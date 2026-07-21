

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,839.26;-307.16Nasdaq;25,508.07;-12.17CME225;65110;-35(大証比)

[NY市場データ]

20日のNY市場は続落。ダウ平均は307.16ドル安の51839.26ドル、ナスダックは12.17ポイント安の25508.07で取引を終了した。

対イラン攻撃中も交渉継続で和平期待に、寄り付き後、上昇。その後、親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖を発表したほか、トランプ大統領が報復攻撃を激化させる可能性を警告し原油高が嫌気され、ダウは下落に転じた。今週決算を控えるハイテクが買われナスダックは終日堅調に推移したが終盤にかけ利食い売りに押され、相場は続落し終了。セクター別ではソフトウェア・サービスや半導体・同製造装置が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円安の65110円。ADR市場では、対東証比較（1ドル162.49円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》