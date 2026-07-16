*08:01JST 米国株式市場は続伸、良好な金融決算やインフレ鈍化を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

JUK15

Ｏ 68300（ドル建て）

Ｈ 68980

Ｌ 67150

Ｃ 67845 大証比-340（イブニング比+50）

Vol 6040



JUL15

Ｏ 68240（円建て）

Ｈ 68925

Ｌ 67100

Ｃ 67795 大証比-390（イブニング比+0）

Vol 23964

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.12円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リク

ルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2318 54.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.30 0.04 6728 -2

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.00 1574 -1

6

6758 (SONY.N) TDK 19.59 -0.44 3176 -7

0

9432 (NTTYY) KDDI 17.56 0.03 2847 -5.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 -0.01 944 -17.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.20 -0.54 4734 -6

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.94 -0.21 6141 -21

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.74 4997 29

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.40 0.20 7587 -10

3

8001 (ITOCY) 丸紅 31.42 0.85 509 -460

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.66 0.09 8641 1

7

8031 (MITSY) 東京エレク 218.80 -2.47 70944 -329

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12159 -42

1

4568 (DSNKY) 第一三共 16.59 -0.01 2690 1

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.29 -0.01 2364 30.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.79 0.02 956 -98

0

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.10 1546 -

8

7267 (HMC.N) スズキ 49.57 -0.43 2009 -16.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.83 -0.09 6105 -

5

6902 (DNZOY) ファナック 21.28 0.14 6900 -10

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.77 -0.55 7059 -6

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.19 -0.78 2625

3

8411 (MFG.N) オリックス 40.59 0.38 6580 -1

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.25 -0.20 24723 -26

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.44 0.05 5331 4

3

7741 (HOCPY) キヤノン 27.19 -0.05 4408 -1

1

6503 (MIELY) 三菱電機 70.32 0.83 5700 -6

4

6981 (MRAAY) 日東電工 20.23 -0.32 3280 -4

3

7751 (CAJPY) 任天堂 10.73 -0.10 6958 -5

6

6273 (SMCAY) SMC 22.91 0.37 74283 -71

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.90 0.08 316 -

1

6146 (DSCSY) ディスコ 43.80 -0.30 71009 -254

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.10 -0.20 1962 -

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.05 0.16 4547 -3

8

6702 (FJTSY) 富士通 19.66 -0.63 3187 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 121.27 9.67 19660 1953

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 -0.02 3654 -2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.68 0.06 2380 -27.

5

8002 (MARUY) 三井物産 594.00 8.81 4815 -

9

6723 (RNECY) ルネサス 13.41 -0.17 4348 -11

1

6954 (FANUY) 京セラ 22.02 -0.60 3570 -5

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.21 0.10 1881 -

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.08 -0.01 4228 -3

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.21 -0.27 6357 -6

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.07 -0.22 3589 -3

2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.00 2594 -3

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.43 -0.18 1529 -1

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.43 -0.37 2177 -2.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.59 0.35 1879

0

（時価総額上位50位、1ドル162.12円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4997 292

6.21

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 2318 54.5

2.41

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.59 582 7.7

1.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2380 -296.5 -1

1.08

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3567 -303 -

7.83



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52658.64 前日比：150.37

始値：52604.20 高値：52823.95 安値：52428.54

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26269.23 前日比：162.22

始値：26261.18 高値：26316.81 安値：26041.13

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7572.40 前日比：28.81

始値：7571.72 高値：7581.50 安値：7526.95

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.08％ 米10年国債 4.554％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は150.37ドル高の52658.64ドル、ナスダックは162.2

2ポイント高の26269.23で取引を終了した。

好調な銀行決算や国内インフレ鈍化を好感し、寄り付き後、上昇。消費者物価指数

（CPI）に続き生産者物価指数（PPI）が鈍化したことに加え、NY連銀のウィリアム

ズ総裁もタカ派色を弱め年内の利上げ観測がさらに後退し金利低下に連れ相場は続

伸。一時、対イラン攻撃継続で原油高を嫌気し売りに転じたが、終盤にかけ相場は

再び買われ、終了した。セクター別ではメディア・娯楽、小売が上昇した一方、不

動産管理・開発が下落した。

オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は決済会社のストライプや

投資会社のアドベント・インターナショナルが同社に買収案を提示したとの報道で

上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は中国当局が同社のAI（人工知能）ツール、ア

ップル・インテリジェンス登録完了を発表、同国での売り上げ回復期待に上昇。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は保険のバークシャー・ハサウェ

イを率いてきた著名投資家バフェット氏がAI投資として同社投資を自ら判断したこ

とをインタビューで明らかにし、上昇。保険のプログレッシブ（PGR）は四半期決算

の内容がほぼ予想に一致したが保有契約高（PIF）の伸びが警戒され、下落。

航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当

たり利益が予想を上回ったが、燃料コスト高が嫌気され時間外取引で売られてい

る。



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