*15:57JST 7月21日日本国債市場：債券先物は127円69銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円67銭 高値127円77銭 安値127円58銭 引け127円69銭

2年 1.422％

5年 1.926％

10年 2.706％

20年 3.593％



21日の債券先物9月限は127円67銭で取引を開始し、127円69銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.20％、10年債は4.58％、30年債は5.11％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.15％、英国債は5.03％、オーストラリア10年債は4.94％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15:00 英・ILO失業率(3-5月) 前回4.9％

・15:00 英・失業率(6月) 前回4.5％

・18:00 独・ZEW期待指数(7月) 予想18.0 前回10.5

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》