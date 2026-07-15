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日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約312円分押し上げ

2026年7月15日 12:22

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記事提供元：フィスコ

*12:22JST 日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約312円分押し上げ
15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり136銘柄、値下がり87銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続伸。610.41円高の68353.91円（出来高概算9億9337万株）で前場の取引を終えている。

前日14日の米国株式市場は反発。ダウ平均は9.63ドル高の52508.27ドル、ナスダックは233.83ポイント高の26107.01で取引を終了した。対イラン攻撃強化やIBMが重しとなり、寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れ相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは上昇。終盤にかけ、ダウも上昇に転じた。

米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は246.24円高の67989.74円と続伸して取引を開始した。米CPIの鈍化と米長期金利低下を受け、半導体関連を中心に買いが先行し、日経平均は寄り付き後に上げ幅を1000円超へ拡大する場面があった。その後は高値警戒感から利益確定売りが出て、68000円前後まで伸び悩んだが、韓国株高も支えとなり半導体株への買いは継続。前場終盤には再び買いが優勢となり、プラス圏で推移した。

個別では、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、スクリン＜7735＞、信越化＜4063＞、ディスコ＜6146＞、荏原＜6361＞、豊田通商＜8015＞、ファナック＜6954＞、三菱商＜8058＞、住友電＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、京セラ<6971>、野村総合研究所<4307>、中外薬<4519>、良品計画<7453>、ダイキン<6367>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ソニーG<6758>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、証券・商品先物取引業、卸売業などが上昇した一方で、鉱業、情報・通信業、医薬品などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約312円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約170円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、テルモ＜4543＞、京セラ<6971>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、村田製<6981>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　68353.91(+610.41)

値上がり銘柄数 136(寄与度+1029.29)
値下がり銘柄数 87(寄与度-418.88)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31070　 1295　312.56
＜8035＞　東エレク　　　　　　 73050　 1920　193.09
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 73350　 4250　 99.73
＜4062＞　イビデン　　　　　　 19125　 1145　 76.77
＜6920＞　レーザーテック　　　 49180　 4080　 54.71
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5056　 256　 51.49
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 12640　 785　 26.31
＜7735＞　SCREEN　　　　　18775　 615　 16.49
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7568　 97　 16.26
＜6954＞　ファナック　　　　　　6901　 62　 10.39
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 73120　 1470　 9.86
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　6171　 290　 9.72
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6156　 91　 9.15
＜5802＞　住友電気工業　　　　　2520　 61.5　 8.25
<8031>　三井物産　　　　　　　4792　 94　 6.30
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4558　 62　 6.24
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5090　 170　 5.70
<5801>　古河電気工業　　　　　3690　 170　 5.70
<6273>　SMC　　　　　　　 74330　 1670　 5.60
<8001>　伊藤忠商事　　　　　1930.5　 26.5　 4.44


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6362　 -212 -170.56
＜6098＞　リクルートHD　　　　1 2480　 -180　-18.10
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2171　 -62　-16.63
<6971>　京セラ　　　　　　　　3608　 -52　-13.95
<9766>　コナミG　　　　　　　18175　 -365　-12.24
<6532>　ベイカレント　　　　　6484　 -364　-12.20
<6981>　村田製作所　　　　　　8989　 -111　 -8.93
<4307>　野村総合研究所　　　　4800　 -263　 -8.82
<4519>　中外製薬　　　　　　　7154　 -87　 -8.75
＜9983＞　ファーストリテ　　　 79690　 -100　 -8.05
<7453>　良品計画　　　　　　　4204　 -106　 -7.11
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3221　 -13　 -6.54
<7832>　バンナムHD　　　　　 4080　 -63　 -6.34
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3348　 -35　 -5.87
<6702>　富士通　　　　　　　　3211　 -167　 -5.60
<6367>　ダイキン工業　　　　 24735　 -165　 -5.53
<7733>　オリンパス　　　　　1753.5　 -40.5　 -5.43
<9843>　ニトリHD　　　　　　2389.5　 -63　 -5.28
<2802>　味の素　　　　　　　　5582　 -74　 -4.96
<6988>　日東電工　　　　　　　3295　 -29　 -4.86《CS》

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