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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:05JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、化学工業、ガラス・土石製品、機械なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか鉱業、保険業、海運業、陸運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,961.53 ／ 1.76
2. 鉱業 ／ 1,098.05 ／ 1.51
3. 保険業 ／ 4,146.34 ／ 1.33
4. 海運業 ／ 2,179.23 ／ 1.31
5. 陸運業 ／ 2,323.55 ／ 1.15
6. 食料品 ／ 2,819.28 ／ 0.75
7. 鉄鋼 ／ 782.5 ／ 0.60
8. 電力・ガス業 ／ 683.08 ／ 0.60
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,924.24 ／ 0.47
10. 小売業 ／ 2,332.43 ／ 0.33
11. 水産・農林業 ／ 750.67 ／ 0.23
12. 銀行業 ／ 767.85 ／ -0.09
13. 建設業 ／ 2,682.91 ／ -0.23
14. 卸売業 ／ 5,867.26 ／ -0.47
15. 不動産業 ／ 2,548.78 ／ -0.49
16. サービス業 ／ 3,775.96 ／ -0.53
17. その他製品 ／ 5,776.53 ／ -0.66
18. 精密機器 ／ 13,685.43 ／ -0.73
19. 石油・石炭製品 ／ 2,820.4 ／ -0.78
20. その他金融業 ／ 1,627.27 ／ -1.03
21. 繊維業 ／ 940.57 ／ -1.26
22. 証券業 ／ 967.93 ／ -1.41
23. 金属製品 ／ 2,057.38 ／ -1.42
24. パルプ・紙 ／ 684.72 ／ -1.50
25. 情報・通信業 ／ 7,709.09 ／ -1.60
26. 空運業 ／ 232.95 ／ -1.75
27. 輸送用機器 ／ 4,677.05 ／ -1.76
28. ゴム製品 ／ 5,898.79 ／ -1.79
29. 機械 ／ 4,951.25 ／ -1.80
30. ガラス・土石製品 ／ 2,417.85 ／ -1.94
31. 化学工業 ／ 3,152.17 ／ -2.14
32. 電気機器 ／ 8,240.41 ／ -2.77
33. 非鉄金属 ／ 5,516.36 ／ -3.20《CS》
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