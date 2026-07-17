オートバックスセブン、佐々木自動車を完全子会社化、福島の車検・整備網を拡充

■車検・整備事業と車販売事業の競争力を強化

オートバックスセブン<9832>(東証プライム)は7月16日、福島県で車検・整備事業と車販売事業を展開する佐々木自動車の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。地域・エリアごとの整備ネットワーク構築と顧客接点の拡大を図る。

株式取得は「2024中期経営計画」の戦略「モビリティライフを支え続けるタッチポイントの創出」に基づく重点施策「出店を含む新規拠点・チャネルの拡大」の一環。重要な事業ドメインと位置付ける車検・整備事業および車販売事業の競争力を強化する。

佐々木自動車は福島市に本社を置き、資本金は1500万円、設立は2013年11月13日。7月16日付で大林康弘氏が代表取締役社長に就任する。株式取得によるオートバックスセブンの今期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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