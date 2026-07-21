中国主導のAIガバナンス機構「WAICO」発足、グローバル企業の規制対応に影響

2026年7月20日、上海で第9回世界人工知能大会（WAIC 2026）が閉幕を迎える。今回の大会では、単なる技術展示を超え、グローバルなAIガバナンスにおける制度的な分岐が正式なものとなった。新たな政府間組織「WAICO」の発足により、複数の国・地域でAIを展開する企業は、互換性が保証されていない2つの規制枠組みへの対応を迫られる可能性がある。

■AIガバナンスの二極化を決定づけた4日間

2026年7月20日、上海で4日間にわたり開催された第9回世界人工知能大会（WAIC 2026）が閉幕を迎える。今回の大会で最も重要だったのは、展示会場のどの製品よりも、グローバルなAIガバナンスにおける制度的な分岐が正式なものとなったことである。テクノロジー企業にとって、これはもはや単なる外交上の抽象概念ではない。2026年7月16日の時点で、ブリュッセル、ワシントン、東京を軸とする枠組みと、上海に本部を置く枠組みという、競合する2つの政府間枠組みが同時に存在することになった。WAIC 2026の公式プログラムによると、最終日の閉幕式では「SAIL賞（Super AI Leader Award）」の受賞者と、ガバナンスに関する正式な共同声明が発表される見込みである。主催者は今回を、2018年の創設以来、最も重要な大会と位置づけている。

企業のテクノロジー責任者にとって、その影響は具体的かつ差し迫っている。WAICOの設立内容と地政学的影響に関する分析によると、新たに設立された「世界人工知能協力機構（WAICO）」の基準に国内のAI法制を整合させる国は、EUのAI法、OECDのAI原則、G7の広島AIプロセスと互換である必要のない規制を整備することになる。政府が国内のAI法をWAICOの基準に整合させた後、その方針を転換するには、新たな立法と規制機関の再編が必要になる。これは、ゲームが始まってから陣営を変えることに相当する制度的な負担である。

これは一時的な外交姿勢ではなく、29の加盟国における規制の「ロックイン」の始まりである。EUのAI法への準拠を前提として設計されたAIシステムは、WAICO加盟国の市場で合法的に運用するために、多額の費用を伴う再設計が必要になる可能性がある。複数の法域でAIを展開するあらゆる企業にとって、コンプライアンスの地図はこの1週間で変わった。

■29カ国が署名した「WAICO」と米国主導「パックス・シリカ」の対立

政策関係者の間でWAIC 2026を決定づける出来事となったのは、大会の正式開幕前である7月16日に行われた調印式だった。上海世博展覧館に29カ国の代表が集まり、WAICOの設立合意書に署名した。中国からは王毅外相が署名し、ロシア、インドネシア、パキスタン、カザフスタン、ラオスの代表のほか、アフリカ10カ国、アジアのその他12カ国、ベラルーシ、セルビア、キューバ、ブラジル、ベネズエラの代表団が署名した。国連のアントニオ・グテーレス事務総長も調印式に出席した。国連として正式に関与したわけではないものの、この場に国連の制度的な存在感を与えた。

一方、米国、英国、ドイツ、フランス、日本、カナダ、イタリアのG7各国は署名しなかった。オーストラリア、韓国、EU加盟国も署名していない。

この対立は、2つの異なる制度的構造として具現化している。米国が2025年末に立ち上げた「パックス・シリカ（Pax Silica）」には35カ国が参加し、同盟国が信頼できるAIハードウェアやインフラを利用できるようにするサプライチェーンの安全保障に焦点を当てている。これに対し、WAICOはガバナンスと標準に焦点を当て、世界的なAIルールの形成を目指している。

パックス・シリカとWAICOの対立に関する報道によると、米国の立場に詳しい関係者は記者団に対し、両方の加盟国リストに名を連ねているのはカザフスタンだけだと説明した。この重複の少なさは、パックス・シリカ参加国の大部分が中国の競合構想への支持を見送ったことを示しているという。

この対立は単なる制度上のものではなく、正当性に関する相いれない前提を反映している。パックス・シリカが価値観を共有する少数の民主主義国を通じて運営されるのに対し、WAICOは価値観や政治体制に関する参加条件を設けず、あらゆる主権国家に門戸を開いている。この設計は、G7の広島AIプロセスとは対照的である。

新たなガバナンス状況を分析したarXiv掲載論文は、「WAICOは独自の立場を最も強く主張してこの分野に参入した一方、それを実行に移す手段は最も未発達である」と指摘している。誰が資金を負担し、誰が意思決定を行い、開放性の約束と実効的なルール形成をどのように両立させるのかは、いずれも未定義のままであるという。

欧米側の反応に関する分析によると、フランス当局者はWAICOを、権威主義的なAIガバナンスモデルを常態化させ、広島プロセスを弱体化させる試みだと批判している。また、世界最多の人口を抱え、BRICSの一員でもあるインドは、創設メンバーとして署名しなかった。インドのアナリストは、民主主義国家はWAICOがガバナンスにもたらす影響を警戒すべきだと注意を促している。

一方、ロシアのドミトリー・グリゴレンコ副首相は、WAICOを米国のテクノロジー支配に対する直接的な対応策と位置づけ、「各国は域外のテクノロジーを統治する透明なルールを確立すべきだ」と、より明確な見方を示した。

■1兆元を突破した中国のAI産業とその実態

大会で中国国家発展改革委員会（NDRC）は、2025年における国内のAI関連産業の生産額が1兆元、約1,470億ドル（1ドル＝162円換算で約23兆8,140億円）を超え、2026年には30％を上回る成長が予測されると発表した。人民日報が掲載したNDRCの公式データによると、中国の主要産業分野におけるAI普及率は80％を超え、AI搭載スマートフォンとPCの販売台数は、2026年に初めてAI非搭載機器を上回る見通しである。

この「1兆元」という数字は、単なる指標以上の意味を持つ。中国のAI産業が、輸出収入とは独立して、国内需要だけで自己強化的な投資サイクルを維持できる規模に達したことを示しているからだ。この規模は構造的な強靱性を生み出す。仮に欧米の輸出規制によってさらなる技術流入が閉ざされた場合でも、国内市場は、Ascendチップの継続的な開発、CANNソフトウェア・エコシステムの成熟、中国の製造、物流、サービス各分野への大規模展開に必要な資金を供給できるだけの大きさを持つ。

■米国製チップを使わずにスーパーコンピューターを構築するファーウェイの技術

WAIC 2026で技術的に最も重要なハードウェアは、ファーウェイの「Atlas 950 SuperPoD」である。Huawei CentralのWAICに関する報道によると、7月16日に上海世博展覧館で初めて一般公開された。

その重要性は、第三者のベンチマーク機関によって独立に検証されていない性能値そのものではなく、米国製の部品を一切使用せずに高度なAIインフラを構築し、AIモデルを訓練して展開できることを示したアーキテクチャにある。

Atlas 950の技術的アプローチは、「エヌビディア（Nvidia）製品の単体性能に匹敵するチップを製造できない状況で、どのようにAI計算基盤を拡張するか」という具体的な課題に対応するものだ。ファーウェイの答えが、独自の全光インターコネクト・プロトコル「UnifiedBus 2.0」である。ファーウェイがConnect 2025の基調講演で説明したUnifiedBusアーキテクチャによると、これは通常のネットワークではなく、メモリファブリックとして機能する。

従来の高性能クラスターでは、例えばエヌビディアのアーキテクチャの場合、ノード内のチップを「NVLink」が高速で接続し、ラック内のノード間を「InfiniBand」が接続する。2つのプロトコルは分離されているため、データがノードの境界を越える際に遅延が生じる。

UnifiedBus 2.0は、この境界を取り除く。各Ascend 950DTチップは専用のUnified Bus Memory Management Unitを備え、システム内にある他のすべてのチップのメモリ空間を、自身のローカルアドレス空間にマッピングする。これにより、すべてのチップが単一の統合メモリプールを共有し、1台の論理マシンとして動作する。

TechRadarによるAtlas 950アーキテクチャの詳細な分析では、これは、ワークステーションを部品の集合ではなく1台のコンピューターとして機能させる原理を、数千プロセッサの規模に拡張したものだと説明されている。通常であればモデル並列化のための回避策を必要とするノード間のメモリ境界を取り除くことで、1兆パラメータ規模のAIモデルを訓練できるという。

展示された基本構成では、16台のキャビネットに1,024基のAscend 950DT NPUが接続されている。最大規模では、単一のAtlas 950 SuperPoDが、約1,000平方メートルを占める160台のキャビネットに8,192基のNPUを接続する。さらに、複数のSuperPoDを相互接続した「Atlas 950 SuperCluster」は、50万基を超えるAscend NPUまで拡張できるとファーウェイは説明している。

ファーウェイのConnect 2025における技術仕様によると、8,192チップ構成はFP8で8エクサフロップス、FP4で16エクサフロップスの性能と、毎秒16.3ペタバイトのインターコネクト帯域幅を実現し、エヌビディアの「NVL144」の6.7倍の計算力を提供するとされている。ただし、これはファーウェイ自身が公表した数値であり、第三者機関によって独立に検証されたものではない。

技術分析でも、この種のクラスターレベルの主張は独立した検証が難しく、適切な懐疑心を持って扱うべきだと明示的に指摘されている。ファーウェイ自身も、単体性能でエヌビディアのGPUに対抗できるプロセッサを製造できないことを認めている。Atlas 950は、NVL144のGPU数の56.8倍に当たるNPUを接続する、物量によるスケーリング戦略でその差を補っている。

残された性能差は、主にシリコンではなくソフトウェアにある。SpheronによるAscend 950とエヌビディア製ハードウェアの比較によると、エヌビディアのCUDAエコシステムに相当するファーウェイの「CANN（Compute Architecture for Neural Networks）」は、ライブラリの対応範囲や開発者向けツールで差を縮めつつあるが、完全には埋められていない。PyTorchは「torch_npu」バックエンドを介してAscendハードウェア上で動作する。

一方、その差は縮まりつつある。DeepSeekは、自社モデルが本番環境の規模でAscendクラスター上で動作していることを確認した。これは、ファーウェイの技術基盤がエヌビディアのエコシステム外で最先端のAIワークロードを支えられることを示す、これまでで最も明確な市場からの評価である。

Atlas 950 SuperPoDは、2026年第4四半期に商用提供が始まる予定である。

■学術分野での挑戦：初の査読付き会議「WAICA」の開催

産業展示会と並行して、初の「世界人工知能大会アカデミック（WAICA）」が7月18日に開幕し、20日まで開催された。WAICA 2026の公式プログラムによると、これによりWAICの組織内に、独立した査読付きの発表の場が初めて設けられた。

チューリング賞受賞者で清華大学教授の姚期智（アンドリュー・チーチー・ヤオ）氏が議長を務め、強化学習の先駆者として広く知られ、2024年のチューリング賞を共同受賞したリチャード・サットン氏が国際共同議長を務めた。

公式プログラムによると、284件の有効な投稿から約57件の論文が採択され、採択率は約20％だった。プリンストン大学、ケンブリッジ大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、南洋理工大学、清華大学、北京大学、上海交通大学など、10カ国を超える国々の研究者が論文を投稿した。論文集はシュプリンガーのLecture Notes in Computer Science（LNCS）から出版され、CPCI、Scopus、EI、Google Scholar、DBLPに収録される予定である。

また、WAIC 2026の受賞者参加予定を扱ったジョージ・チェン氏の事前報道によると、ディープラーニングの先駆者であるヨシュア・ベンジオ氏、チューリング賞受賞者のジル・ブラサール氏、ノーベル賞受賞者のトーマス・J・サージェント氏とオマー・M・ヤギー氏など、ノーベル賞またはチューリング賞の受賞者9人が、WAIC 2026の幅広いプログラムに正式参加した。

■300台以上のロボットが示す「具現化された知能」の実態

大会の「エンボディドインテリジェンス（具現化された知能）パビリオン」には、161社と314件の展示が集まり、300台を超える実機ロボットが会場で稼働した。5種類の生産工程も実演された。規模だけでなく、個々の実演が、何を発表したかではなく、実際に何を示したかという点で注目に値した。

ユニツリー・ロボティクス（Unitree Robotics）は、生産工程に人間の作業員を置かず、自律型ロボットシステムだけで稼働する「無人ロボット工場」を公開した。センスタイム（SenseTime）の「SenseMart Go」では、人型ロボットが営業中の小売店を自律的に管理し、来場者はQRコードを読み取って、一連の買い物を体験できた。

また、人型ロボットがバッテリーモジュールの組み立てや内装の取り付けを含む5つの工程を担当する、新エネルギー車（NEV）の自動生産ラインも実演された。これらは研究室内のデモではなく、商業展示会で調達担当者に提示された、生産に対応できるシステムである。

中国の人型ロボット産業は、西側諸国に並ぶ例がないペースで規模を拡大している。中国工業情報化部によると、中国の人型ロボットの年間生産台数は2026年に10万台に達する見込みである。また、人民日報が掲載したNDRCの公式データによると、大規模工業企業におけるAI導入率はすでに30％を超えている。WAIC 2026の展示会場は、こうした製造分野への投資がどこに向かっているかを、これまでで最も明確に示した。

一方、今回の大会に出展した中国企業のハードウェア製品は、ファーウェイの計算インフラ、センスタイムの画像認識システム、ユニツリーのロボットを含め、製造企業が中国の「国家情報法（2017年）」第7条の適用を受ける。China Law Translateによる同条の翻訳では、すべての組織と市民に対し、要請に応じて国家の情報活動を支持、援助し、これに協力することが義務づけられている。

この義務は、製品の配備場所、付随するプライバシーポリシー、企業が欧米に子会社を持つかどうかによって軽減されるものではない。これらの製品を評価する企業の調達担当者にとって、この法的条件は、価格と比較して検討する推測上のリスクではなく、調達判断における固定的かつ構造的な要素である。

■習近平国家主席の基調講演とWAICOの統治論理

7月17日、習近平国家主席がWAICの壇上に立った。新華社が掲載した基調講演の全文によると、2018年の大会創設以来、習氏が会場に直接出席したのは初めてである。習氏は国際的なAI協力に関する4つの基本原則を示し、その地政学的な意図を隠そうとはしなかった。

第1の原則は「開放性とウィンウィンの発展」であり、各国がAI技術を開放的に共有し、国境を越えて協力することを促す。第2は「リスク意識と制御可能性」で、AIを常に人間の管理下に置くことを求める。さらに、AI分野で国家安全保障の概念を過度に拡張することに各国が共同で反対すべきだとした。この表現は、米国の輸出規制や半導体制裁を念頭に置いたものだと広く受け止められている。

第3は「包摂性と文明の多様性」である。第4は「連帯と多国間ガバナンス」であり、国連の役割を具体的に挙げ、AI開発戦略、ガバナンス規則、技術標準を整合させるよう呼びかけた。

WAICOの意義について、習氏は「AI開発は一国による独奏ではなく、国際協力の交響曲であるべきだ」と表現した。新華社による基調講演の報道によると、中国は発展途上国に対し、今後5年間でAI研修やセミナーへの参加機会を5,000件提供する。また、ASEAN、アラブ連盟、アフリカ連合、CLACS、上海協力機構、BRICSと共同で、国際AI応用協力センターを構築すると表明した。

この能力構築の約束は、WAICOをガバナンス機関からAI導入の経路へと転換するための構造的な仕組みである。中国からAI研修を受け、中国のAI気象警報システム「MAZU」を導入し、中国のオープンソースモデル基盤上にシステムを構築する国々は、技術面で中国のAIスタックとの整合性を強める。その結果、EUのAI法ではなく、WAICOの基準に沿った国内規制を採用する可能性が大きく高まる。ガバナンスの分岐と技術移転のパッケージは、別々の取り組みではなく、同じ取り組みなのである。

■閉幕後の展望とグローバル企業が直面する3つの決断

大会の最終日には、技術的な飛躍と人類の幸福に対する測定可能な改善を両立させたAIプロジェクトを表彰する「SAIL賞」の発表が見込まれている。AIIIによるWAIC 2026の報道によると、20カ国を超える国々から寄せられた応募のうち、上位30件の候補から受賞者が選ばれる。2026年の賞金総額は28万ドル（1ドル＝162円換算で約4,536万円）を超える。

グローバルAIガバナンスに関するハイレベル会合の共同声明も、同日に公表される見込みである。そこに理念的な表現だけでなく、具体的な標準策定の日程が含まれるかどうかが、WAICOの制度的な持続性を測る最初の試金石になる。WAICOが規範を策定する組織として機能するのか、それとも外交上の声明にとどまるのかが問われる。

人民日報が掲載したWAIC 2026の公式統計によると、出展企業は1,100社を超え、展示数は3,000件以上、世界初公開の製品は300件を超えた。展示面積は10万平方メートルを超え、WAICとして初めてこの規模に達した。これらの数字は、中国が構築しつつある制度的インフラの規模を示している。

WAIC 2026の閉幕時点で、グローバルに事業を展開するテクノロジー企業には、3つの差し迫った判断が浮かび上がる。

第1に、2026年後半に行うAI関連の調達、特に計算インフラに関する決定によって、自社を一方のガバナンス圏に整合させるのか、それとも双方の規制への準拠を可能にするのかという判断である。

第2に、中国製AIハードウェアへのサプライチェーン上のエクスポージャーを、製品仕様だけでなく、中国に本社を置くすべてのメーカーに適用される法的条件に照らして評価するかどうかである。

第3に、今後3〜5年の間にEUのAI法の基準から次第に分岐するとみられるWAICO加盟国市場の規制要件を、自社のAIコンプライアンス・ロードマップに織り込むかどうかである。

第9回世界人工知能大会はこの日閉幕するが、そこで正式な形を与えられたガバナンスを巡る競争は、はるかに長く続くことになる。

■注目ポイントQ&A

●WAICOの発足は、現在EUのAI法やOECDのAI原則に準拠している企業にどのような影響を与えますか？

WAICOの発足により、29の加盟国に第2の規制経路が生まれます。WAICOのガバナンス上の影響に関する分析によると、これらの政府がWAICOの基準に整合する国内AI法を整備する場合、その法律はEUのAI法、OECDのAI原則、G7の広島AIプロセスと互換である必要がありません。

単一の国際基準を前提としてAIシステムを設計している企業は、WAICO加盟国の市場で合法的に運用するために、製品を多額の費用をかけて再設計しなければならない可能性があります。あるいは、どの規制圏に対応するかを明示的に選択する必要が生じます。国内法を一方の枠組みに整合させた後、別の枠組みに合わせ直すには相応の切り替えコストが生じるため、この分岐は簡単に元へ戻せるものではありません。企業が早い段階で両方の枠組みに対する自社の対応状況を整理するほど、より多くの選択肢を維持できます。

●ファーウェイの「Atlas 950 SuperPoD」はエヌビディアのシステムと比べてどうですか？また、その性能数値は信頼できますか？

TechRadarの技術分析によると、Atlas 950 SuperPoDとエヌビディアを基盤とするクラスターの中核的な違いは、全光インターコネクト「UnifiedBus 2.0」を統合メモリファブリックとして使用する点です。すべてのチップが単一のメモリプールを共有し、分離したノード間で連携するのではなく、1台の論理マシンとして動作します。

ファーウェイは、この方式により、エヌビディアのNVL144と比べて計算力が6.7倍、メモリ容量が15倍、インターコネクト帯域幅が62倍になるとしています。ただし、これらの数値は第三者のベンチマーク機関によって独立に検証されていません。接続するチップ数に56.8対1の差がある場合、クラスターレベルの比較は実態を誤って伝える可能性が特に高いと、アナリストは指摘しています。

企業の調達担当者は、ファーウェイの性能上の主張について、調達前に独立した検証が必要なものとして扱うべきです。Spheronによる調達可能性の分析では、Ascend 950チップは現在、Huawei Cloud China、Alibaba Cloud China、ByteDanceのVolcengineを通じてのみ提供され、米国の輸出管理規則によって中国国外からのアクセスが制限されているとされています。実際に調達できるかどうかも確認する必要があります。

●「WAICA」と「WAICO」の違いは何ですか？

WAICA（World Artificial Intelligence Conference Academic）は、WAIC 2026の枠組み内で7月18日から20日まで開催された初の査読付き学術会議です。WAICA 2026の公式プログラムによると、チューリング賞受賞者の姚期智氏が議長を務め、論文集はシュプリンガーのLNCSから出版されます。中国の制度的枠組みの中で開催される、NeurIPSやICMLに相当するAI研究中心の科学会議です。

一方、WAICO（World Artificial Intelligence Cooperation Organization）は、7月16日に29カ国が設立合意に署名した政府間のガバナンス機関です。加盟国向けのAIガバナンス規範の形成を目的とし、上海に本部を置きます。WAICAは研究発表の場であり、WAICOは地政学的な制度です。名称が似ているのは偶然ではなく、いずれもWAICのブランドを新たな分野へ拡張する取り組みですが、その機能と影響はまったく異なります。

●中国の「国家情報法」は、WAIC 2026で展示された中国製AI製品の採用にどう影響しますか？

China Law Translateによる翻訳では、中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての組織と市民に対し、要請に応じて国家の情報活動を支持、援助し、これに協力することを義務づけています。この義務は、ファーウェイ、センスタイム、アリババ、テンセント、ByteDance、ユニツリー・ロボティクスなど、WAIC 2026に出展した中国本社のすべての企業に適用されます。企業のサーバーが置かれている場所、公開しているプライバシーポリシー、欧米の子会社の有無によって適用されなくなるものではありません。

さらに、中国のサイバーセキュリティ法（2021年）とデータセキュリティ法（2021年）は、データの国内保存や政府によるアクセスに関する義務を追加しています。本記事の執筆時点では、WAIC 2026で初公開された製品の大部分について、独立した欧米のセキュリティ監査は存在しません。企業の調達担当者や政府の購入担当者は、これらの法的枠組みを偶発的なリスクではなく、導入判断における固定的かつ構造的な要素として扱い、欧米製品と比較する際にも考慮する必要があります。

元記事: WAIC Ends With Two Incompatible AI Governance Orders Locked In for Enterprises