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7月27日日本国債市場：債券先物は126円79銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:37JST 7月27日日本国債市場：債券先物は126円79銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円16銭 高値127円32銭 安値127円10銭 引け127円14銭
2年 1.480％
5年 1.996％
10年 2.760％
20年 3.632％
27日の債券先物9月限は127円16銭で取引を開始し、127円14銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.29％、10年債は4.63％、30年債は5.12％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.13％、英国債は5.03％、オーストラリア10年債は5.00％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 独・IFO企業景況感指数(7月) 予想86.0 前回85.6
・17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月) 予想3.2％ 前回3.2％
・17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 前回0.01％
・20:00 ブ・FGV消費者信頼感(7月) 前回88.7
・20:25 ブ・週次景気動向調査
・21:30 米・耐久財受注(6月) 予想1.5％ 前回-4.5％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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