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7月17日日本国債市場：債券先物は127円85銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:47JST 7月17日日本国債市場：債券先物は127円85銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円57銭 高値127円91銭 安値127円56銭 引け127円85銭
2年 1.414％
5年 1.916％
10年 2.690％
20年 3.582％
17日の債券先物9月限は127円57銭で取引を開始し、127円85銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.12％、10年債は4.54％、30年債は5.07％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.12％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は4.90％、NZ10年債は4.64％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 欧・ユーロ圏消費者物価指数確報値(6月) 前回2.8％
・18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数確報値(前年比)(6月) 前回2.4％
・21:30 米・輸入物価指数(6月) 予想-0.6％ 前回1.9％
・21:30 米・住宅着工件数(6月) 予想132.5万件 前回117.7万件
・22:15 米・鉱工業生産(6月) 予想0.2％ 前回0.1％
・23:00 米・ミシガン大学消費者態度指数速報値(7月) 予想51.3 前回49.5
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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