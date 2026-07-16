ヴェノムが“カワイイゴミ箱”に、100% SoftがSDCC 2026向けマーベル限定アイテムを発表

サンディエゴ・コミコン（SDCC）の開幕を控え、ロサンゼルスを拠点とするコレクターズブランド「100% Soft」が、同社史上最もマーベル色豊かな限定アイテムのラインナップを確定させた。目玉となる蓄光仕様の「ヴェノム・ダンプスター・ファイア」フィギュアは、開催前にもかかわらずeBayのプレセールですでに定価の5倍以上となる価格をつけている。新作映画『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』に連動した公式ピンバッジなども登場し、現地時間7月23日の開場とともに発売される予定だ。

■SDCC 2026に向けたマーベル限定アイテムの展開

サンディエゴ・コミコンの開幕を8日後に控え、ロサンゼルスを拠点とするコレクターズブランド「100% Soft」は、これまでで最もマーベル色が強いSDCCのラインナップを確定させた。その中心となるのは、蓄光（glow-in-the-dark、以下GID）仕様の「ヴェノム・ダンプスター・ファイア（Venom Dumpster Fire）」ビニールフィギュアだ。このアイテムは、コンベンションの入場バッジが1枚もスキャンされていない段階にもかかわらず、eBayのプレセールにおいて定価32ドル（約5180円、1ドル=162円換算）の5倍以上となる184.99ドル（約2万9900円）の値をすでにつけている。

100% Softの公式ラインナップページによると、映画『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ（Spider-Man: Brand New Day）』に連動した公式ライセンスのヴィランピンバッジ、シンビオートをテーマにした2種類のダンプスター・ファイア、「Butts on Things」とのクロスオーバーピンバッジ、そして8ビットのバリアント版を含むすべての限定品は、7月23日（木）の開場とともに展示ホールAのブース#315で発売される。

このタイミングは意図的なものだ。デスティン・ダニエル・クレットン監督、トム・ホランド主演の『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』は、SDCC閉幕の5日後となる2026年7月31日に全米公開される。ブース#315でヴィランのピンバッジを手に入れた来場者は、それらのキャラクターがスクリーンに登場する前に、自分がどのキャラクターを収集したのかを正確に把握した状態でコンベンションセンターを後にすることになる。

■ヴェノム・ダンプスター・ファイア：シンビオートがゴミ箱を乗っ取る

今年のラインナップの目玉となる「ヴェノム・ダンプスター・ファイア」ビニールフィギュアは、100% Softの代名詞である“カワイイ”ゴミ箱の火災（ダンプスター・ファイア）フォーマットと、マーベルで最も商業的に根強い人気を誇るアンチヒーローを融合させたマッシュアップ作品だ。通常版は30ドル（約4860円）で同コンベンションにてデビューし、SDCC限定のGIDバリアント版は32ドル（約5180円）となる。同ブランドのブースページによると、購入列に確実に並ぶためには、SDCCオンライン限定ポータルの抽選に参加する必要がある。

GIDバリアント版に設定された2ドルのプレミアムは、100% Softが以前にも用いた手法だ。SDCC 2022において、同ブランドは廃棄物バレルのボディに放射能グリーンの炎をあしらったGID限定版「Toxic Waste Dumpster Fire」を同じく32ドルで発売した。このフィギュアは現在、二次市場において元の価格を大幅に上回る価格で取引されており、2026年のヴェノムGIDバリアント版は、イベント開幕前にすでにそのパターンを再現している。

このメカニズムは単純だ。ダンプスター・ファイアのビニールフィギュアは3.5インチ×3.5インチ×2.75インチで、2019年のデビュー以来、100% Softが使用しているのと同じ寸法である。限定生産数とポータルによる販売管理が需要を集中させ、GIDバリアント版をコレクターズアイテムであると同時に投機的な資産にしている。ポータルの時間枠に当選しなかった予約なしの一般来場者（ウォークアップ）は、先着順での販売が開始される午後1時30分までGID版の在庫が残っていると期待すべきではない。eBayのプレセール市場は、すでにその希少性を価格に織り込んでいる。

■『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のヴィランピンバッジ

ブースの全製品リストによると、7月31日の劇場公開に先立ち、100% Softはソニー・ピクチャーズ エンタテインメントおよびマーベル・スタジオの作品『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』に連動した2種類の公式ライセンスピンバッジを発売する。価格は各12ドル（約1940円）で、ブース#315にて販売される。

同作に登場することが確定しているヴィランの顔ぶれ（マイケル・マンド演じるスコーピオン、マーヴィン・ジョーンズ・III演じるトゥームストーン、タランチュラ、ブーメラン、そして忍者組織ザ・ハンド）は、SDCCのタイアップにおいて、同ブランドにヴィラン中心のキャラクタープールを提供している。SDCC Unofficial Blogの詳細な報道によると、これらの映画連動ピンバッジとは別に、100% Softは各14ドル（約2260円）のマーベル・コミックのピンバッジ4種も用意しており、そのうちの1つは『アメイジング・スパイダーマン』第50号の象徴的なパネルから引用された「Spider-Man No More」と題されたピンバッジだという。これら4種のマーベル・コミックのピンバッジを購入するためには、オンライン限定ポータルで当選し、ブース#315の購入列に並ぶ権利を得る必要がある。

■ダンプスター・バット：「Butts on Things」とのクロスオーバー

公式の限定品ページによると、100% Softは「Butts on Things」とコラボレーションし、ダンプスター・ファイアのモチーフと後者のブランドの象徴的なイメージを組み合わせた「ダンプスター・バット（Dumpster Butt）」クロスオーバーピンバッジを発売する。このピンバッジは1600個限定（100% Softのブース#315で800個、Butts on Thingsのブース#4523で800個販売）であり、両ブランドのSDCCの歴史において最大規模の限定クロスオーバー作品の1つとなる。

■8-Bit ダンプスター・ファイア DESエディション

4つ目の限定品は「8-Bit Dumpster Fire DES Edition」で、1000個限定、価格は各30ドル（約4860円）だ。SDCC Unofficial Blogが指摘しているように、他のいくつかの限定品とは異なり、この8-Bit DESエディションはブースでの毎日の割り当てがあり、購入機会のすべてにおいてポータルの当選が必要なわけではない。ただし、生産数が限られているため、在庫が最後まで残る保証はない。

■トラック・トーレンスとは何者か

トラック・トーレンス（Truck Torrence）は、ロサンゼルスを拠点とするアーティストであり、エナメルピンバッジ、ビニールフィギュア、塗り絵、そしてマーベルの公式ライセンス商品など、“カワイイ”スタイルの燃えるゴミ箱のキャラクターを中心に「100% Soft」を築き上げた人物だ。トーレンスはマーベルの絵文字アーティストを務めており、MCU映画のプロモーション用ハッシュタグに表示されるキュートなキャラクターアイコンを制作した役割を通じて、マーベルとの継続的な組織的関係を築き、毎年SDCC向けの新しいライセンス製品を生み出している。

同ブランドの成長に関する報道で記録されているように、ダンプスター・ファイアのフィギュアはSDCC 2019において、PropsAndPopが手作業で鋳造したレジン製フィギュアとして、60個限定、各50ドル（約8100円）のコンベンション限定品としてデビューした。これはトーレンスの予想よりも早く初日で完売し、その後の二次市場での需要を受けて、同ブランドは現在のSDCCでの販売を決定づけるポータルと抽選システムへと流通モデルを進化させることになった。

■限定品の入手方法とポータル抽選の現実

同ブランドのブース情報によると、100% SoftはSDCCオンライン限定ポータルに参加する。ポータルの時間枠に当選することが、同ブランドの限定品を入手するための最も確実な方法だ。ポータル当選者は毎日午後1時30分頃まで対応され、その後、残りの在庫（もしあれば）が予約なしの一般来場者に先着順で販売される。

eBayにおけるGID版ヴェノム・ダンプスター・ファイアのプレセールの動向は、現実的な結果を明確に示している。イベント開幕前に32ドルのアイテムがプレセールで184.99ドルに達する場合、ポータルの抽選は単なる利便性ではなく、事実上、小売価格でのアクセスと二次市場価格との境界線となる。ポータル対応終了後に到着する一般来場者は、GID版ヴェノムをブースでの購入ではなく、二次市場での購入として扱うべきである。

イベントで購入されなかったアイテムは、その後オンラインで販売されない可能性がある。100% Softは、ほとんどの製品がSDCC専用に作られており、イベント後のオンラインでの販売は保証されないと述べている。コンベンション期間中のほとんどの時間帯で、ブースへの入場制限が予想される。

トラック・トーレンスは、7月25日（土）の午後1時から2時までブース#315でサイン会を行う予定であり、リストバンドは土曜日の朝にブースで在庫の限り配布される。また、7月23日（木）の午後5時から5時45分までPenguin Random Houseのブース（#1514/#1515）にも登場し、ポスターのプレゼントとともに自身の『Dumpster Fire Coloring Book（ダンプスター・ファイア塗り絵）』へのサインを行う予定だ。

サンディエゴ・コミコン2026は、7月23日から26日までサンディエゴ・コンベンションセンターで開催され、7月22日にはプレビューナイトが行われる。

■注目ポイントQ&A

●100% SoftのSDCC 2026限定アイテムを入手する最良の方法は何ですか？

SDCCオンライン限定ポータルで時間枠に当選するのが最も確実な方法です。当選者は毎日午後1時30分頃まで対応され、残りの在庫があれば先着順で一般来場者に販売されますが、在庫の保証はありません。特に蓄光版「ヴェノム・ダンプスター・ファイア」は、すでにeBayのプレセールで定価32ドルの5倍以上の価格をつけており、一般販売が始まる前に在庫切れになる可能性が最も高いアイテムです。

●100% SoftのSDCC限定アイテムは、イベント後にオンラインで購入できますか？

同ブランドによると、ほとんどの製品はSDCC専用に製造されており、イベント後のオンライン販売は保証されていません。完売したアイテムを入手するにはeBayなどの二次市場が最も予測可能な選択肢ですが、過去の蓄光版やクロスオーバー製品の価格は通常、定価を大きく上回っています。

●「ヴェノム・ダンプスター・ファイア」とは何ですか？また、なぜ蓄光版は転売市場で高値がついているのですか？

「ヴェノム・ダンプスター・ファイア」は、100% Softの“カワイイ”ゴミ箱フォーマットにマーベルのヴェノム・シンビオートを組み合わせた、公式ライセンスのビニールフィギュア（サイズ：3.5インチ×3.5インチ×2.75インチ）です。SDCC限定の蓄光版は定価32ドル（通常版より2ドル高）ですが、限定生産のイベント限定カラーであり、アクセスが集中する販売方式（ポータル抽選と先着順の切り替え）がとられているため、二次市場でプレミアム価格がついています。同じ蓄光仕様のフォーマットで制作された2022年の「Toxic Waste Dumpster Fire」（32ドル）も、現在では定価を上回る価格で販売されています。

●『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のピンバッジには、映画に登場することが確定しているヴィランが描かれていますか？

はい。各12ドルのピンバッジ2種は、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントとマーベル・スタジオの公式ライセンス商品です。映画の確定ヴィランには、スコーピオン（マイケル・マンド）、トゥームストーン（マーヴィン・ジョーンズ・III）、タランチュラ、ブーメラン、ザ・ハンドが含まれます。なお、各14ドルのマーベル・コミックのピンバッジ4種は映画ではなくコミックを元にしており、そのうちの1つは『アメイジング・スパイダーマン』第50号の「Spider-Man No More」の画像を使用しています。

元記事: Venom Symbiote Meets Kawaii Trash in 100% Soft’s Most Marvel-Heavy SDCC Yet