レゴ、NY・上海・アナハイムの旗艦店で店舗限定グッズをテスト販売か

レゴ（LEGO）が、ニューヨーク、上海、アナハイムの旗艦店3店舗において、その店舗でしか購入できない限定グッズのテスト販売をひそかに開始したと報じられている。対象となるのはブロックセットではなく、各都市の特色を反映したバッグチャームやマグネットなどのライフスタイルアクセサリーだ。現時点でレゴからの公式発表はなく、今後の展開や他店舗への拡大については未確定となっている。

■旗艦店3店舗で限定グッズのテスト販売が判明

レゴが3つの旗艦店で店舗限定グッズの新しいカテゴリーをひそかにテストしている。これらはLEGO.comや一般小売店、世界の他のほとんどのレゴストアには並ばないアイテムだ。実際に店舗を訪れたコミュニティメンバーによって確認され、7月12日にBrick Fanaticsが最初に報じたこのパイロット版は、レゴの実店舗戦略においてここ数年で最も重要な地域限定の復活を意味する。また、没入型のインスタレーションにとどまらず、目的地限定のコレクターズアイテムへと展開する、同社の5年にわたる「リテールテインメント（retailtainment）」推進における論理的な次のステップとみられる。

レゴはこのプログラムに関する公式発表を行っていない。これに関連する限定セットや組み立て式の製品はない。代わりにこれら3つの旗艦店の買い物客が見つけているのは、バッグチャーム、ディスプレイケース、マグネット、傘、シャツ、ミニフィギュア用カプセルといったライフスタイルアクセサリーのラインナップであり、それぞれが店舗のローカルなアイデンティティに合わせて調整され、独自のロゴが付けられている。

■各店舗の取り扱いアイテム

ニューヨークの5番街旗艦店では、ピザやホットドッグの形をしたバッグチャーム、ニューヨーク仕様のミニフィギュアディスプレイケースが完全な地域限定アイテムとして販売されている。これらに加え、ブランドロゴ入りのマグネット、バッグ、傘、シャツ、外出先でミニフィギュアを飾るためのカプセルなども幅広く展開されている。商品のロゴは、同店で無料提供されている「LEGO Historian Tour」のブランディングと一致しており、ファンコミュニティでは同様の店内ツアーが最終的に他の旗艦店にも展開されるのではないかとの憶測を呼んでいるが、未確認のままだ。

上海の旗艦店でも同様に地域に特化した商品が展開されており、カニのバッグチャームや店舗名入りのハート型チャームのほか、マグネット、バッグ、傘、シャツ、ミニフィギュア用カプセルなどが販売されている。また、上海店では新しいロゴもデビューしており、限定グッズと店内のフロアの両方に表示されている。

3つ目の確認済み店舗であるディズニーランド・アナハイムの旗艦店では、ウォーターボトル、鉛筆、マグネットなど、アナハイムのエンブレムが付いたアクセサリーが販売されている。注目すべき例外として、この立地がもたらす明らかな機会にもかかわらず、ディズニーをテーマにしたバッグチャームは存在しない。

これらの店舗の訪問者は、このプログラムを実証実験（アクティブなトライアル）であると説明している。レゴから価格情報は公式に発表されていない。

■店舗限定グッズが示す戦略の転換

長年のレゴ愛好家にとって、このプログラムは過去10年間で加速したトレンドの意図的な反転を意味する。かつては特定のモデルが特定の国に限定されるなど、レゴの小売展開において意味のある特徴であった地域限定は、同社が製品のグローバルな入手可能性へと向かうにつれてますます稀になっていた。その理由は明確で、世界中でアクセス可能なカタログは二次流通市場での希少価値によるプレミアムを減らし、地理的条件に関係なくすべてのファンに同じ製品へのアクセスを提供するからだ。

その論理はブロックセットには当てはまっていた。今回の新しいパイロット版は慎重なバランスをとっており、コアなレゴ製品へのアクセスを制限することなく、アクセサリーのレベルで真の地域限定を導入している。東京やロンドンのファンは、これまで通り同じセットを注文できる。しかし、自宅にいながらにして5番街の店舗に足を運び、そこにしか存在しないピザのチャームを買うことはできない。

レゴの小売部門責任者であるナタリ・ストヨヴィッチ（Natali Stojovic）氏は、2022年のインタビューでリテールテインメントのコンセプトを明確にモジュール式でスケーラブルなものだと説明し、「モジュール式の要素を持つコンセプト」であり、フル機能の旗艦店と小規模店舗の両方に展開できると指摘した。限定グッズのプログラムはその論理を製品レベルに拡張するものであり、初期のリテールテインメントが各店舗に特徴的な物理的環境を与えたのに対し、このパイロット版は各店舗に特徴的な持ち帰り可能なアイテムを提供する。

■デンマーク・ビルンでの実績をグローバルに応用

旗艦店でのグッズのテスト販売は、孤立して生まれたわけではない。レゴはデンマークのビルンにある「Home of the Brick」でありブランドの精神的故郷である「LEGO House」を通じて、長年にわたり非常に成功した地域限定モデルを運営してきた。2017年以来、LEGO Houseは毎年新しい限定の組み立てセットをリリースしており、ビルンまで足を運んだ訪問者のみが入手できる。Brick Fanaticsによる毎年のLEGO House限定品の全歴史には、シリーズのすべてのセットが記録されている。

最も新しい製品は「40507 I ❤️ Billund」で、レゴグループを生んだデンマークの町へのオマージュとなる1,404ピースのセットだ。公式のLEGO Houseプレスリリースで確認されている通り、2026年3月1日に749デンマーク・クローネ（約115ドル、約1万8600円、1ドル=162円換算）で発売され、LEGO Houseの小売店と、期間限定でLEGOLAND Billundでのみ販売されている。LEGO.comでは販売されていない。このセットは、毎年恒例のビルン限定コレクターズシリーズの10作目となる。

新しい旗艦店のパイロット版がビルンのモデルと異なるのは、フォーマットと規模だ。デンマークに旅行した人だけが入手できる単一のハイエンドな組み立てセットではなく、新プログラムは複数の地域限定コレクターズエコシステムを同時に展開する。それぞれが自都市の文化に合わせて調整され、それぞれが手頃なライフスタイルアクセサリーの価格帯に設定されている。これは、ビルンのコンセプトをグローバルに、かつより幅広い製品カテゴリーに適用したものだ。

■コレクター市場への影響

レゴの大人のファンコミュニティ（AFOL）にとって、地域限定品は歴史的に二次流通市場での活発な取引を引き起こしてきた。単一の店舗や目的地に限定されたアイテムは、2019年にレゴグループが買収した独自の二次流通マーケットプレイスであるBrickLinkにおいて、特に特定のアイテムが限定生産であると確認されると、小売価格を大幅に上回るプレミアムがつくことがある。BrickEconomyの市場データによると、流通の限定性は、レゴ商品の二次流通市場での価格上昇を最も確実に牽引する要因となっている。

新しいバッグチャームやアクセサリーは、完全な組み立てセットよりも低い価格帯を占めているため、転売のプレミアムはいくらか抑えられるかもしれない。しかし、ビルンのセット価格を押し上げるのと同じ力学がここでも働くはずだ。コレクターの間で噂が広まれば、これらの特定の都市に旅行できないファンからの需要が、店舗で入手可能な供給を上回るだろう。旅行できないファンは、これらのアイテムがBrickLinkや同様のプラットフォームに、店舗での小売価格がいくらであれ、通常は上乗せされた価格で出品されることを認識しておく必要がある。

■パイロット版の今後の展開

現在、パイロット版はニューヨークの5番街、上海、ディズニーランド・アナハイムの3店舗を対象としている。レゴは、拡大の基準、拡大のスケジュール、またはどの旗艦店が追加される可能性があるかについて発表していない。Brick Fanaticsの旗艦店概要に記録されているように、既存のレゴ旗艦店ネットワークには、ロンドンのレスター・スクエア、東京、バルセロナ、アムステルダムなど、明確なローカルアイデンティティを持つ候補の長いリストがあり、これらはすべて、リテールテインメントの枠組みの下で地域に特化した物理的なインスタレーションをすでに備えている。

より広い文脈で見れば、拡大に有利な状況にある。レゴの2023年のグローバル拡大戦略では、実店舗をオンラインチャネルの代替ではなく補完として明確に優先している。同社は2025年初頭の時点で世界中に1,050以上のブランドストアを運営しており（中国だけで500以上を含む）、新しい旗艦店のオープンを続けていた。2022年にダブリンがオープンし、バルセロナがそれに続き、最近ではマレーシアが登場し、ミュンヘンも将来の旗艦店候補地として確認されている。同社の小売部門のリーダーシップによれば、店舗の製品ポートフォリオが毎年大幅に入れ替わる市場において、店舗ブランドのコレクターズアイテムをローテーションさせることは、静的なインスタレーションだけでは提供できない、旗艦店に何度も足を運ぶ構造的な理由をもたらす。

今のところ、3つのパイロット店舗では、地元のアイデンティティを真に理解していることを反映したアイテムが販売されている。ニューヨークのピザとホットドッグ、上海の食文化を示すカニ、そして隣接するテーマパークがいくらでもライセンスの相乗効果を生み出せたはずなのにそうしなかった場所（アナハイム）のエンブレムなどだ。この抑制は注目に値し、レゴがIPのクロスプロモーションではなく、訪問者が都市の真正性に反応するかどうかを純粋にテストしていることを示唆している。

■注目ポイントQ&A

●レゴの新しい店舗限定コレクターズアイテムはオンラインで購入できますか？

いいえ。このパイロット版で確認されたアイテム（バッグチャーム、ディスプレイケース、マグネット、都市ブランドのアクセサリーなど）は、それぞれの旗艦店でのみ入手可能であり、LEGO.comには掲載されていません。旅行できないファンがこれらを入手したい場合は、BrickLinkのような二次流通マーケットプレイスを監視する必要があります。そこでは、レゴが設定する店舗での小売価格にプレミアムが上乗せされた価格で出品される可能性が高いとみられます。

●各店舗の限定アイテムには具体的にどのようなものがありますか？

ニューヨークの5番街旗艦店では、ピザとホットドッグのバッグチャーム、ニューヨーク仕様のミニフィギュアディスプレイケースが完全な地域限定アイテムです。上海では、カニのデザインと店舗名入りのハート型チャームが限定品です。ディズニーランド・アナハイムの旗艦店では、ウォーターボトル、鉛筆、マグネットなど、アナハイムのエンブレムが付いたアクセサリーを取り扱っています。また、3店舗すべてで、カテゴリーは重複する可能性があるものの、各店舗の独自のロゴが入った幅広いブランドのライフスタイルグッズ（シャツ、傘、ミニフィギュア用カプセル）も販売されています。

●これは、レゴがセットやミニフィギュアの地域限定販売を復活させることを意味するのでしょうか？

現在の報告に基づく限り、そうではありません。このパイロット版を最初に報じたBrick Fanaticsは、これらの店舗のいずれにも限定のセットやミニフィギュアはなく、この状況が近い将来に変わる可能性は低いと明確に指摘しています。このプログラムは、コアなレゴの組み立て製品へのアクセスを制限することではなく、ライフスタイルアクセサリーやコレクターズアイテムに焦点を当てているようです。とはいえ、このプログラムは実証実験中であり、レゴはその範囲や今後の方向性を確認していません。

●他に真の限定アイテムを扱っているレゴの店舗はありますか？

デンマークのビルンにあるLEGO Houseでは、2017年から毎年限定の組み立てセットを販売しています。2026年の「40507 I ❤️ Billund」は、ビルンのレゴのランドマークへのオマージュとなる1,404ピースのセットで、価格は約749デンマーク・クローネです。ビルンのLEGO House小売店と（期間限定で）LEGOLAND Billundでのみ販売されています。新しい旗艦店のパイロット版アイテムと同様に、LEGO.comでは販売されていません。

元記事: LEGO Tests Store-Only Collectibles at NYC, Shanghai, and Anaheim Flagships