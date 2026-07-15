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出来高変化率ランキング（9時台）～TSIHD、前澤HDなどがランクイン

2026年7月15日 10:11

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記事提供元：フィスコ

*10:11JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TSIHD、前澤HDなどがランクイン
TSIHD＜3608＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は25.12億円（前年同期比65.8％増）。前期に連結したデイトナ・インターナショナルとウォーターフロントが期初より貢献した。27年2月期営業利益は75億円（前期比73.4％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月15日　9:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9408＞ BSNメディア　　　1900 　100.28　 354.19% 0.0553%
＜575A＞ 前澤HD　　　　　　399800 　147615.16　 198.7% 0.1438%
＜6408＞ 小倉クラ　　　　　　2000 　1606.8　 185.16% -0.0024%
＜7444＞ ハリマ共和　　　　　7000 　2397.04　 174.18% -0.0109%
＜9265＞ ヤマシタヘルケア　　2600 　1675.6　 168.26% 0.0014%
＜381A＞ iF米債35　　　　58722 　36730.091　 166.12% 0.0004%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　182100 　142127.5　 164.16% 0.0348%
＜7791＞ ドリームベ　　　　　14600 　2847.94　 160.66% 0%
＜5246＞ ELEMENTS　　2068600 　334243.64　 152.69% 0.1238%
＜6022＞ 赤阪鉄　　　　　　　4400 　3165.96　 146% -0.0203%
＜6186＞ 一蔵　　　　　　　　7000 　630.6　 145.85% 0.0106%
＜446A＞ ノースサンド　　　　791700 　371852.7　 124.19% 0.0469%
＜1651＞ iF高配40　　　　69216 　78062.388　 115.53% 0.0159%
＜2563＞ iS500米H　　　938300 　129097.151　 114.18% 0.0032%
＜7849＞ スターツ出版　　　　5300 　5036　 112.03% -0.0086%
＜573A＞ iS日債20　　　　302950 　49873.499　 111.09% -0.0013%
＜7254＞ ユニバンス　　　　　11400 　2865　 98.32% -0.0148%
＜9476＞ 中央経済　　　　　　1100 　395.82　 97.17% 0%
＜6772＞ コスモス電　　　　　3700 　1988.4　 89.32% -0.0137%
<9083> 神姫バス　　　　　　2000 　1939.32　 88.93% 0.0031%
<2012> iS米債03　　　　644520 　79056.036　 88.31% -0.002%
<2620> iS米債13　　　　553230 　82415.576　 78.69% -0.0005%
<6150> タケダ機　　　　　　600 　723.68　 76.48% -0.0103%
<1595> NZAMJリート　　74418 　58524.291　 75.38% 0.0021%
<3083> スターシーズ　　　　136100 　53829.08　 75.15% -0.0759%
<3182> オイシックス　　　　108300 　87936.26　 71.45% 0.0627%
<9625> セレスポ　　　　　　7900 　4550.98　 66.93% 0.0073%
＜3608＞ TSI HD　　　　337500 　228325.64　 62.07% 0.0346%
<3907> シリコンスタシオ　　142400 　47264.78　 60.89% -0.0715%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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