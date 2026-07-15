*12:22JST 日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約312円分押し上げ

15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり136銘柄、値下がり87銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続伸。610.41円高の68353.91円（出来高概算9億9337万株）で前場の取引を終えている。

前日14日の米国株式市場は反発。ダウ平均は9.63ドル高の52508.27ドル、ナスダックは233.83ポイント高の26107.01で取引を終了した。対イラン攻撃強化やIBMが重しとなり、寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れ相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは上昇。終盤にかけ、ダウも上昇に転じた。

米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は246.24円高の67989.74円と続伸して取引を開始した。米CPIの鈍化と米長期金利低下を受け、半導体関連を中心に買いが先行し、日経平均は寄り付き後に上げ幅を1000円超へ拡大する場面があった。その後は高値警戒感から利益確定売りが出て、68000円前後まで伸び悩んだが、韓国株高も支えとなり半導体株への買いは継続。前場終盤には再び買いが優勢となり、プラス圏で推移した。

個別では、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、スクリン＜7735＞、信越化＜4063＞、ディスコ＜6146＞、荏原＜6361＞、豊田通商＜8015＞、ファナック＜6954＞、三菱商＜8058＞、住友電＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、京セラ<6971>、野村総合研究所<4307>、中外薬<4519>、良品計画<7453>、ダイキン<6367>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ソニーG<6758>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、証券・商品先物取引業、卸売業などが上昇した一方で、鉱業、情報・通信業、医薬品などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約312円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約170円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、テルモ＜4543＞、京セラ<6971>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、村田製<6981>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 68353.91(+610.41)

値上がり銘柄数 136(寄与度+1029.29)

値下がり銘柄数 87(寄与度-418.88)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31070 1295 312.56

＜8035＞ 東エレク 73050 1920 193.09

＜285A＞ キオクシアHD 73350 4250 99.73

＜4062＞ イビデン 19125 1145 76.77

＜6920＞ レーザーテック 49180 4080 54.71

＜5803＞ フジクラ 5056 256 51.49

＜6976＞ 太陽誘電 12640 785 26.31

＜7735＞ SCREEN 18775 615 16.49

＜4063＞ 信越化 7568 97 16.26

＜6954＞ ファナック 6901 62 10.39

＜6146＞ ディスコ 73120 1470 9.86

＜6361＞ 荏原製作所 6171 290 9.72

＜8015＞ 豊田通商 6156 91 9.15

＜5802＞ 住友電気工業 2520 61.5 8.25

<8031> 三井物産 4792 94 6.30

＜8058＞ 三菱商事 4558 62 6.24

<8002> 丸紅 5090 170 5.70

<5801> 古河電気工業 3690 170 5.70

<6273> SMC 74330 1670 5.60

<8001> 伊藤忠商事 1930.5 26.5 4.44



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6362 -212 -170.56

＜6098＞ リクルートHD 1 2480 -180 -18.10

＜4543＞ テルモ 2171 -62 -16.63

<6971> 京セラ 3608 -52 -13.95

<9766> コナミG 18175 -365 -12.24

<6532> ベイカレント 6484 -364 -12.20

<6981> 村田製作所 8989 -111 -8.93

<4307> 野村総合研究所 4800 -263 -8.82

<4519> 中外製薬 7154 -87 -8.75

＜9983＞ ファーストリテ 79690 -100 -8.05

<7453> 良品計画 4204 -106 -7.11

＜6762＞ TDK 3221 -13 -6.54

<7832> バンナムHD 4080 -63 -6.34

<6758> ソニーG 3348 -35 -5.87

<6702> 富士通 3211 -167 -5.60

<6367> ダイキン工業 24735 -165 -5.53

<7733> オリンパス 1753.5 -40.5 -5.43

<9843> ニトリHD 2389.5 -63 -5.28

<2802> 味の素 5582 -74 -4.96

<6988> 日東電工 3295 -29 -4.86《CS》