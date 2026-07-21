*07:55JST 米国株式市場は続落、対イラン対立激化で原油高を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

JUL20

Ｏ 65100（ドル建て）

Ｈ 66035

Ｌ 64680

Ｃ 65170 大証比+25（イブニング比+60）

Vol 6689



JUL20

Ｏ 65050（円建て）

Ｈ 65980

Ｌ 64635

Ｃ 65110 大証比-35（イブニング比+0）

Vol 22760

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.49円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京

エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 0.84 2460 20

4

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.03 0.01 6524 7

4

8035 (TOELY) 住友商事 9.37 0.02 1523

9

6758 (SONY.N) TDK 18.46 -0.03 3000 3

2

9432 (NTTYY) KDDI 17.69 0.01 2874

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.95 0.03 959 -16.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.20 0.02 4745 2

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.10 -0.24 5557 13

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.93 5008 30

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.25 0.05 7231 7

4

8001 (ITOCY) 丸紅 31.01 0.21 504

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.84 -0.03 7995 6

5

8031 (MITSY) 東京エレク 201.81 -1.13 65584 48

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12999 17

9

4568 (DSNKY) 第一三共 17.32 -0.06 2814 2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.18 0.18 2333 3

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.82 0.03 960 -942.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 0.10 1554 1

7

7267 (HMC.N) スズキ 50.96 0.26 2070 19.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.57 0.09 6360 1

3

6902 (DNZOY) ファナック 20.54 -0.15 6675 3

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.57 -0.04 7335 1

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.82 0.06 2733 3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.30 -0.10 6223 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.13 0.01 24585 8

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.05 -0.10 5541 6

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.63 -0.06 4490 2

4

6503 (MIELY) 三菱電機 67.03 0.14 5446 7

6

6981 (MRAAY) 日東電工 19.98 0.01 3247 2

5

7751 (CAJPY) 任天堂 10.95 -0.11 7117 -17

7

6273 (SMCAY) SMC 21.50 -0.11 69871 64

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.07 0.00 331 1.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 40.40 -0.40 65646 86

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.80 0.06 2080

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.64 0.12 4491 4

4

6702 (FJTSY) 富士通 20.32 -0.07 3302

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.55 0.06 3754 2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.64 1.17 2704 37

5

8002 (MARUY) 三井物産 580.75 1.05 4718 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 12.01 0.03 3903 8

1

6954 (FANUY) 京セラ 22.04 0.05 3581 2

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.44 0.15 1823 2

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.56 0.12 4153 4

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.90 -0.06 6321 7

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.16 -0.01 3627 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 0.02 2476 -

6

6857 (ATEYY) シスメックス 10.02 0.03 1628

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.99 0.03 2273 5.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.15 0.03 1812 32.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.49円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.64 2704 375 1

6.10

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 2460 204

9.04

5020 (JXHLY) ENEOS 16.55 1345 101.5

8.16

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2385 -338.5 -1

2.43

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1601 -66 -

3.96

「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51839.26 前日比：-307.16

始値：52154.57 高値：52411.90 安値：51781.90

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25508.07 前日比：-12.17

始値：25720.87 高値：25815.60 安値：25501.10

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7443.28 前日比：-14.41

始値：7489.18 高値：7513.23 安値：7440.53

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.113％ 米10年国債 4.586％

米国株式市場は続落。ダウ平均は307.16ドル安の51839.26ドル、ナスダックは12.17

ポイント安の25508.07で取引を終了した。

対イラン攻撃中も交渉継続で和平期待に、寄り付き後、上昇。その後、親イラン武

装組織フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖を発表したほか、トランプ大統

領が報復攻撃を激化させる可能性を警告し原油高が嫌気され、ダウは下落に転じ

た。今週決算を控えるハイテクが買われナスダックは終日堅調に推移したが終盤に

かけ利食い売りに押され、相場は続落し終了。セクター別ではソフトウェア・サー

ビスや半導体・同製造装置が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はテクノロジー会社のマイク

ロソフト（MSFT）が提携拡大により、同社の初のラック「Helios」次世代人工知能

（AI）システムを導入すると発表し、上昇。マイクロソフト（MSFT）も買われた。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は生成AIモデル「ジェミニ」向け

に最適化した独自のサーバー用半導体を開発していると報じられ、上昇。

映画館運営のAMCエンターテインメント・ホールディングス（AMC）は第2四半期決算

で調整後の予想外の黒字を計上したほか、通期の見通しも強く、さらに、新作映画

の週末興行収入が好調で、買われた。半導体のインテル（INTC）はコスト削減の一

環で従業員削減計画を発表し、上昇。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSK

Y）は同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収を巡り連邦地裁が2週

間の差し止めを命じたため下落。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）も

売られた。

中国の電子商取引などを扱うアリババグループ・ホールディング（BABA）は同社が

発表した新AIモデルが国内アンソロピックのツールを上回ると好感され、買われ

た。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》