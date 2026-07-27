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クロスキャット 社員公募による「DE＆I推進プロジェクト」を開始
記事提供元：フィスコ
*15:09JST クロスキャット---社員公募による「DE＆I推進プロジェクト」を開始
クロスキャット＜2307＞は22日、サステナビリティ推進の一環として「DE＆I推進プロジェクト」の開始を発表した。このプロジェクトは、多様な人材がそれぞれの強みを発揮し、継続的に価値創出できる組織づくりを目指すものである。社員一人ひとりの可能性を最大限に引き出すとともに、組織全体の生産性向上や活性化につなげ、全社員の活躍を支える取り組みを強化する。
同社の「DE＆I推進プロジェクト」は、多様なバックグラウンドやライフステージ、価値観を持つ社員一人ひとりが、自身の強みを発揮しながら活躍できる環境づくりを推進する。社員主体の取り組みにより、制度や職場環境の改善、コミュニケーションの活性化などを通じて、働きやすさと働きがいの向上を図る。
2026年度のプロジェクトは、社内公募によって集まった10名の社員に加え、グループ各社からの参加者も含め総勢16名で、2026年7月から2027年3月まで活動を行う予定である。キャリア形成支援、職場環境改善、介護や不妊治療との両立支援といったテーマに加え、グループ内外の交流や他社との情報交換を通じたネットワーク強化にも取り組む。
同社は今後も、社員一人ひとりの声を起点としたボトムアップ型の取り組みを通じて、多様な人材が自分らしく活躍できる企業風土の醸成を進めるとともに、人的資本の強化を通じた持続的な企業価値向上に取り組む。《AK》
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