米国、イラン空爆の安全な継続にミサイル不足か　国防総省高官が警告

米国がイランとのより広範な戦争に備える中、国防総省高官が、空爆の継続に必要な精密誘導兵器や迎撃ミサイルの在庫が不足していると警告した。この在庫不足は、中東での作戦継続だけでなく、インド太平洋地域における対中国・北朝鮮の抑止力にも影響を与える懸念がある。議会での予算承認や生産体制の強化には数年単位の時間がかかるとみられ、米政府は外交的解決の模索と軍事上の制約の間で難しい判断を迫られている。

■9日連続の空爆と拡大する戦域

米国はイランとのより広範な戦争に備えているが、米軍高官らによると、安全に戦い続けるための十分なミサイルがなく、ホワイトハウスはその事実を把握していない可能性があるという。米国は9夜連続で空爆を実施しており、このペースでの作戦は、空爆を支える精密誘導兵器や迎撃ミサイルをひそかに消耗させている。

これは、米国によるイランへの9夜連続の空爆から浮かび上がった作戦上の実態である。米政府高官がワシントン・ポスト（The Washington Post）に語ったところによると、紛争の拡大を制約するのは政治的意志ではなく、弾薬庫が空になるという物理的な現実だという。この高官は、公に議論する権限がないとして匿名を条件に、「我々には作戦を安全に継続するのに十分な兵器がなく、ホワイトハウスはそのことを認識していないと思う」と語った。この情報は日曜朝、ジャスト・セキュリティ（Just Security）の「Early Edition」によっても裏付けられた。

これは、現在進行中の米国の戦闘作戦において、弾薬の制約を公の場で認めたものとしては、ここ数十年で最も直接的な例の一つである。同時に、イランも攻撃範囲を広げており、2日連続でクウェートの電力インフラを標的とし、ヨルダンが同国に向かうミサイル3発を迎撃する事態を招き、バーレーンに全国規模の空襲警報を発令させている。

今回の紛争の現局面は、イランがホルムズ海峡でアラブ首長国連邦（UAE）のタンカーを攻撃し、ワシントンとテヘランの間で結ばれていた6月16日の覚書が崩壊した後の7月8日に始まった。これにより、これまでに少なくとも18人の米国人が死亡した戦争は、活発な交戦の第3局面に入った。

イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、クウェートのアディリ駐屯地とアリ・アル・サレム空軍基地への攻撃を行ったと主張している。ヨルダンは、南部の港湾都市アカバを狙ったイランのミサイル4発のうち3発を撃墜し、4発目は人里離れた場所に落下した。アルジャジーラの7月19日の報道によると、バーレーンは全国でサイレンを鳴らし、米海軍第5艦隊の司令部があるジュフェアに対するイランの複数の攻撃を迎撃したと発表した。

国防総省はこれに対し、航空戦力を同地域へ増派している。敵防空網制圧（SEAD）を専門とする第480戦闘飛行隊、通称「ワイルド・ウィーゼルズ」のF-16CJブロック50戦闘機が、同地域から戻ったばかりであるにもかかわらず、ドイツのシュパングダーレム空軍基地を出発した。エア・アンド・スペース・フォーシズ・マガジンによると、英国のレイクンヒース空軍基地に拠点を置く第48戦闘航空団のF-35Aも、空中給油機とともに展開している。イスラエル政府高官は、米国が「地域における部隊態勢の調整を決定した」と明らかにし、イランの核施設や電力インフラに対する長距離攻撃の可能性に備え、追加の空中給油機がイスラエルに向かっていることを確認した。

陸軍レコグニション（Army Recognition）の2026年7月の再展開レポートによると、第480戦闘飛行隊のF-16CJはAN/APG-83アクティブ・フェーズドアレイ（AESA）レーダーを搭載している。これは2022年に完了したアップグレードであり、同機に敵防空網制圧能力に加え、地域の基地を脅かす低高度巡航ミサイルや大型ドローンを探知する能力を与えている。

■国防総省の備蓄危機：生産能力の現実

ワシントン・ポストに語った高官の警告は、防衛アナリストが数カ月前から指摘してきた生産上の制約を反映している。現在の戦闘ペースにより、その制約は作戦上の差し迫った問題となっている。

「エピック・フューリー作戦（Operation Epic Fury）」の初期39日間、2月28日から4月の停戦までに、米軍は1万3000以上の目標を攻撃した。この作戦では、トマホーク対地攻撃巡航ミサイル、統合空対地スタンドオフミサイル（JASSM）、精密打撃ミサイル（PrSM）、SM-3迎撃ミサイル、SM-6迎撃ミサイル、THAAD迎撃ミサイル、パトリオットミサイルという7つの主要兵器システムが使用された。これらのうち少なくとも4つのカテゴリーで、米国はこの第1局面だけで備蓄の半分以上を使った可能性が高い。

最も深刻なのはTHAADである。このシステムは、弾頭を使わず、運動エネルギー迎撃体をマッハ6以上の速度で飛来する標的に衝突させ、高度150キロメートルまでの弾道ミサイルを破壊する「ヒット・トゥ・キル」技術を用いる。この設計により高い迎撃能力を持つ一方、非常に高価であり、迎撃ミサイル1発あたり約1550万ドル（約25億2650万円、1ドル＝163円換算）の費用がかかる。ペイン研究所の推計によると、米軍はエピック・フューリー作戦の最初の16日間だけで約198発のTHAAD迎撃ミサイルを発射した。ロッキード・マーティンの戦争前の生産ペースである年間96発に照らすと、この16日間の消費量は2年分を超える生産量に相当する。

戦略国際問題研究所（CSIS）のシニアアドバイザーで退役海兵隊大佐のマーク・カンシアン氏は、「枯渇という点では、おそらくTHAADが最も深刻なカテゴリーだ」と指摘する。米国の在庫には2023年7月以降、新しいTHAAD迎撃ミサイルは納入されておらず、次の納入は2027年4月まで見込まれていない。

パトリオットPAC-3 MSE迎撃ミサイルも同様の制約に直面している。米国と同盟国は、イラン紛争の初期段階で1060発から1430発のパトリオットを使用した。これは、アーカンソー州カムデンにあるロッキード・マーティンの最終組立ラインの生産能力である年間約620発では追いつかない消費ペースである。カンシアン氏は、「今日パトリオットを追加注文したとしても、受注残があるため、おそらく4〜5年は入手できないだろう」と述べている。

エピック・フューリー作戦の開始当初に最も目立って使用された長距離打撃兵器であるトマホーク巡航ミサイルも、CSISの推計によると、補充に4〜5年かかる見通しである。国防総省が現在の会計年度の納入計画に基づいて受け取っている新しいトマホークは月に約15発にすぎない一方、紛争では数百発が消費されている。

■予算では解決できないエンジニアリング上の制約

備蓄の数値は深刻だが、これを迅速に回復できない理由は構造的なものである。

THAADのAN/TPY-2レーダーは、レイセオンが製造する、最大1000キロメートル先の脅威を探知できるフェーズドアレイレーダーであり、2万5344個の固体送受信モジュールに窒化ガリウム（GaN）技術を使用している。中国は世界のガリウム供給の約98％を支配している。2025年10月にトランプ大統領と習近平国家主席の間で「釜山貿易休戦」が成立したものの、CSISの2026年5月の分析によると、米国による中国産ガリウムへのアクセスは依然として制限されている。利用できる予算の規模にかかわらず、THAADやパトリオットのレーダー生産ラインに支障が生じる要因となっている。

材料だけでなく、製造プロセス自体にも長い認定期間が必要となる。2026年1月29日にロッキード・マーティンと戦争省（Department of War）の間で締結された枠組み合意に基づき、THAADの生産を年間96発から400発に拡大する方針が示されたが、実際に在庫が大幅に増加するまでには3〜4年を要する見込みである。テックタイムズ（TechTimes）の報道によると、2026年6月にロッキード・マーティンが受注した353億ドル（約5兆7539億円、1ドル＝163円換算）の7年間の随意契約は、この枠組みを実行するものである。BAEシステムズも2026年3月、THAAD迎撃ミサイルの重要部品である赤外線シーカー、すなわち運動エネルギー迎撃体を目標へ誘導する部品の生産を4倍にする並行合意に署名した。

2027会計年度（FY2027）の予算要求は、この隔たりの大きさを反映している。国防総省は2027年度に857発のTHAAD迎撃ミサイルと785発のトマホーク巡航ミサイルを要求した。2026年度はそれぞれ55発であり、ミサイル調達予算全体では188％の増加となる。しかし、この増産分が現在の紛争に間に合うことはない。

■イランが優位に立つ消耗戦の計算

米国の迎撃ミサイル在庫の枯渇は偶然ではない。それこそがイランの戦略的目標である。

この紛争で広く使用されているイラン設計の徘徊型弾薬「シャヘド136（Shahed-136）」の製造コストは、1機あたり2万ドルから5万ドル（約326万円から815万円、1ドル＝163円換算）である。テックタイムズの「シンギュラリティ・ディフェンス（Singularity Defense）」レポートによると、これをパトリオットPAC-3 MSEで迎撃するには、約400万ドルから530万ドル（約6億5200万円から8億6390万円、1ドル＝163円換算）の費用がかかる。この交換比率では、イランは米国の対応に比べてはるかに低い費用でドローン作戦を継続できる。迎撃ミサイルが発射されるたびに、米国の在庫は戦闘上の選択肢が狭まる水準へ一歩近づく。

ヘンリー・L・スティムソン・センターのシニアフェロー、ケリー・グリエコ氏は、これを「消耗の競争」と表現した。4月の停戦に関する評価に詳しいアナリストによると、迎撃ミサイルの在庫逼迫が、それ以前の「12日間戦争」の局面を終わらせた要因の一つだった可能性があるという。あるアナリストは、「紛争があと数日、あるいは1週間ほど続いていれば、危機的な状況になっていた可能性がある」と語った。

この問題に対する2027年度国防予算の最も顕著な対応は、迎撃ミサイルの追加だけではない。ドローンおよび自律型戦争への予算を、2026年度の2億2500万ドル（約366億7500万円、1ドル＝163円換算）から、新設される「国防自律戦争グループ（Defense Autonomous Warfare Group）」向けに要求された約546億ドル（約8兆8998億円、1ドル＝163円換算）へと244倍に増額することである。テックタイムズの「陸軍LCIプログラム」レポートによると、ドローン1機を迎撃する費用を、現在の400万〜500万ドル（約6億5200万〜8億1500万円）から100万ドル（約1億6300万円、1ドル＝163円換算）未満へ引き下げられれば、消耗戦の収支が変わるという考え方である。

■イランの先にあるもの：太平洋地域への影響

ワシントン・ポストへの情報提供によって浮かび上がったものの、政権が公にそのような枠組みで説明していない戦略的影響は、イランだけに関するものではない。

THAAD、パトリオット、SM-3、トマホーク、JASSMは、中国や北朝鮮との有事でも必要となるシステムである。イランでの戦争は、防衛産業基盤が補充できないペースで、これらの共通在庫を消費している。カンシアン氏はCNNに対し、「もし戦争が過去5日間のペースで続けば、インド太平洋地域で新たな、より高い水準のリスクが生じるほど在庫が減少するだろう」と語った。

米国の迎撃ミサイル不足は、それぞれ中国や北朝鮮からの脅威に対する米国の拡大抑止に依存している日本や韓国などの同盟国を、すでに不安にさせている。米国の軍事力が中東へ振り向けられていることは、東南アジア諸国連合（ASEAN）でも懸念を呼んでいる。マルコ・ルビオ国務長官は月曜日、マニラで開かれるASEAN外相会議に出席するため現地に到着した。その目的の一つは、地球の反対側で戦争を続ける中でも、米国のインド太平洋への関与を改めて保証することだった。

構造的な問題は、防衛アナリストたちが何年も前から警告してきたものの、それを具体的に示す政治的契機がなかった点にある。米国の防衛産業基盤は平時の生産モデルで稼働しており、現代の実際の戦争が進む時間軸に合わせて急速な増産能力を生み出すことができない。イラン紛争は、その問題を実戦の中で可視化した。

■外交ルートは残されているが、道は狭い

ルビオ国務長官は日曜日、ワシントンは交渉による紛争終結への扉を閉ざしていないと述べた。ルビオ氏はフィリピンへ出発する前、ジョイントベース・アンドリュースで記者団に対し、「米国は常に外交的解決に開かれている。我々はイランと何度も試みてきたし、今後も試み続ける。その扉が開くなら、我々は喜んで歓迎する」と語った。

ルビオ氏は、対話再開の責任は全面的にテヘラン側にあるとした。同氏は、イランがホルムズ海峡で商船を攻撃し、6月の暫定合意に現在も違反していると指摘したうえで、「相手が合意条件に違反しているなら、覚書が生きているとは言えない」と記者団に語った。また、軍事的なエスカレーションを引き続き推進する勢力と、国の経済悪化を懸念する勢力との間で、イラン国内の「亀裂が広がっている」との見方を示した。

軍事上の制約によって作戦の見直しを迫られる前に、この亀裂を外交的に利用できるかどうかが、現時点におけるこの戦争の中心的な戦略課題である。

■明日の兵器では今日の戦争を戦えない

2027年度の国防予算要求は、総額1兆5000億ドル（約244兆5000億円、1ドル＝163円換算）と米国史上最大であり、2026年度から約4450億ドル（約72兆5350億円、1ドル＝163円換算）の増額となっている。これは、現在の紛争によって否定できなくなった備蓄危機に明示的に対処するものである。2027年度だけでTHAAD迎撃ミサイル857発、トマホーク巡航ミサイル785発、JASSM 821発、PrSM 1134発を求めている。安価なドローンが高価な迎撃ミサイルを消耗させるという戦略的教訓を反映し、ドローンおよび自律型戦争の予算項目は2億2500万ドル（約366億7500万円）から約546億ドル（約8兆8998億円）へと急増している。

しかし、議会の承認と生産ラインの増強には数年単位の時間がかかる。弾薬の補充、産業基盤の拡大、作戦費用を賄う876億ドル（約14兆2788億円、1ドル＝163円換算）のイラン戦争追加予算要求は、議会で未決着のままである。テックタイムズが国防権限法（NDAA）の審議停滞に関する記事で報じたところによると、7月21日火曜日には上院歳出委員会で公聴会が予定され、ピート・ヘグセス国防長官とダン・ケイン統合参謀本部議長が証言することになっている。予算要求を実際の工場発注につなげるために必要な複数年調達契約を承認する2027年度NDAAは、7月14日の上院での手続き採決を経ても、依然として審議が停滞している。

国防総省が現在戦っている兵器と、将来に向けて法制化を進めている兵器体系との間には、匿名の高官が指摘した隔たりが存在する。作戦指揮官が把握する在庫数よりも、自らが掲げる増産方針を信じるホワイトハウスは、今後数日のうちに、この二つの現実の隔たりが戦略的な結果をもたらすことを思い知らされる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●米国にはTHAAD迎撃ミサイルが何発残っていますか？

正確な残数は示されていません。米国は、初期の「エピック・フューリー作戦」の段階ですでにTHAADの在庫を大幅に消耗した状態で、イラン紛争の現局面に入りました。ペイン研究所の推計によると、同作戦の最初の16日間だけで約198発のTHAAD迎撃ミサイルが発射され、これは当時、米国が運用していた全在庫の約40％に相当します。7月に戦闘が再開されて以降の追加消費もあり、CSISのシニアアドバイザーであるマーク・カンシアン氏らは、THAADの枯渇が主要7兵器の中で最も深刻だと評価しています。CSISの分析によると、米国の在庫には2023年7月以降、新しいTHAAD迎撃ミサイルは納入されておらず、次の納入は2027年4月まで予定されていません。

●米国のミサイル在庫の枯渇は、中国との潜在的な紛争にどのような影響を与えますか？

イランで消費されているTHAAD、パトリオット、SM-3、トマホーク、JASSMは、太平洋における中国との高強度の衝突や、朝鮮半島における北朝鮮との衝突でも米国が必要とするシステムです。CSISのシニアアドバイザーであるマーク・カンシアン氏は、イランへの攻撃が最近のペースで続けば、「インド太平洋地域で新たな、より高い水準のリスクが生じるほど在庫が減少するだろう」と警告しています。米国の拡大抑止に依存する同盟国の日本や韓国も、この状況を注視しています。イラン戦争による共通の弾薬在庫の消耗は、事実上、別の戦域における米国の抑止力の信頼性も同時に低下させています。

●米国は現在の紛争に間に合うようにミサイル生産を急速に拡大できますか？

いいえ、現在の紛争には間に合いません。ロッキード・マーティンとの2026年1月の枠組み合意に基づき、THAAD迎撃ミサイルの生産は年間96発から400発へ拡大されることになっていますが、増産による十分な供給が実現するまでには3〜4年を要します。重大な制約の一つは、THAADのAN/TPY-2目標捕捉システムを機能させるGaN（窒化ガリウム）レーダーモジュールに使われるガリウムです。中国は世界のガリウム供給の約98％を支配しており、2025年の貿易休戦後も米国のアクセスは制限されたままです。2027年度の予算要求は、THAAD 857発の購入とトマホーク調達の1327％増加を求めており、在庫再構築の出発点にはなりますが、CSISは完全な回復に3年以上かかると推計しています。

●7月21日に予定されているイラン戦争支出に関する上院公聴会では何が行われますか？

ピート・ヘグセス国防長官とダン・ケイン統合参謀本部議長が、7月21日火曜日に上院歳出委員会で、政府が要求している876億ドルのイラン戦争追加予算について証言する予定です。この予算案は、弾薬の補充、防衛産業基盤の拡大、作戦費用を賄うものです。この公聴会は、THAAD、パトリオット、トマホーク生産のための複数年調達契約を可能にする2027年度NDAAが、7月14日の上院での手続き採決後も審議停滞している中で行われます。NDAAが成立しなければ、枯渇した在庫の再構築を加速する新たな複数年生産契約を法的に締結できません。

元記事: Pentagon Official: US Lacks Missiles to Safely Sustain Iran Air Campaign