*05:53JST NY株式：NYダウは385.38ドル高、AI関連の回復が支援

米国株式市場は反発。ダウ平均は385.38ドル高の52224.64ドル、ナスダックは329.14ポイント高の25837.21で取引を終了した。

人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感され、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇したが、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、商業・専門サービスが下落。

フラッシュメモリ製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）はオープンソースAIモデルがメモリーを相当量必要とするとの分析によりアナリストが同社の投資判断・目標株価を引き上げたほか、同業台湾セミが2027年値上げを検討しているとの報道を受け、上昇。同業のインテル（INTC）は業務効率化を目指し追加従業員削減計画を発表し、買われた。携帯端末のアップル（AAPL）は売り上げ加速を目指し、後払いサービスなどを提供するフィンテック、クラーナ・グループPLC（KLAR）と提携しアイフォーンなどデバイスのリースプログラムを発表し、上昇。

自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は第2四半期決算で値上げが奏功し調整後の1株利益が予想を上回り、通期の見通しを引き上げ、買われた。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）はサイバーセキュリティー関連のオープンウェイトAIモデルを発表し、上昇。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテインメント（LYV）やクラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）はアナリストが投資判断を引下げ、それぞれ下落。

自動電子ブローカーのインタラクティブ・ブローカーズ・グループ（IBKR）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》