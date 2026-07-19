ロッキード、米特殊作戦軍から最大105.3億ドルの史上最大サービス契約を獲得　欧州防衛テックにも1億ドル投資へ

ロッキード・マーティンは2026年7月16日、米特殊作戦軍（USSOCOM）向けの物流支援契約「SOF GLSS II」を獲得したことを確認した。契約上限額は105.3億ドル（約1兆7,059億円、1ドル=162円換算）で、USSOCOM史上最大のサービス契約となる。同じ日に同社のベンチャー投資部門はロンドンオフィスの開設と、英国・欧州の防衛技術スタートアップに少なくとも1億ドル（約162億円）を投じる計画も発表した。米軍向けの長期収益を固めつつ、将来の同盟国向け兵器システムを支える欧州企業にも早い段階から関与する動きだ。

■米特殊作戦軍史上最大のサービス契約「SOF GLSS II」

ロッキード・マーティンは7月16日、2つの重要な発表を行った。両者を合わせて見ると、単なる物流契約の更新以上の意味がある。同社は大西洋をまたぐ防衛産業基盤において不可欠な統合企業としての立場を固め、米軍をさらに12年間にわたって自社の支援体制に組み込みながら、同時に将来の同盟国向け兵器システムを支える欧州スタートアップにも資本を投じようとしている。

その中心となるのが「特殊作戦部隊グローバル物流支援サービスII（Special Operations Forces Global Logistics Support Services II、SOF GLSS II）」だ。これは12年間の不確定納期・不確定数量契約（IDIQ）で、契約上限額は105.3億ドルに達する。USSOCOM史上最大のサービス契約である。米戦争省（Department of War、原文表記）が7月15日に契約を発表し、ロッキードが翌16日にフロリダ州オーランドからこれを確認した。同じ日の午後にはロンドン発の別の発表で、同社のスタートアップ投資部門であるロッキード・マーティン・ベンチャーズが英国オフィスを開設し、英国および欧州の防衛技術企業に少なくとも1億ドルを投資すると明らかにした。

2つの発表に共通する戦略は明確だ。政府向け収益を固定化し、そのうえで次に来る技術への選択肢を買いに行く、ということだ。

■「SOF GLSS II」の具体的な契約内容と既存受注者の強み

SOF GLSS IIは、ロッキードが2010年から継続して担ってきた物流・維持管理契約の後継となる競争入札案件だ。同社はまずSOF Contractor Logistics Support Servicesの契約枠を受注し、その後、2017年に上限80億ドルの初代SOF GLSS契約を獲得した。今回の新契約では、契約上限額が前回より31％超引き上げられ、履行期間も10年から12年へと2年間延びた。

契約範囲は、募集要項で定義された3つの中核能力をカバーする。すなわち、効率化された設計と迅速な試作、製造・改修・統合、そして米特殊作戦部隊が運用する航空・地上・海上プラットフォーム全体のライフサイクル維持管理である。さらに、施設管理、IT・電子機器支援、サプライチェーン運営、セキュリティ・環境サービス、作業が行われる政府所有・契約者運営施設の管理といった全社的機能も含まれる。

この最後の点は、ロッキードがこの契約を勝ち取り続けている理由を理解するうえで重要だ。SOF GLSSは、ケンタッキー州レキシントンのブルーグラス・ステーションを拠点とする、政府所有・契約者運営型の産業プログラムとして動いている。施設、インフラ、設備は米政府が所有し、ロッキードが人員、組織知、管理機能を提供する。16年にわたってこのモデルで継続運営してきた結果、同社の世界3,300人超の従業員は、システム固有の深い知識を蓄積している。競合他社が移行期間中に同じ水準を再現するのは現実的に難しい。今回の再入札ではSOCOMが計4件の応札を受けており、競争は実際に存在したが、既存受注者としての優位性は大きい。

USSOCOMは、現役、予備役、文民を合わせて約7万人を擁している。構成部隊には、陸軍特殊作戦コマンド、海軍特殊戦コマンド、空軍特殊作戦コマンド、海兵隊特殊作戦コマンドの4部隊に加え、統合特殊作戦コマンド、世界各地に展開する7つの戦域特殊作戦コマンドが含まれる。これらすべての構成部隊が、航空機の耐空性、車両の稼働性、部品の確保、標準的な軍用装備を特殊作戦向け仕様に変えるデポレベルの改修において、SOF GLSSのインフラに依存している。

■IDIQ契約の仕組みと財務への影響

105.3億ドルという数字は契約上限額であり、支出が保証された金額ではない。不確定納期・不確定数量契約では、USSOCOMが作戦上の必要に応じて契約に基づくタスクオーダーを発注する。上限額はロッキードが受け取れる最大額を示すもので、実際の契約義務額は12年間の履行期間中にSOCOMが何を発注するかによって決まる。

前回契約の利用実績は、参考になる基準を示している。SOCOMは、2027年8月に満了予定の現行契約に対し、上限80億ドルの約82％にあたる約66億ドル（約1兆692億円）をタスクオーダーとして義務化した。10年にわたる継続運用での実績である。GLSS IIでも同程度の利用率になるとすれば、また対象範囲の拡大を踏まえるとそうならないと考える理由は特に示されていないため、実効支出額は105.3億ドルの上限に対して約86億ドル（約1兆3,932億円）に近づく可能性がある。その場合、見出しの「最大」という留保を差し引いても、防衛産業基盤における最大級のサービスプログラムの一つとなる。

この契約上限額は、ロッキードの年間売上高約751.1億ドル（約12兆1,678億円）の約14％に相当する。7月23日に予定されている2026年第2四半期決算説明会を前に、同社のサービス分野の受注残に長期的な意味を持つ追加案件となる。

ロッキードのSOF GLSS担当バイスプレジデントであるヴィック・トルラ氏は、契約の金額規模よりも任務の継続性と緊急性を強調した。同社の声明は「すべての作戦の緊急性を認識する」ことや、特殊作戦部隊の戦闘員のニーズを満たすために「専任の人員、部品、サービス」を配置することへの取り組みを説明している。トルラ氏は、新プログラムについて、CLSSとGLSSの両世代を土台に「世界規模でSOF物流をさらに変革する」ことを目指すものだと位置づけた。

この「変革」という言葉は契約文書の随所に見られる。契約範囲には、従来型の物流機能に加えて「ビジネスプロセス変革」の要件も明示されている。GLSS IIは単なる整備契約ではなく、SOCOMの物流事業全体を近代化するための管理改革の枠組みでもあることを示している。

■欧州防衛テックへの1億ドル投資の狙い

もう一つの発表は、ロッキードを異なる競争環境へと置くものだ。同社が支配的な地位を築いてきた既存の防衛調達エコシステムではなく、急速に動く欧州の防衛技術スタートアップ市場に種をまきに行く動きである。

ロッキード・マーティン・ベンチャーズは、同社の戦略投資部門として2007年に設立された。同部門は、自らを米国で最も活発で、かつ最も長く継続運営されている航空宇宙・防衛分野のコーポレートベンチャーキャピタルの一つと説明している。設立以来、120社超に5億ドル超を投資し、そのうち60社がアクティブなサプライヤーへと成長した。過去2年間には、新たに25社がポートフォリオに加わっている。

2026年4月、ロッキードは同ファンドの投資枠を4億ドルから10億ドルへ拡大した。これは同ファンド史上最大の資本増強である。7月16日に発表されたロンドンオフィスは、この拡大された投資枠のうち少なくとも1億ドルを英国および欧州市場に投じるための拠点となる。

ロッキード・マーティン・ベンチャーズのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるクリス・モラン氏は、欧州展開を近接性の戦略として説明している。ロンドンに拠点を置くことで、米国だけから活動していた場合よりも早い段階で企業を発掘し、支援できるようになるという。ロッキードのグローバル事業開発・戦略担当シニアバイスプレジデントであるダン・テニー氏は、戦略上の理由として相互運用性を強調した。投資対象は、同社の国家安全保障能力を「補完」し、現在および将来の顧客任務ニーズを満たすソリューションを「前進させる」技術だとしている。防衛分野においてこの表現は、投資先企業をロッキードの既存プラットフォーム・エコシステムに組み込む意図を示すものだ。

■欧州の防衛費増額と先手を打つ投資戦略

欧州でのベンチャー投資拡大のタイミングは偶然ではない。2025年、欧州のNATO加盟国とカナダは防衛費を実質約20％増加させた。これは欧州NATO加盟国では1953年以来最も急な年間増加であり、記録上初めて、加盟32カ国すべてが同時にGDP比2％の基準を上回った。2025年にハーグで開かれたNATO首脳会議では、同盟国が2035年までに年間GDP比5％を目標とすることにも合意した。

欧州の防衛企業はこの需要に対応するため規模を拡大しているが、調達の遅れ、労働力不足、逼迫したサプライチェーンにより、欧州が政治的なコミットメントをどれだけ速く実際の兵器能力に変えられるかには疑問も生じている。コーポレートベンチャーキャピタルは、既存の防衛大手がこの拡大プロセスに入り込むための手段の一つだ。将来的に自社技術を正式なプログラムとして採用可能な状態にするには、スタートアップは最終的にプラットフォーム統合企業を必要とするからである。

この動きはロッキードだけではない。BAEシステムズは最近、欧州の防衛技術スタートアップを支援するベンチャーキャピタルファンドに対し、自社のLaunchpadプログラムを通じて5,000万ユーロを投じると約束した。ロッキードの1億ドルの直接コミットメントは、そのおよそ2倍の規模であり、構造も異なる。ファンド・オブ・ファンズではなく直接の株式投資であるため、ロッキードは各投資先企業の技術開発をより直接的に把握し、相互運用性に関する判断にも早い段階から影響を及ぼせる。

防衛アナリストが一般にコーポレートベンチャーキャピタルについて指摘する戦略的論理は、ここでは特に強く当てはまる。ある企業が技術を最初に見つけ、早期に投資し、自社の既存プラットフォームを中心に相互運用性の標準を形づくれば、そのスタートアップが将来NATOの調達に向かう際、その企業は最も抵抗の少ない選択肢になる。ロンドンオフィスにより、ロッキードは競合他社が競争入札を待つよりも早い段階で、このパイプラインに構造的に入り込めるようになる。

■投資家と関係者が次に見るべき点

投資家にとって当面の材料は、7月23日に予定されているロッキードの2026年第2四半期決算説明会だ。経営陣は、GLSS II契約が同社の受注残と売上高見通しにどのように寄与するか、また欧州でのベンチャー投資展開のスケジュールについて、何らかの更新を示すとみられる。

特殊作戦コミュニティと防衛調達の関係者にとっての優先事項は、GLSS IIのタスクオーダーへの移行である。ロッキードは2010年から途切れなく既存受注者の立場にあるため、混乱を伴う引き継ぎは起こりにくい。ただし、契約範囲の拡大と契約文書全体に見られる「ビジネスプロセス変革」という表現は、両組織が単なる運用継続だけでなく、12年の期間で制度的な近代化をどのように進めるかも交渉する必要があることを示している。

欧州の防衛技術スタートアップ創業者にとっての実務上のシグナルも明確だ。ロッキード・マーティン・ベンチャーズ・ヨーロッパは、ロンドンを拠点として資本の投入を始めている。対象は、ロッキードの国家安全保障プラットフォームを補完する分野のアーリーステージ企業であり、調達段階の大手防衛企業から注目されるほど大きくなる前に投資することを目標としている。

■注目ポイントQ&A

●SOF GLSS IIとは何ですか？なぜ米特殊作戦軍（USSOCOM）史上最大のサービス契約なのですか？

SOF GLSS II（特殊作戦部隊グローバル物流支援サービスII）は、米特殊作戦軍が全米の特殊作戦部隊を世界規模で展開可能な状態に保つための物流基盤を維持する契約枠です。部品、倉庫、デポのサプライチェーン管理から、航空機・車両の整備、ITシステム支援、政府所有施設の管理までを対象にしています。12年間で最大105.3億ドルという契約上限額は、2017年の前回契約である10年間・80億ドルを上回り、USSOCOMが単一で最大のサービス契約枠と位置づけるものです。ロッキードは2010年に初めてこの契約を獲得して以来、継続して担っています。

●ロッキード・マーティン・ベンチャーズのロンドンオフィスは、単なる広報拠点ではないのですか？

広報拠点ではなく、投資のための拠点です。ロッキード・マーティン・ベンチャーズは、防衛・国家安全保障に関連する技術を開発するスタートアップに株式投資する10億ドル規模のエバーグリーン型ファンドです。ロンドンオフィスにより、同ファンドは欧州企業を、調達プログラムの注目を集めるほど大きくなる前の早い段階で評価できる現地チームを持つことになります。欧州向けの1億ドルのコミットメントは直接株式投資として組まれており、ロッキードは支援先企業の株主になります。この関係により、対象企業がNATOの調達プロセスに進む前から、技術能力を早期に把握し、相互運用性に関する判断にも早い段階で影響を及ぼせます。

●なぜロッキードは16年にわたりこの契約を勝ち取り続けられるのですか？単独随意契約なのですか？

いいえ。GLSS IIの再入札ではSOCOMが4件の応札を受けており、募集は義務的な中小企業参加要件を伴う完全かつ公開の競争として構成されていました。ただし、このプログラムの政府所有・契約者運営という構造は、既存受注者に大きな優位性をもたらします。ロッキードの世界3,300人超の従業員は、米政府が所有し、ロッキードが2010年から継続管理してきた施設を運営しています。その人員に組み込まれた組織知は、政府所有の設備、施設、運用リズムに固有のものです。新たな事業者が再現するには何年もかかる可能性があり、契約途中の混乱を伴う変更は、これらのシステムに24時間体制で依存する特殊作戦部隊の任務即応性にリスクをもたらします。

●欧州のNATO加盟国による防衛費増額は、ロッキードの投資戦略にどう影響しますか？

欧州のNATO加盟国は2025年に防衛費を実質約20％増やし、2035年までに年間GDP比5％を目標とすることにも合意しました。これは同盟史上最大の防衛投資コミットメントです。この支出軌道は、新たな防衛技術への需要を生みますが、既存の欧州防衛大手だけでは十分な速さで供給できない可能性があります。その結果、正式なプログラムとして採用可能な状態にするためにプラットフォーム統合企業を必要とするスタートアップに余地が生まれます。ロッキードの欧州向け1億ドルのVCコミットメントは、同社をそうしたスタートアップにとって望ましい統合企業の位置に置くものです。早期に投資することで、競争調達が条件を定める前に、自社プラットフォームを中心に相互運用性の標準を形づくることができます。

元記事: Lockheed Martin Wins $10.5B Special Ops Contract, Largest SOF Service Deal Ever