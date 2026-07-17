米政府、UAE向けAIチップ輸出を迅速化　技術流出疑惑とトランプ氏の暗号資産収入を議会が追及

米商務省産業安全保障局（BIS）は、アラブ首長国連邦（UAE）を輸出管理規則（EAR）上の国群「A:5」に再分類した。これにより、承認された事業体は、Nvidiaの「Blackwell」やAMDの「Instinct」などの先端AIチップを、個別の輸出ライセンスを取得せずにUAEへ出荷できるようになる。一方、この決定を巡っては、トランプ大統領の家族が関与する暗号資産事業へのUAE側からの投資や、米国製技術の中国への流出疑惑との関係について、米議会が追及している。

■輸出管理の大幅緩和と「A:5」への再分類

米連邦官報が、2022年以降で最も重要な米国のAIチップ輸出政策の転換を正式な規則とした2日後、その執行責任者である商務省高官は、この決定について、上司がUAEの支援を受けた投資から個人的に2億6300万ドル（約426億円、1ドル＝162円換算）を得たホワイトハウス特使と協議したかどうかを議会で明らかにしなかった。この公聴会で公に提起された核心的な問いは、米国外で世界最大となるAIデータセンターが実際にどのように建設されるかを左右する問題となっている。

米商務省産業安全保障局（BIS）は2026年7月10日、UAEを、従来の拡散や国家安全保障上の懸念に関連する制限対象の国群「D:3」および「D:4」から、米国の輸出管理制度で最も信頼度の高い区分である「A:5」へ再分類した。7月14日に連邦官報へ掲載されたこの規則変更により、G42、そのデータセンター子会社Core42、同国で事業を展開する承認済みの米国ハイパースケーラーなどのUAE事業体は、NvidiaのBlackwellやAMDのInstinctプロセッサ、高性能AIサーバー、各種のデュアルユース（軍民両用）技術を、個別の輸出ライセンスなしで受け取れるようになった。

これまでは出荷ごとにBISの審査を受ける必要があり、手続きには数カ月を要していた。中東のビジネスメディア「AGBI」のチップ出荷に関する報道によると、このプロセスには政府高官レベルの介入が必要で、2026年5月にUAEへ到着した最初のBlackwellチップは、承認から到着までに約6カ月を要したという。UAEはA:5に入った初のアラブ諸国となり、技術貿易上、NATO加盟国や欧州・インド太平洋地域における米国の最も緊密なパートナーと同じ区分に置かれた。

■ライセンス例外の適用がもたらす実務上の変化

この措置で利用可能になる仕組みは、「戦略貿易許可（Strategic Trade Authorization：STA）」と呼ばれるライセンス例外規定（15 CFR § 740.20）である。これにより、商務省の管理対象品目を、個別のライセンスなしでA:5の対象となる政府や承認済み事業体へ輸出できる。G42傘下のKhazna Data CentersがOpenAI、Oracle、Nvidia、Cisco、SoftBankと提携し、アブダビの5ギガワット規模の「米・UAE AIキャンパス」内に建設する予定の1ギガワットAI計算クラスタ「Stargate UAE」にとって、これは出荷ごとに数カ月を要する官僚的な手続きから、あらかじめ整備された調達経路への移行を意味する。G42のペン・シャオCEOは、最初のチップが数カ月以内に出荷されるとの見通しを示していた。

計画の規模を考えれば、この手続き上の変更はエンジニアリング面でも大きな意味を持つ。Stargate UAEの第1フェーズ（200メガワット）は2026年第3四半期に稼働する見込みで、約1,400台のNVL72サーバーに約10万個のNvidia Grace Blackwell GB300チップが搭載される予定である。GB300 NVL72サーバーは1台当たり72個のチップを搭載し、約140キロワットを消費するため、第1フェーズの計算クラスタ全体の消費電力は約200メガワットとなる。これは従来型の企業向けデータセンター7～20施設分に相当する。アブダビのキャンパスでは、5,000人を超える作業員が建設に従事している。

19.2平方キロメートルに及ぶキャンパス全体では、最終的に5ギガワットのAI計算能力を提供する計画で、現在欧州で稼働するすべての商用AIデータセンターの合計容量を上回るとされる。キャンパスへの投資額は300億ドル（約4兆8600億円、1ドル＝162円換算）に上る。この計画には、米国内の施設では再現できない地理的な利点もある。アブダビから3,200キロメートル以内には、南アジア、東アフリカ、欧州の大部分を含む、世界人口の半数近くが存在するためである。

A:5への再分類によってなくなるのは、単なる事務手続きだけではない。従来のD:3およびD:4の枠組みでは、BISが出荷ごとにライセンス申請を審査し、具体的な最終需要者、仕向地、用途を評価していた。この審査は、管理対象のチップが承認された受領者に届いているか、別の相手に流出していないかを米政府が能動的に監視するための主要な仕組みだった。A:5への移行は、この能動的監視を、相手を信頼することを前提とした制度に置き換える。数十年にわたる共同情報共有体制を持つNATO加盟国には適切だとしても、規則の決定時点で流出を巡る疑惑が残っていた事業体に対しては、構造的に異なる対応となる。

■プレスリリースで言及されなかった流出疑惑

この規則変更を政治的に重大な問題としているのは、厳密には暗号資産を巡る経緯だけではない。ただし、暗号資産を巡る取引は規則変更より先に行われていた。

トランプ大統領の2回目の就任式の4日前、UAEの国家安全保障顧問で、UAE大統領シェイク・ムハンマド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏の弟に当たり、G42とMGXの会長も務めるシェイク・タハヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏に関連する投資ビークルが、トランプ家のメンバーらが共同設立した暗号資産企業「World Liberty Financial」の株式49％を取得した。トランプ氏と関係する事業体には、前払いとして2億1800万ドル（約353億円、1ドル＝162円換算）が支払われた。トランプ大統領の2025年の財務開示によると、同氏はこの事業から個人的に2億6300万ドル（約426億円、同）を得ており、同年における最大の単一収入源だった。

上院民主党議員らは、これらの支払いの後、商務省が疑念を招くほど規則的に一連の決定を下したと主張している。具体的には、2025年11月に10億ドル以上の価値があるG42向けNvidia GB300輸出ライセンスを承認し、2026年5月31日には、UAEにある中国AI企業の子会社が管理を受けずに先端チップへアクセスしていた可能性のある「Blackwellチップの抜け穴」を閉じ、7月10日にはA:5への再分類を決定した。上院民主党議員らは、これらの経緯を検証する公聴会の開催を求めている。

だが、最も具体的な説明責任の問題を提起しているのは、金銭関係ではない。上院民主党議員らは2026年6月、米情報当局が、G42によって米国のチップ技術が中国のミサイルシステムを強化する計画へ流用されていたことを突き止めたと主張した。G42は、Microsoftとの提携条件として、2024年2月に中国の技術との関係を断つと正式に約束していた。同社は米国の圧力を受けて中国での正式な投資を手放したが、議会関係者やBloombergの報道によると、それらの投資は実際に清算されたのではなく、タハヌーン氏が引き続き支配する関連事業体「Lunate」へ移管されたという。

この情報当局の認定が正確であれば、BISは、出荷ごとの審査によって違反が確認された直後に、G42をライセンス例外の対象とし、その審査の仕組みを取り除いたことになる。

BISもホワイトハウスも、7月10日のプレスリリースではこの認定に言及しなかった。商務省の公式声明は、格上げを正当化する主な理由として、UAEによる「機微な米国技術の流出および悪用を防止する取り組み」のみを挙げている。

■議会での追及と回答拒否

A:5への再分類を定めた規則が連邦官報に掲載された7月14日、BISのジェフリー・ケスラー商務次官（産業安全保障担当）は、下院外交委員会の公聴会「2027会計年度BIS予算：AI軍拡競争とICTS局」に出席した。

質疑は激しいものとなった。ビル・キーティング下院議員（民主党、マサチューセッツ州選出）はケスラー氏に対し、UAEによるチップへのアクセスを認める決定について、ホワイトハウスの中東担当特使で、World Liberty Financialを巡る取引との関係を指摘されているスティーブ・ウィトコフ氏と協議したかどうかを直接質問した。ケスラー氏は回答しなかった。The Hillの報道によると、キーティング議員は公聴会で次のように問いただした。「なぜ回答を避けるのか。ウィトコフ氏とWorld Liberty Financial、そして大統領が個人的に利益を得たトランプ政権との間に利益相反があるからではないか」

共和党のビル・ハイゼンガ下院議員（ミシガン州選出）も、ほかの輸出ライセンス案件に対するBISの回答の遅さに不満を示し、ケスラー氏とのやり取りを「いまいましい堂々巡りだ」と表現した。同委員会全体の民主党筆頭委員であるグレゴリー・ミークス下院議員（ニューヨーク州選出）は、「トランプ政権による輸出管理の不適切な運営を深く懸念している」と述べた。

エリザベス・ウォーレン上院議員は7月10日の声明で、すでにこの取り決めを「腐敗している」と批判し、ハワード・ラトニック商務長官とケスラー氏に上院銀行委員会で証言するよう求めていた。Defense Newsによると、シドニー・カムラガー＝ダブ下院議員は、この取り決めについて「違法なペイ・ツー・プレイ（金銭と引き換えの便宜供与）スキームである可能性を感じさせる」と述べた。

ロイターの報道によると、ホワイトハウスとUAEはいずれも、World Liberty Financialが再分類の決定に影響したことを否定している。BISのプレスリリースは、World Liberty Financialを巡る金銭取引が商務省の決定に影響したことを示す「証拠は規則内にない」としている。しかし批判派は、規則の文面に証拠がないことと、決定過程について独立した検証を行うことは同じではないと主張している。

■格上げの背後にある地政学的論理

今回の再分類を支持する戦略上の主張には一定の根拠があり、それは単なる二国間の友好関係だけに基づくものではない。

BISのプレスリリースは、再分類をイランに対する米国主導の軍事作戦「オペレーション・エピック・フューリー（Operation Epic Fury）」と明示的に結び付け、今回の格上げが同作戦に「特に関連する」と説明した。また、UAEが米国の「主要防衛パートナー（Major Defense Partner）」であることを理由に挙げた。Foreign Affairs Forumのアナリストは、同作戦でUAEが米国とイスラエルの戦略的利益を支えたことにより、「商業的なロビー活動だけでは生み出せなかった」水準の二国間の技術的信頼が形成されたと分析している。

UAEは2026年1月、「パックス・シリカ（Pax Silica）宣言」にも署名した。これにより、カタール、イスラエル、その他の米国の同盟国とともに、半導体、AI、先端コンピューティング、重要鉱物を対象とする米国主導の技術連携の枠組みに加わった。

アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）のフェローであるライアン・フェダシウク氏は、再分類の合理性について実利的な主張をしている。米国には、世界の人々へ安価にAIサービスを提供するために必要な計算資源のすべてを国内へ設置するだけの政治的意思、送電網の容量、効率的な系統接続インフラが不足しているため、信頼できる国際的なパートナーと世界的なAIインフラ整備の負担を分担することは合理的な戦略だという。

この方針は、中国に対する米国の政策と意図的かつ構造的な対照を成している。ワシントンは湾岸地域の友好国にライセンス例外の適用を広げる一方、北京への技術移転に対する制限を強化してきた。この政策の枠組みでは、二国間の信頼関係に組み込まれた半導体インフラが、単なる商取引ではなく、同盟を構築する手段として機能する。

■批判派が実際に主張していること

今回の再分類に対する国家安全保障上の異論は、UAEが敵対国かどうかを主な問題としているわけではない。UAEが敵対国ではないことは明らかである。問題は、廃止された出荷ごとの管理が有効に機能していたのか、また、格上げされた事業体がその管理を外すに値する実績を示していたのかという点にある。

外交問題評議会（CFR）の中国・新興技術担当シニアフェローで、元国家安全保障会議（NSC）職員のクリス・マグワイア氏は、Bloombergの分析記事で、この措置は甚大な国家安全保障上のリスクをもたらし、世界最大級のデータセンターが米国ではなくUAEに建設される動きを加速させる可能性があると警告した。ハドソン研究所のマイケル・ソボリック氏は、より運用面に即した懸念を示した。現在の紛争では、イランによるドローン攻撃がすでにUAEとバーレーンのAWSデータセンターを標的にしているとして、UAEが現実に脅威のある環境で「データセンターを安全に維持する能力を示したか」と疑問を呈した。

規則の発表前に作成された2026年3月の上院外交委員会少数派報告書は、より広範な湾岸諸国とのAIチップ取引について、「将来の米国経済の基盤を国外へ移す」ものだと論じた。また、数十万個の先端チップを湾岸地域へ送れば、米国内のAIインフラに利用できる供給量が減る可能性があると指摘した。

■この規則が実際に行うことと行わないこと

規則の発表後に法律事務所Squire Patton Boggsが公表した法的分析は、一部報道の技術的な誤解を修正している。A:5への再分類は、ライセンス要件そのものを全面的に撤廃するのではなく、ライセンス例外を利用できる範囲を広げるものだ。商務省規制品目リスト（CCL）に基づく義務は引き続き全面的に適用され、機器の流出や安全措置への違反があれば、BISは企業を調査し、輸出特権を停止し、罰則を科す権限を保持する。

承認リストには、G42、Core42のほか、Amazon、Apple、Google、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle、xAIなどの米国ハイパースケーラーが含まれる。これらの企業は、UAEでの事業やデータセンタープロジェクトに使用する管理対象機器について、簡素化された手続きの適用を受ける。一方、タハヌーン氏が会長を務めるアブダビ系の技術投資会社MGXには、自動的にライセンス例外を適用するのではなく、半導体やサーバーの取引を「好意的に審査する地位」が与えられる。BISのプレスリリースによると、この違いは、MGXの監督体制に対する継続的な懸念を反映しているという。

報道では、この規則は「少なくとも今後9カ月間」有効と説明されている。この表現は、規則が見直しの対象となり、安全措置に関する条件が破られた場合は撤回される可能性があることを示唆している。

■明確な答えのない決断

投資家、政策立案者、クラウドプロバイダーを選ぶ技術者、AIインフラの地理的配置を注視する市民など、この決定を理解する必要がある人々が、「良い結果」と「悪い結果」のどちらか一方を見ているわけではない。そこには、実際の同盟上の利益、現実的な商業上の論理、米国が無視することを選んだ特定の構造的な脆弱性、そして商務省高官が2日前にカメラの前で回答しなかった説明責任上の問いが同時に存在する。

A:5への格上げは、Stargate UAEのサプライチェーンを動かし、米国外で最も野心的なAIインフラプロジェクトを加速させ、湾岸地域を西側AIの半導体基盤へ正式に組み込む。一方で、米情報当局が技術流出を指摘したとされる事業体について、まさにその流出を検知するための出荷ごとの審査を取り除くことにもなる。World Liberty Financialを巡る一連の経緯に対する議会の調査が、不適切な影響を示す証拠を見つけるかどうかにかかわらず、後者の問題は残る。ライセンス例外STAの仕組みを理解すれば、「個別ライセンス不要」が常に「監視なし」を意味するわけではないと分かる。しかし、7月10日以降、この受領者については、出荷ごとの事前監視がなくなる。

世界のAIインフラ地図は7月10日金曜日に変化した。次に何が起きるかは、米政府が制度上保持していると説明する安全措置を、実際に執行する用意があるかどうかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●UAEのA:5への再分類は、NvidiaやAMDのチップ販売にどのような影響を与えますか？

A:5は、米国の輸出管理規則において最も信頼度の高い国群で、これまではNATO加盟国や緊密なインド太平洋地域のパートナーなどが指定されていました。戦略貿易許可（STA）というライセンス例外により、承認されたUAEの事業体は、NvidiaのBlackwellやAMDのInstinctプロセッサを含む先端コンピューティング機器を、個別の輸出ライセンスなしで受け取れるようになります。7月10日以前は、G42などのUAE事業体への出荷ごとにBISの審査が必要で、数カ月を要することがありました。この要件が承認済み事業体についてなくなるため、Stargate UAEの調達上の大きな障害が取り除かれます。

●A:5への再分類により、UAEへのチップ販売に対する監視はすべてなくなりますか？

法的にはなくなりませんが、構造的には最も能動的な監視手段が取り除かれます。商務省規制品目リストの義務や最終需要者に関する要件は維持され、BISも違反を調査して処罰する権限を保持します。しかし、出荷ごとのライセンス審査からライセンス例外へ移行するため、BISは個別の配送を事前に審査せず、流出を示す証拠が出た場合に事後的な調査を行うことになります。米情報当局が、従来の約束に反してチップを中国のミサイル関連計画へ流用していたと突き止めたと報じられているG42については、この監視姿勢の変化が大きな意味を持ちます。

●Stargate UAEとは何ですか。また、いつ稼働しますか？

Stargate UAEは、G42傘下のKhazna Data CentersがOpenAI、Oracle、Nvidia、Cisco、SoftBankと提携し、アブダビに建設する予定の1ギガワット規模のAI計算クラスタです。19.2平方キロメートルに及ぶ、より大規模な5ギガワットの「米・UAE AIキャンパス」内に建設されます。約1,400台のサーバーに約10万個のNvidia GB300チップを搭載する第1フェーズ（200メガワット）は、2026年第3四半期の稼働を目標としています。キャンパス全体の投資額は300億ドル（約4兆8600億円、1ドル＝162円換算）と見込まれています。また、その立地から3,200キロメートル以内に世界人口の半数近くが存在します。

●なぜ米議会はUAEのチップ取引とトランプ氏の暗号資産収入との関係を調査しているのですか？

トランプ大統領の2回目の就任式の4日前、G42とMGXの会長を務めるタハヌーン氏に関連する投資ビークルが、トランプ家のメンバーらが共同設立した暗号資産企業World Liberty Financialの株式49％を取得しました。トランプ大統領の2025年の財務開示によると、同氏はこの事業から個人的に2億6300万ドルを得ており、同年の最大の単一収入源となりました。上院民主党議員らはその後、G42が従来の約束に反して米国のチップ技術を中国のミサイル関連計画へ流用していたと米情報当局が突き止めたと主張しています。それにもかかわらず、7月10日のA:5への再分類によってG42に対する出荷ごとの審査がなくなったため、議会は一連の判断に不適切な影響がなかったかを追及しています。ケスラーBIS商務次官は7月14日の公聴会で、この決定についてウィトコフ中東担当特使と協議したかどうかを明らかにしませんでした。

元記事: UAE Gets License-Free Nvidia AI Chips as Congress Probes Trump Crypto Conflict