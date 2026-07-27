*15:07JST AIAIグループ---ハビーの株式取得による子会社化を発表

AIAIグループ＜6557＞は24日、ハビーの株式を取得し子会社化するため、株主であるウェルビーホールディングスとの間で株式譲渡契約書を締結したと発表した。

ハビーは、子会社であるアイリス及びハピネスカムズとともに、「ハビー」「アイリスクラブ」「ディグスマイル」ブランドで児童発達支援、放課後等デイサービスなどの多機能事業所を展開しており、首都圏を中心に全国の主要都市で合計71施設を運営している。今回の株式取得では、ハビーの全国的な拠点網や専門人材、療育分野における運営ノウハウ、地域ネットワークをグループに迎え入れる。

株式取得により、保育・療育施設の連携による利用者導線の強化や支援領域の拡大を通じた「AIAI三育圏」の推進、人材交流による支援品質の向上、障害児相談支援及び計画相談支援を含む切れ目のない支援体制の充実、管理部門の運営効率化や生産性向上を進める。なお、本件実行後のグループ運営施設数は263施設となる予定である。

取得株式数は200株で、議決権所有割合は100％となる。取得価額はハビー普通株式が32.50億円、諸費用の見込額が0.85億円で、合計33.35億円を予定している。

今後、株式譲受完了に向けた手続きを進め、2027年3月期第2四半期（2026年7月-9月）よりハビーは子会社となる予定である。取得資金については金融機関からの借入による調達を予定しており、条件などを協議している。《AK》