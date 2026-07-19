米Amazon.comでBlink of ドアホン＆屋外カメラセットが129.99ドルに値下げ、サブスクなし運用の制限に注意

Amazonは今週末、スマートドアホン「Blink Video Doorbell」と屋外カメラ「Outdoor 4」2台のセットを、通常価格189.99ドルから31%オフの129.99ドル（約21,058円）で販売している。配線不要で乾電池駆動する手軽なセキュリティシステムだが、購入前に確認すべき重要な注意点がある。同梱されるハブ「Sync Module Core」はローカル保存に対応していないため、録画データの保存・再生には月額サブスクリプションの契約が必須となる。

■セール概要とパッケージ内容

Amazonは現在、「Blink Video Doorbell」と「Outdoor 4」屋外カメラ2台、そしてハブ「Sync Module Core」を同梱したセットを、通常のリスト価格189.99ドル（約30,778円）から31%オフとなる129.99ドル（約21,058円、1ドル=162円換算）で販売している。専門業者による設置工事が不要で、標準的な単3形乾電池で動作する、玄関先ともう1箇所をカバーできるワイヤレスセキュリティシステムとしては、魅力的な値下げだ。

ただし、購入前に知っておくべき重要な点がある。Blinkのマーケティングで謳われている「サブスクリプション不要」とは、動体検知アラートとライブビュー機能が月額料金なしで利用できるという意味であり、録画されたクリップの保存や確認はできない。同梱の「Sync Module Core」は、単体販売されている「Sync Module 2」が対応しているUSBメモリによるローカル保存をサポートしていない。録画データを保存して後から見返したい場合、Blinkのサブスクリプション（デバイス1台あたり月額3.99ドル（約646円）から、またはデバイス数無制限で月額11.99ドル（約1,942円））の契約が必要となり、この費用は129.99ドルのセット価格には含まれていない。

129.99ドルのセットには、第2世代の「Blink Video Doorbell」、第4世代のワイヤレスセキュリティカメラ「Outdoor 4」2台、および「Sync Module Core」ハブが含まれている。さらに、すべてのデバイス用のエナジャイザー製単3形リチウム乾電池、マウントキット、ウォールプレート、延長ワイヤー、電源コード付きUSBケーブルも同梱されている。設置と接続に必要なものはすべて揃っており、別途アクセサリーを購入することなく使い始めることができる。

■2年間のバッテリー寿命を実現する技術

標準的な単3形乾電池2本で2年間動作するという仕様は、一般的な家電製品としては異例であり、それを可能にしている具体的な技術を理解しておく価値がある。

Blinkのアプローチは、独自の低電力プロセッサ「Immedia AC1002B」に依存している。これは、Amazonが2017年12月に約9000万ドルで買収したImmedia Semiconductorが開発した4コア/200MHzのチップだ。このチップにより、各カメラはイベントが発生していない間、超低電力のスリープモードに維持される。重要なのは、カメラが常時接続のために自宅のWi-Fiに直接接続しない点だ。代わりに、カメラは独自の900MHz帯の長距離無線チャンネルを介してSync Moduleと通信する。これはWi-Fiよりも低電力なプロトコルであり、動体が検知されたときにモジュールが必要に応じてカメラを「起動」させるため、カメラの無線機能を常にアクティブにしておく必要がない。

コンセントから給電され、自宅のネットワークに接続されたSync Moduleが、すべてのクラウド通信と、電力を大量に消費するWi-Fi通信の負荷を引き受ける。この「常に給電されているハブ」と「常にスリープしているカメラ」というアーキテクチャの分担こそが、2年間のバッテリー寿命を実現する具体的な仕組みだ。そのため、システムからSync Moduleを取り除き、カメラをスタンドアロンのWi-Fiデバイスとして動作させようとすると、バッテリー性能は劇的に低下する。

さらに、Outdoor 4の第4世代シリコンは、人物検知の画像処理をデバイス上で行うことで、すべてのフレームをクラウドにアップロードして分析することなく、基本的な「動体」と「人物」の判別をカメラ側で処理できるようになっている。

■カメラの仕様とカバー範囲

「Video Doorbell」は、アスペクト比1:1の映像をキャプチャする。メーカーはこれを「150度のヘッド・トゥ・トウ（頭からつま先まで）の視野角」と表現しており、ドアの前に立つ人の顔と、地面に置かれた荷物を同時に映し出せる垂直方向のフレーミングとなっている。暗くなってからは赤外線ナイトビジョンがカバーし、双方向音声機能により、Blinkアプリを使ってどこからでも会話ができる。ドアホンは、既存のドアホン配線に接続することも、配線なしでアプリ内のチャイム通知のみで運用することも可能だ。

「Outdoor 4」カメラは、1080pのフルHD録画、赤外線ナイトビジョン、およびデュアルゾーンの強化された動体検知に対応している。デュアルゾーンシステムにより、カメラの視野角内に2つの異なるアクティビティエリアを設定できるため、例えば「車道」と「玄関へのアプローチ」を区別してアラートを受け取ることができる。どちらのデバイスも双方向音声に対応している。

■「サブスクリプション不要」の実際の意味

これは購入前に最も理解しておくべき重要な仕様だ。

Blinkのサブスクリプションを契約しない場合、スマートフォンでの動体検知アラートの受信、Blinkアプリを通じたライブ映像の視聴、双方向音声による会話、Alexaの音声コマンドを使用したEcho ShowやFire TVデバイスでのライブ映像ストリーミングは利用できる。

一方で、サブスクリプションがない場合、動体検知クリップのクラウドへの保存、アラート発生後の過去の録画データの確認、人物検知機能による人物以外の動きのフィルタリング、延長ライブビュー録画へのアクセスは利用できない。

この制限の具体的な理由は、ハードウェアの設計にある。同梱されている「Sync Module Core」にはUSBポートがなく、ローカルでのビデオ保存に対応していない。以前のBlinkハブモデルでは、USBフラッシュドライブを接続してデバイス上に映像を保存し、クラウドサブスクリプションを完全に回避することができたが、Coreモデルではその選択肢が排除されている。サブスクリプションなしでのクリップ保存が重要な場合は、別途「Sync Module 2」（約35ドル、約5,670円）や「Sync Module XR」を購入するか、標準でローカル保存に対応しているEufyやReolinkといった競合他社のカメラエコシステムを検討する必要がある。

Blinkのサブスクリプションは、デバイス1台あたり月額3.99ドル（約646円、ベーシックプラン）、またはアカウント内のデバイス数無制限で月額11.99ドル（約1,942円、プラスプラン、年一括払いの場合は119.99ドル（約19,438円））となっている。このセットに含まれる2台のデバイスを運用する場合、月額3.99ドルのベーシックプランを2つ契約するよりも、月額11.99ドルのプラスプランを契約する方が、カメラ1台あたりのコストパフォーマンスは高くなる。なお、購入時には30日間の無料トライアルが付属する。

■今買うべきか、どのような人に向いているか

129.99ドルという価格は、バッテリー駆動のセキュリティカメラ市場において競争力のある位置づけだ。参考までに、Blink Outdoor 4の「カメラ1台＋ドアホン」の構成は、2026年6月23日のAmazonプライムデーで37.99ドル（約6,154円）という安値で販売された実績があり、今回のセットに相当する「カメラ2台」の構成は2025年末に62ドル（約10,044円）まで下がったことがある。現在の129.99ドルは、メーカー希望小売価格（MSRP）の189.99ドルから見れば確かな割引だが、プライムデーの価格を逃した購入者は、今後のAmazonのセールイベントで同様の割引が再登場するのを待つのも手だ。

このセットが最も適しているのは、すでにAlexaなどのAmazon製スマートホームデバイスを使用しており、完全にワイヤレスでの設置を望み、サブスクリプションモデルを受け入れるか、あるいは過去の録画確認ではなく主にリアルタイムのライブビュー監視目的でシステムを利用する予定のユーザーだ。Blinkはクロスプラットフォームに対応しておらず、AmazonのAlexaエコシステムでのみ動作し、Matter、Apple HomeKit、Google Homeはサポートしていない。このエコシステムの制約は、競合他社がクロスプラットフォーム対応の選択肢を提供している129.99ドルという価格帯においては、重要な判断材料となる。

最終的には、録画データの保存方法に関する好みに左右される。このセットは、Amazonエコシステムとの簡単な連携、完全なワイヤレス設置、長いバッテリー寿命を求め、サブスクリプションの契約に抵抗がないか、あるいは録画データの保存自体が不要なユーザーに適している。録画データをクラウドサーバーに置きたくない場合や、追加の月額費用なしで初期費用のみに抑えたい場合は、ローカル保存機能が組み込まれたシステムを検討するか、USB保存に対応した「Sync Module 2」にハブをアップグレードすることをお勧めする。

■注目ポイントQ&A

●Blink Outdoor 4のセットはサブスクリプションなしでも使えますか？

はい、ライブビューの視聴や動体検知アラートの受信はサブスクリプションなしでも利用可能です。ただし、録画した映像の保存や後からの確認には、月額サブスクリプションの契約、またはUSB保存に対応した「Sync Module 2」が別途必要になります。本製品に同梱されている「Sync Module Core」はローカル保存に対応していないため、サブスクリプションなしではリアルタイム監視のみの利用となります。

●Sync Module CoreとSync Module 2の違いは何ですか？

同梱されている「Sync Module Core」は、カメラをWi-Fiやアプリに接続し、最大10台のデバイスをサポートしてバッテリー寿命を延ばす役割を果たしますが、USBポートがなくローカル保存には対応していません。一方、「Sync Module 2」はUSB-Aポートを搭載しており、最大256GBのUSBメモリを接続して、サブスクリプションなしで録画データをローカルに保存できます。

●Blink Outdoor 4のバッテリーは実際にどのくらい持ちますか？

メーカーが謳う「2年間」という寿命は、年間約4,000回（1回あたり5秒間の録画）の標準的な使用を想定したものです。実際の寿命は、カメラとSync Module間のWi-Fi電波強度、周囲の温度（氷点下では性能が著しく低下します）、動体検知の頻度に大きく左右されます。人通りの多い場所では、バッテリーの交換頻度が大幅に高くなります。

●Google HomeやApple HomeKitに対応していますか？

いいえ、対応していません。BlinkのカメラはAmazonのAlexaエコシステム専用に設計されており、Matter、Apple HomeKit、Google Homeはサポートしていません。Google NestやApple HomePodをメインのスマートホームハブとして使用している場合、Alexa対応デバイスに移行しない限り、Blinkカメラを連携させることはできません。

元記事: Blink Doorbell and Outdoor 4 Bundle Falls to $129.99 at Amazon This Weekend