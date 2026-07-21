日英伊の次世代戦闘機計画「GCAP」、カナダが初のオブザーバー参加へ――FCAS終了で存在感高まる

カナダが、日英伊が共同開発する次世代戦闘機プログラム「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」に、初の公式オブザーバー国として参加する見通しとなった。欧州の競合プロジェクト「FCAS」が開発企業間の対立により終了したことで、GCAPは現在、資金が確保され、新規パートナーを受け入れられる唯一の非米国系第6世代戦闘機開発プログラムとなっている。カナダは資金を拠出せずに、その機密情報へ限定的にアクセスできるようになるとみられる。

■カナダがGCAP初のオブザーバー国へ

カナダは、現地時間2026年7月21日（火）にファンボロー国際航空ショーで、グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）の初の公式オブザーバー国になる見通しである。これによりカナダは、開発資金を一切拠出することなく、西側諸国に残された唯一の非米国系第6世代戦闘機開発プログラムの機密情報にアクセスできるようになる。英国、イタリア、日本、カナダの国防相は、航空ショーの商談日2日目にオブザーバー枠組みの合意書へ署名する予定だ。この取り決めはPoliticoが7月14日に最初に報じ、その後、複数の防衛系メディアが独自に確認した。

この取り決めが特に重要な意味を持つのは、外交上の見栄えではなく、オタワが内部を確認できるようになる技術そのものにある。GCAPは、米国の国際武器取引規則（ITAR）の枠外で運用できる第6世代の戦闘航空能力を参加国に提供することを明確に意図している。ITARは、米国のパートナー国が共同開発した防衛装備をどのように扱えるか、また誰が整備できるかを規定する米国の輸出管理制度である。これは付随的な特徴ではない。日本が米国との強固な同盟関係を維持しながら、米国主導の選択肢ではなくGCAPを選んだ根本的な産業政策上の理由である。唯一の欧州系競合プログラムが完全に終了したこの時期に、カナダも資金を拠出せず、この枠組みに加わろうとしている。

カナダがこのアクセス権のために支払う対価はない。オブザーバー資格により、カナダ政府はGCAP政府間機関（GIGO）への資金拠出や意思決定権を持つことなく、運用構想、産業体制、一部の技術的諸元など、機密扱いのプログラム情報へ管理された形でアクセスできる。

■欧州FCASの終了が変えた勢力図

2026年6月8日、ドイツとフランスは、2017年以来、欧州の代表的な防衛協力プロジェクトだった1000億ユーロ規模の第6世代戦闘機プログラム「将来戦闘航空システム（FCAS）」を正式に終了させた。原因は、フランスのダッソー・アビエーションと、ドイツおよびスペインを代表するエアバス・コンソーシアムとの間で、作業分担と知的財産の管理を巡る対立が9年間解消されなかったことである。試作機は一機も製造されず、実証機も飛行しなかった。

その影響は、第6世代戦闘機を巡る勢力図に直ちに表れた。英国、イタリア、日本の3カ国によるGCAPは現在、資金が確保され、契約が締結され、予定通りに進行し、新たなパートナーにも開かれている、世界で唯一の非米国系第6世代戦闘航空機プログラムとなった。米国は独自に、ボーイングが開発する次世代航空支配（NGAD）プラットフォーム「F-47」を進めているが、輸出を前提とした設計ではない。中国の「J-36」と「J-50」は飛行試験中だが、詳細は機密扱いである。ロシアには、信頼できる資金の裏付けがある第6世代戦闘機プログラムはない。

カナダは現在、同国が参加を検討できる唯一のプログラムに正式に関与しようとしている。

■カナダがアクセスするGCAPの先進技術

GCAPが設計しているのは、第5世代戦闘機の改良型ではない。開発中の機体は大型のデルタ翼プラットフォームであり、プログラム自身の表現では「高度に接続された、スーパーコンピューティング能力を持つ指揮ノード」と位置づけられている。単にセンサーを搭載した従来型の戦闘機ではなく、随伴型無人機であるロイヤルウィングマンを制御し、戦闘空間に分散するセンサーからのデータを統合し、戦闘クラウドを通じて標的情報をリアルタイムで共有するために設計された有人の中核機である。機上の人工知能（AI）は、宇宙配備型のISR（情報・監視・偵察）システム、既存の航空機、ネットワーク化された協調戦闘航空機からの情報を同時に処理する。現在量産されている戦闘機にはない能力である。

アビオニクス（航空電子機器）は、英国が開発し、2021年10月に初めて公表したソフトウェアベースの「Pyramid（ピラミッド）」オープンミッションアーキテクチャを中心に構築されている。インターフェースを標準化し、従来型航空機の維持費を押し上げてきた個別の統合作業を減らすことで、異なる機種のアップグレードを、より簡単かつ低コストで迅速に実施できるようにする仕組みである。現在BAEシステムズのウォートン施設で組み立てられ、2027年後半までの初飛行が見込まれている実証機は、Pyramidを飛行中に使用する最初の航空機となる予定だ。

ロールス・ロイス、日本のIHI、イタリアのアヴィオ・エアロが共同開発する推進システムは、2026年7月20日（月）に新たな一連の設計審査を通過した。エンジンには、アフターバーナーを使わずにマッハ2を超えるスーパークルーズ（超音速巡航）を目標とする可変サイクル方式が採用されており、要求電力の大きいセンサーや電子戦システムを稼働させるのに十分な機上電力を供給することも見込まれている。技術者らは、すでに100回を超える縮小部品試験を完了している。

機体内部の兵器倉は、F-35Aの内部兵器倉のおよそ2倍の搭載量を確保するよう設計されている。実現すれば、英国で組み立てられる航空機としては、ブラックバーン・バッカニア以来となる統合兵器倉を備えた機体になる。現世代のものより直径が大きいミサイルも収容できる寸法が想定されている。想定される航続距離は、現在の参加国が運用しているどの航空機よりも長い。ユーロファイター・タイフーンが同じ航路で3～4回の空中給油を必要とするのに対し、GCAPは機内燃料だけで大西洋を横断できると見込まれている。

カナダ政府当局者、そして将来的にはカナダの航空宇宙企業がアクセスすることになるのは、こうした技術である。

■署名式と枠組みの確立

オブザーバー合意書は、2026年7月21日（火）に、カナダのデビッド・マクギンティ国防相、英国のダン・ジャービス国防相、イタリアのグイド・クロセット国防相、日本の小泉進次郎防衛相によって署名される見通しである。ただし、Aviation Weekは、政治日程などを理由に「署名がなお延期される可能性がある」と報じている。

レディングに本部を置き、岡真臣CEOが率いるGCAP機関（GCAP Agency）は、単一の政府側顧客としてプログラムを統括している。岡氏は月曜日、ファンボローで記者団に対し、どの国がプログラムに参加しても、2035年の運用開始時期は変わらないと述べた。BAEシステムズ、レオナルド、日本航空機産業振興株式会社（JAIEC）がそれぞれ3分の1を所有する合弁会社「Edgewing（エッジウイング）」の産業体制は、現段階ではカナダの参加に合わせて再編されない。

カナダは、同プログラムにとって初の正式な拡大事例にもなる。創設3カ国は2022年12月、英国の「テンペスト」計画と日本の「F-X」計画を統合し、イタリアを対等な創設メンバーとしてGCAPを発足させた。GIGO条約は2023年12月に東京で署名された。サウジアラビアも参加に関心を示しているが、同国とロシアおよび中国との関係に伴う安全保障上の懸念から日本が抵抗しており、オブザーバー資格の獲得には至っていない。一方、NATOの原加盟国であり、ファイブ・アイズの情報共有枠組みに加わるカナダは、安全保障面でより受け入れやすい候補だった。

欧州政策分析センター（CEPA）の非常勤研究員であるフェデリコ・ボルサリ氏はBreaking Defenseに対し、カナダはNATO加盟国で、すでに機密情報を共有する関係を持っているため、同プログラムへの関心を示した他の多くの国に比べ、はるかに複雑さの少ない候補だと語った。

■オブザーバー参加の背景にある開発契約

カナダがオブザーバーとして加わろうとしているプログラムは、単なる構想ではない。2026年7月3日、GCAP機関はEdgewingに対し、次の設計段階を対象とする46億ポンドの契約を発注した。この段階では、機体の外形、構造設計、推進システムとの接続仕様、ソフトウェアの枠組み、兵器倉の寸法が確定される。この契約は、2026年4月に発注された6億8600万ポンドの予備契約に続くものである。

6月30日に公表された英国の防衛投資計画では、4年間で86億ポンドをGCAPに投入する方針が示された。イタリア議会は、同プログラム向けに88億ユーロを承認している。現在、創設3カ国では約9000人がGCAPに携わり、英国を拠点とする600社以上と、イタリアおよび日本の計400社以上のサプライヤーが参加している。レオナルドは、2035年までに少なくとも350機が発注されると予想している。これは、創設3カ国のタイフーンとF-2を単純に更新した場合の290機を上回る。

これが、カナダが加わろうとしているプログラムの資金的な基盤である。

■カーニー首相の「多角化ドクトリン」の実践

カナダがファンボローに至るまでの経緯には、装備調達だけでなく政治的な要因もあった。マーク・カーニー首相は、就任翌日の2025年3月15日、貿易摩擦と米国が管理する防衛サプライチェーンへの依存の高まりを理由に、カナダによるF-35A・88機の調達契約の見直しを開始した。2026年5月、カーニー首相は、ボーイングの「E-7ウェッジテイル」とL3ハリスの提案を採用せず、50億カナダドルを超える規模となる早期警戒管制機「GlobalEye（グローバルアイ）」5～6機について、スウェーデンのサーブと交渉を始めたことを明らかにした。6月にはCBC Newsが、カナダが72～88機のF-35Aと、カナダで組み立てる最大72機のサーブ「グリペンE」を組み合わせた混成機隊を検討していると報じた。

GCAPのオブザーバー資格は、この一連の動きに続く次の段階であり、構造面では最も重要な動きである。F-35の見直しとGlobalEyeの調達は、西側の調達体系にとどまる二国間の選択である。一方、GCAPのオブザーバー資格は、米国の産業上または規制上の承認に依存しないよう設計された、機密扱いの多国間防衛プログラムの内部にカナダを位置づける。それでも、カナダ政府が既存の契約や関与から離脱する必要はない。

これは、中規模国が米中二極構造から独立した代替的な陣営を形成することを提唱した、カーニー首相の2026年のダボス演説における方針と一致しており、偶然ではない。GCAPのオブザーバー資格は、現時点で、その方針を最も具体的に制度化する取り組みである。

カナダが当面果たす役割は、資金面よりも産業面が中心になるとみられる。カナダ政府は、国内の航空宇宙産業が専門性を持つと評価されているシミュレーション、アビオニクス用ソフトウェア、航空宇宙試験、材料研究などの分野で、カナダ企業が早期に足がかりを得ることを期待している。BAEシステムズ、レオナルド、JAIECにそれぞれ3分の1の技術的権限を割り当てるEdgewingの契約構造は再編されない。しかし、オブザーバー期間中、カナダ企業は、同国が将来、開発パートナーとしての参加、生産への参画、輸出顧客としての契約、あるいはその組み合わせを目指す場合に、国内の能力を生かして継続的に参入できる分野を見極められる。

■オブザーバー期間における今後の課題

オブザーバー資格によって明らかになる点がある一方、判断が先送りされる問題もある。中でも重要なのは、GCAPの航空機が、高額なカナダ独自の改修を施さずに、同国固有の運用要件を満たせるかどうかである。

カナダの防空任務は、創設国の任務とは構造的に異なる。英国とイタリアは北海と大西洋方面を想定して設計している。日本はインド太平洋地域を想定しており、三菱F-2の退役期限により、2035年という日程には厳しい制約がある。一方、カナダは998万平方キロメートルの国土をカバーし、NORAD（北米航空宇宙防衛司令部）の下で北極圏、大西洋、太平洋の防空任務を担っている。さらに、創設国が主に想定する温帯環境とは異なり、エンジン、センサー群、操縦者用システムに別種の要求を課す極寒環境で運用している。

GCAP戦闘機の航続距離、北極圏での継続運用能力、センサーアーキテクチャがカナダの要件を満たせるか、また3カ国が権限を均等に持つプログラムの統治構造の下で、国別の改修が認められるかどうかが、オブザーバー期間中の重要な検討課題になる。カナダがすでにF-35Aの調達を進めていることも、問題をさらに複雑にする。同国は16機のF-35Aをすでに契約しており、2026年にはルーク空軍基地への引き渡しが進められている。将来GCAPに正式参加する場合、カナダ政府は、導入の途上にある第5世代戦闘機部隊の中で、第6世代ステルス機をどのように位置づけるかを判断する必要がある。

こうした決定を現時点で下す必要はない。まず必要なのは、火曜日に予定される署名である。

■注目ポイントQ&A

●カナダのGCAPオブザーバー資格は、具体的に何をもたらしますか？

オブザーバー資格により、カナダは、資金拠出、作業分担への参加、GCAP政府間機関（GIGO）での投票権を持たないまま、運用構想、技術開発の方向性、産業体制、一部の技術的諸元など、機密情報へ管理された形でアクセスできます。正式参加には、英国、イタリア、日本の全会一致による同意、GIGO条約の再交渉に加え、資金負担、知的財産、輸出管理規則、産業参加に関する詳細な協議が必要になります。オブザーバー資格は正式参加へ向けた段階的な入り口です。過去の多国籍戦闘機プログラムでは、後の資金拠出と結びついた製造上の作業分担へ進む最初の段階となるのが一般的でした。

●第6世代のGCAP戦闘機は、カナダが導入中のF-35Aとどのように異なりますか？

F-35Aは、高度なセンサー情報の統合と低被探知性に最適化された第5世代の多用途戦闘機です。一方、GCAPの航空機は、第6世代プラットフォームとして設計されています。随伴型無人機を制御し、分散配置されたセンサーや宇宙配備型情報システムからのリアルタイムデータを機上AIで処理し、戦闘クラウドを通じて標的情報を共有する有人の指揮ノードです。F-35Aのおよそ2倍の内部兵器搭載量を確保し、アフターバーナーなしでマッハ2を超えるスーパークルーズを実現することを目標としており、空中給油なしで大西洋を横断できるとも予測されています。また、米国のITAR輸出管理制度の枠外で設計されているため、参加国は機体の維持管理や運用について主権的な管理権を持てる設計となっています。

●フランス、ドイツ、スペインのFCAS戦闘機プログラムが終了した理由と、それがGCAPに与える影響は何ですか？

FCASは、フランスのダッソー・アビエーションと、ドイツおよびスペインを代表するエアバスとの間で、作業分担と知的財産の管理を巡る対立を9年間解消できなかったため、2026年6月8日に正式に終了しました。対立の中心には、2019年にスペインが参加した後、フランスの産業上の主導権が弱まるとダッソーが考えたことがありました。試作機は一機も製造されず、実証機も飛行しませんでした。この終了により、GCAPは、資金が確保され、契約が締結され、予定通り進行し、新規パートナーに開かれている、世界で唯一の非米国系第6世代戦闘航空機プログラムとなりました。米国が管理するF-47に依存せず、独自の第6世代能力につながる道を求めるカナダなどの国にとって、GCAPの戦略的価値は大きく高まっています。

●カナダは最終的にGCAP戦闘機を購入するのでしょうか？

オブザーバー期間中に購入を決定する必要はなく、カナダ政府は調達を約束していません。オブザーバー枠組みにより、カナダは、GCAPの航空機が北極圏での継続運用能力、NORAD任務、寒冷地性能といった固有の運用要件を満たせるかを評価し、より深い参加が自国の産業上および安全保障上の利益にかなうかを判断できます。正式参加の形態としては、開発パートナー、生産への参加、輸出顧客としての契約、またはそれらの組み合わせが考えられます。カナダはF-35A・88機の発注を見直す一方、サーブ製グリペンを組み合わせた混成機隊も検討しており、長期的な戦闘機部隊の構成はまだ決まっていません。オブザーバー資格によって、カナダは開発終盤に輸出顧客として加わるのではなく、こうした決定が下される前の設計段階から協議に参加できます。

元記事: Canada Secures GCAP Observer Status as FCAS Collapse Leaves West One Fighter Standing