日本電技が4.22％安、好決算で急騰後に反落　受注残と政策保有株縮減の行方に注目

日本電技の株価が、前営業日の急騰から反落した。7月27日の終値は前営業日比106円安（4.22％安）の2,404円となった。前営業日の7月24日には、2027年3月期第1四半期決算と政策保有株式の縮減方針が発表され、株価は14.51％上昇していた。7月27日は一時2,213円まで下落したものの、その後は下げ幅を縮小して取引を終えた。終値は決算発表前の7月23日終値2,192円をなお9.67％上回っており、好材料を受けた株価上昇の一部を維持している。

本稿では、直近2営業日の株価推移に加え、同社の第1四半期業績、受注・繰越工事の状況、政策保有株式の縮減方針を確認し、今後の注目点を整理する。

■好決算で急騰した翌営業日は4.22％安

日本電技の株価は7月24日、前日終値の2,192円から318円高い2,510円で取引を終え、上昇率は14.51％に達した。始値は2,234円、高値は2,546円、安値は2,160円で、売買高は100万4,100株と、7月23日の14万7,500株から大幅に増加した。

一方、週明けの7月27日は2,476円で始まり、寄り付き直後に2,499円を付けた後、一時2,213円まで下落した。その後は買い戻され、終値は2,404円となった。売買高は66万3,800株で、前営業日より減少したものの、決算発表前と比べれば引き続き高い水準だった。

7月27日の下落について会社から新たな業績悪化材料などが公表されたわけではない。前営業日に株価が14％を超えて上昇していたことから、短期的な利益確定売りや急騰後の価格調整が出た可能性がある。ただし、個々の売買理由は外部から確定できないため、下落要因を利益確定売りだけに限定することはできない。

7月23日終値の2,192円を基準にすると、7月27日終値の2,404円は212円高く、上昇率は約9.67％となる。したがって、7月27日の反落だけで7月24日の上昇分がすべて失われたわけではなく、決算・資本政策を受けた再評価の一部は株価に残っているとみることができる。

■第1四半期は増収、大幅増益

日本電技が7月24日に発表した2027年3月期第1四半期の連結決算は、売上高が86億9600万円と前年同期比3.2％増加した。利益面では、営業利益が17億5600万円（同39.4％増）、経常利益が19億1100万円（同41.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が12億9800万円（同39.3％増）となり、大幅な増益を達成した。包括利益は18億2400万円（同18.5％増）、1株当たり四半期純利益は20.37円だった。

売上高の伸びに比べて利益の伸びが大きく、営業利益率は前年同期の14.9％から20.2％へ上昇した。会社の決算補足資料では、売上増に加え、利益率の改善による収益性向上が増益に寄与したことが示されている。

ただし、第1四半期の純利益12億9800万円は、通期予想87億円に対して約14.9％の進捗にとどまる。日本電技は工事の完成・引き渡しが第4四半期に集中しやすい季節性を説明しているため、第1四半期だけを基に通期業績の上振れを判断するのは早い。決算内容は利益率改善の面で良好だったものの、「第1四半期の進捗率が通期計画を大きく上回っている」と評価する状況ではない点には注意が必要だ。

■受注高は30.8％増、繰越工事高も積み上がる

業績の先行指標として注目される受注高は、連結全体で159億7100万円となり、前年同期比30.8％増加した。将来の売上につながる繰越工事高も407億5100万円と、同37.5％増の高い水準に達している。

主力の空調計装関連事業では、受注高が147億7600万円（前年同期比30.7％増）、売上高が76億6700万円（同1.6％増）、セグメント利益が28億2900万円（同13.9％増）となった。繰越工事高は365億2900万円と同37.1％増加した。工場や宿泊施設向けの新設工事、工場やデータセンター向けの既設工事などで受注が増加した。

産業システム関連事業も、受注高が11億9500万円（前年同期比32.0％増）、売上高が10億2800万円（同17.1％増）、セグメント利益が2億900万円（同96.4％増）となった。繰越工事高は42億2100万円と同41.0％増加している。電気工事やソフトウエア案件などの増加が売上を押し上げた。

受注高と繰越工事高の増加は、今後の売上機会が積み上がっていることを示す。一方、受注残がそのまま短期間で売上・利益になるとは限らない。工事の進捗、完成時期、施工能力、案件ごとの採算などを継続的に確認する必要がある。

■政策保有株式を2031年3月期までに縮減

決算と同時に公表された政策保有株式の縮減方針も重要な材料だ。日本電技は、2030年度に当たる2031年3月期までに、連結純資産に対する政策保有株式の比率を10％未満に縮減する方針を示した。縮減によって生じる資金は、事業成長投資と株主還元の充実に活用し、資本効率の向上を図るとしている。

第1四半期末の総資産は557億9000万円、純資産は470億8800万円、自己資本比率は84.4％だった。流動資産は277億7800万円、固定資産は280億1100万円、負債合計は87億100万円で、財務の安全性は高い水準にある。

今後は、政策保有株式をどの程度のペースで売却するのか、売却資金を成長投資・配当・自己株式取得などにどう配分するのかが焦点となる。今回の開示は基本方針を示した段階であり、個別銘柄の売却時期や金額、具体的な株主還元策まで決定したものではない。

■通期予想と配当予想は据え置き

2027年3月期通期の連結業績予想について、会社は従来予想を据え置いた。売上高は515億円（前期比11.1％増）、営業利益は125億円（同5.7％増）、経常利益は127億円（同4.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は87億円（同3.0％増）を見込む。1株当たり当期純利益の予想は136.51円となっている。

配当予想も変更せず、第2四半期末20円、期末36円の年間56円を予定している。同社は2026年4月1日付で普通株式1株を4株に分割しており、前期配当を分割後ベースに換算すると年間40円に相当する。このため、今期予想の56円は実質的に16円の増配となる。

■今後は受注残の利益転化と資本政策の具体化を見極め

今後の株価を考える上では、積み上がった繰越工事高が計画どおり売上・利益に転化するかが最大の注目点となる。利益率の改善が続き、受注残の消化が順調に進めば、将来的な業績予想の上方修正に対する期待が高まる可能性がある。また、政策保有株式の売却計画や、売却資金を使った具体的な株主還元策が示されれば、資本効率改善を評価する追加材料となり得る。

一方、7月24日の急騰と7月27日の反落が示すように、当面は株価変動が大きくなる可能性がある。受注案件の工期延長や売上計上時期の後ずれ、資材価格・労務費の上昇、施工能力の制約による採算悪化などにも注意が必要だ。また、通期業績予想が据え置かれている以上、現段階では会社側が上振れを正式に示したわけではない。

7月27日の株価は前営業日比では下落したものの、決算発表前の水準は維持した。今後は、短期的な値動きだけでなく、受注残の消化状況、利益率の継続性、政策保有株式の縮減ペース、売却資金の使途を確認しながら、業績と資本政策の両面から評価を見極める局面となりそうだ。

※本記事は、マーケットに関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。掲載内容は作成時点の情報に基づいており、その正確性、完全性、将来の成果を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。