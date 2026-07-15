*10:02JST スタートライン---「RESQWO」、カスタマーサポート表彰制度で優秀賞を受賞

スタートライン＜477A＞は14日、WOWOWコミュニケーションズ(本社：東京都三鷹市)と協業して提供する応対品質向上型障害者雇用支援サービス「RESQWO(レスクオ)」に関連する取り組みが、公益社団法人企業情報化協会主催の「2026年度カスタマーサポート表彰制度」において優秀賞を受賞したと発表した。

受賞のテーマは「カスタマーサポート品質向上に貢献する障害者雇用の実践」で、障害者が応対品質評価やレポート作成などの中核業務を担いながら、コンタクトセンターの品質向上と業務効率化を実現した点が評価された。評価のポイントとして、コンタクトセンター品質管理業務の再設計、応対品質管理業務の効率化、障害者の活躍領域の拡大、品質向上と社会的価値創出の両立が挙げられた。

「RESQWO」は、WOWOWコミュニケーションズの応対品質向上業務と、同社が持つ多様性に配慮したサテライトオフィス運営や科学的根拠に基づく障害者雇用支援ノウハウを組み合わせたサービスである。障害者は主にコールセンターやカスタマーサポート部門で電話応対の品質向上業務に従事し、録音音声の評価など音声情報を迅速かつ正確に処理する能力を生かせる業務を担う。これにより、企業は応対品質向上の成果を得るだけでなく、障害者の新たな活躍機会を創出し、企業価値向上にもつなげる仕組みとなっている。

同社は、今後もWOWOWコミュニケーションズとの連携を通じ、コンタクトセンター業界における品質向上と障害者雇用の両立を目指し、「RESQWO」の提供拡大を進める。《KT》