に資金流入
東証グロース市場指数 898.17 +10.59／出来高 4億2458万株／売買代金 1116億円東証グロース市場250指数 694.92 +8.80／出来高 1億5814万株／売買代金 768億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は390、値下がり銘柄数は146、変わらずは53。
24日の米国市場でダウ平均は235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは161.87ポイント安の24975.82で取引を終了。「ローテーショントレード」が続き寄り付き後、まちまち。新築住宅販売件数の良好な結果や対イラン和平協議の再開を仲介国が模索していると報じられ原油価格の下落も好感され、ダウは上昇した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。
東証グロース市場指数は上昇してスタート。日経平均が朝高後に弱含むなか、グロース市場指数も上値が重く、一時マイナスに転じる場面も。ただ、すぐに切り返すとそこからは前引けにかけて強い値動きに。時折伸び悩む場面もあったが、基本的には後場も騰勢を維持して、上げ幅を広げる展開となった。半導体やAI関連が弱い値動きとなるなか、内需やバリュー株への物色がみられたことで、グロース銘柄に資金が向かったとみられる。
個別では、24.92％高となったフィーチャ＜4052＞が上昇率トップに。買い人気が続しているアイズ＜5242＞のほか、配信開始された「hololive Dreams」の好調なスタートが材料視されたカバー＜5253＞、AIエージェント導入支援サービスメニューの体系化及び提供開始を発表したDefコン＜4833＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、テラドローン＜278A＞、サクシード＜9256＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、monoAI＜5240＞、ABEJA＜5574＞、Zenmu＜338A＞などがランクイン。
一方、8.38％安となったチャットプラス＜598A＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、ティアフォー＜593A＞、GO＜581A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、アーキテクツSJ＜6085＞、IGS＜4265＞、サイバー・バズ＜7069＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞やTKP＜3479＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4052|フィーチャ | 401| 80| 24.92|
2| 5242|アイズ | 2709| 500| 22.63|
3| 5253|カバー | 1650| 300| 22.22|
4| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 250| 37| 17.37|
5| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 48| 5| 11.63|
6| 9256|サクシード | 2346| 226| 10.66|
7| 5574|ＡＢＥＪＡ | 2515| 228| 9.97|
8| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 2308| 198| 9.38|
9| 6548|旅工房 | 118| 10| 9.26|
10| 4424|Ａｍａｚｉａ | 409| 30| 7.92|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 598A|チャットプラス | 1661| -152| -8.38|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 112| -8| -6.67|
3| 4265|ＩＧＳ | 306| -19| -5.85|
4| 7069|サイバー・バズ | 608| -37| -5.74|
5| 6613|ＱＤレーザ | 1550| -93| -5.66|
6| 4073|ジィ・シィ企画 | 474| -24| -4.82|
7| 4564|ＯＴＳ | 20| -1| -4.76|
8| 584A|ＬｉＮＫＸ | 2674| -125| -4.47|
9| 485A|パワーエックス | 1777| -83| -4.46|
10| 9238|バリューＣ | 410| -19| -4.43|《FA》
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