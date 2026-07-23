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前日に動いた銘柄 part1三井金属、日本ケミコン、キオクシアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1三井金属、日本ケミコン、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
EMシステムズ＜4820＞ 543 +23
26年12月期上期業績見込みを上方修正。
湖北工業＜6524＞ 4735 +170
東証スタンダードからプライムへの市場区分変更を申請。
KPPGHD＜9274＞ 1109 +36
自己株式の取得枠拡大を発表。
太平洋セメ＜5233＞ 4203 +111
27年3月期純利益予想を上方修正。
名村造船＜7014＞ 4160 +265
子会社の佐世保重工がクランクシャフト増産と報道。
西松屋チェ＜7545＞ 1959 -26
7月の既存店売上高0.9％減。6月の1.4％増から減少に転じる。
太陽誘電＜6976＞ 112535 +790
スーパーマイクロの時間外急伸なども手掛かりに。
日本マイクロニクス＜6871＞ 15630 +660
21日にはSBI証券が新規買い推奨。
三井金属＜5706＞ 33600 +2310
AIインフラ関連はほぼ全面高に。
ローツェ＜6323＞ 4496 +153
米SOX指数は5％超の上昇で。
日本ケミコン＜6997＞ 3345 +245
22日はMLCC関連の株価上昇も目立ち。
キオクシアHD＜285A＞ 64270 +3210
海外半導体メモリー株の上昇に追随。
インソース＜6200＞ 690 +59
記念配当や自社株買いの実施を好感。
レゾナック＜4004＞ 15250 +67
0
AI・半導体関連株上昇の流れに乗る。
イビデン＜4062＞ 18250 +835
21日にはSMBC証券が投資判断を格上げ。
住友電気工業＜5802＞ 2451 +114.5
大手電線株も22日は全面高。
関東電化工業＜4047＞ 2914 +119
調整一巡感も強まっていた中での半導体株高で。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 6880 +310
直近はAI関連株同様に調整が進んでいたが。
古河電気工業＜5801＞ 3525 +106
大手電線株はそろって強い動きに。
日本電波工業＜6779＞ 2850 +83
AIインフラ関連として他の関連株同様に上昇。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 4175 +140
半導体株上昇でリバウンド期待。
村田製作所<6981> 8317 +316
下げが目立ったMLCC関連にもリバウンドの動き。
ラサ工業<4022> 1941 +72
AI関連の一角として好地合いに追随。
フジクラ<5803> 4751 +79
AI関連株の代表格として買いが優勢。
澁澤倉庫<9304> 1838 -298
特に材料観測されないが直近上昇のピッチ速く過熱感で。
ラウンドワン<4680> 1204-66
エンタメ関連などからは資金流出の動き。
メルカリ<4385> 4417 -150
22日はAI・半導体関連に資金回帰で。
タカラトミー<7867> 3455 -235
21日にかけ一段高の反動も強まり。
フューチャー<4722> 2206 -70
足元で大幅水準訂正の反動も強まる。
三菱製紙<3864> 1175 -51
シティインデックスイレブンスの大量保有で21日は急伸。
高島屋<8233> 2402.5 -124
22日は小売株の下落も目立ち。《CS》
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