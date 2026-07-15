*10:11JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TSIHD、前澤HDなどがランクイン

TSIHD＜3608＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は25.12億円（前年同期比65.8％増）。前期に連結したデイトナ・インターナショナルとウォーターフロントが期初より貢献した。27年2月期営業利益は75億円（前期比73.4％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月15日 9:37 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9408＞ BSNメディア 1900 100.28 354.19% 0.0553%

＜575A＞ 前澤HD 399800 147615.16 198.7% 0.1438%

＜6408＞ 小倉クラ 2000 1606.8 185.16% -0.0024%

＜7444＞ ハリマ共和 7000 2397.04 174.18% -0.0109%

＜9265＞ ヤマシタヘルケア 2600 1675.6 168.26% 0.0014%

＜381A＞ iF米債35 58722 36730.091 166.12% 0.0004%

＜276A＞ ククレブ 182100 142127.5 164.16% 0.0348%

＜7791＞ ドリームベ 14600 2847.94 160.66% 0%

＜5246＞ ELEMENTS 2068600 334243.64 152.69% 0.1238%

＜6022＞ 赤阪鉄 4400 3165.96 146% -0.0203%

＜6186＞ 一蔵 7000 630.6 145.85% 0.0106%

＜446A＞ ノースサンド 791700 371852.7 124.19% 0.0469%

＜1651＞ iF高配40 69216 78062.388 115.53% 0.0159%

＜2563＞ iS500米H 938300 129097.151 114.18% 0.0032%

＜7849＞ スターツ出版 5300 5036 112.03% -0.0086%

＜573A＞ iS日債20 302950 49873.499 111.09% -0.0013%

＜7254＞ ユニバンス 11400 2865 98.32% -0.0148%

＜9476＞ 中央経済 1100 395.82 97.17% 0%

＜6772＞ コスモス電 3700 1988.4 89.32% -0.0137%

<9083> 神姫バス 2000 1939.32 88.93% 0.0031%

<2012> iS米債03 644520 79056.036 88.31% -0.002%

<2620> iS米債13 553230 82415.576 78.69% -0.0005%

<6150> タケダ機 600 723.68 76.48% -0.0103%

<1595> NZAMJリート 74418 58524.291 75.38% 0.0021%

<3083> スターシーズ 136100 53829.08 75.15% -0.0759%

<3182> オイシックス 108300 87936.26 71.45% 0.0627%

<9625> セレスポ 7900 4550.98 66.93% 0.0073%

＜3608＞ TSI HD 337500 228325.64 62.07% 0.0346%

<3907> シリコンスタシオ 142400 47264.78 60.89% -0.0715%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》