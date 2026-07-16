*12:34JST 日経平均は大幅に3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約438円分押し下げ

16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり116銘柄、値下がり107銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1954.72円安の66796.79円（出来高概算9億5194万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は150.37ドル高の52658.64ドル、ナスダックは162.22ポイント高の26269.23で取引を終了した。好調な銀行決算や国内インフレ鈍化を好感し、寄り付き後、上昇。消費者物価指数（CPI）に続き生産者物価指数（PPI）が鈍化したことに加え、NY連銀のウィリアムズ総裁もタカ派色を弱め年内の利上げ観測がさらに後退し金利低下に連れ相場は続伸。一時、対イラン攻撃継続で原油高を嫌気し売りに転じたが、終盤にかけ相場は再び買われた。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は851.08円安の67900.43円と反落して取引を開始した。米株高にもかかわらず、指数寄与度の大きいAI・半導体関連株に売りが集中し、寄り付き直後から下げ幅を拡大、下げ幅は一時2200円を超えた。韓国総合株価指数（KOSPI）の下落率が7％超となる場面では、東京市場でも半導体関連への売り圧力が強まり、前場安値圏で取引を終えた。

個別では、ベイカレント＜6532＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、テルモ＜4543＞、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、第一三共＜4568＞、ホンダ＜7267＞、KDDI＜9433＞、太陽誘電＜6976＞、ソニーG＜6758＞、野村総合研究所＜4307＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、信越化<4063>、ファーストリテ<9983>、レーザーテク<6920>、村田製<6981>、ディスコ<6146>、スクリン<7735>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、輸送用機器、パルプ・紙などが上昇した一方で、非鉄金属、金属製品、電気機器などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約438円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはベイカレント＜6532＞となり1銘柄で日経平均を約16円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、テルモ＜4543＞、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 66796.79(-1954.72)

値上がり銘柄数 116(寄与度+240.17)

値下がり銘柄数 107(寄与度-2194.89)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6532＞ ベイカレント 6878 495 16.59

＜6098＞ リクルートHD 12735 155 15.59

＜4519＞ 中外製薬 7278 150 15.08

＜7453＞ 良品計画 4383 217 14.55

＜4543＞ テルモ 2224 44.5 11.93

＜9766＞ コナミG 18330 250 8.38

＜7203＞ トヨタ自動車 2920 44.5 7.46

＜4568＞ 第一三共 2747.5 70.5 7.09

＜9433＞ KDDI 2869 16.5 6.64

＜7267＞ ホンダ 1544.5 33 6.64

＜6976＞ 太陽誘電 12800 195 6.54

＜6758＞ ソニーG 3427 38 6.37

＜4307＞ 野村総合研究所 5111 175 5.87

<4578> 大塚HD 11125 165 5.53

<7832> バンナムHD 4131 43 4.32

<2914> JT 6238 128 4.29

<4704> トレンドマイクロ 6510 119 3.99

<2871> ニチレイ 2055 115 3.86

<7269> スズキ 2054 28.5 3.82

<3659> ネクソン 2282.5 55 3.69



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 29695 -1815 -438.07

＜8035＞ 東エレク 69940 -4300 -432.43

＜9984＞ ソフトバンクG 5910 -450 -362.04

＜285A＞ キオクシアHD 62530 -10570 -248.03

＜4062＞ イビデン 17640 -1700 -113.98

＜5803＞ フジクラ 4816 -329 -66.17

＜6762＞ TDK 3130 -116 -58.33

<4063> 信越化 7345 -345 -57.83

<9983> ファーストリテ 78150 -680 -54.71

<6920> レーザーテック 46230 -3460 -46.39

<6981> 村田製作所 8603 -497 -39.99

<6146> ディスコ 68900 -4650 -31.18

<7735> SCREEN 17825 -1105 -29.63

<5802> 住友電気工業 2344.5 -187.5 -25.14

<6361> 荏原製作所 5795 -435 -14.58

<6954> ファナック 6939 -69 -11.57

<2802> 味の素 5445 -161 -10.79

<5801> 古河電気工業 3479 -287 -9.62

<6723> ルネサスエレクトロニ 4178 -281 -9.42

<5706> 三井金属鉱業 32180 -2800 -9.39《CS》