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7月21日日本国債市場：債券先物は127円69銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:57JST 7月21日日本国債市場：債券先物は127円69銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円67銭 高値127円77銭 安値127円58銭 引け127円69銭
2年 1.422％
5年 1.926％
10年 2.706％
20年 3.593％
21日の債券先物9月限は127円67銭で取引を開始し、127円69銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.20％、10年債は4.58％、30年債は5.11％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.15％、英国債は5.03％、オーストラリア10年債は4.94％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 英・ILO失業率(3-5月) 前回4.9％
・15:00 英・失業率(6月) 前回4.5％
・18:00 独・ZEW期待指数(7月) 予想18.0 前回10.5
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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