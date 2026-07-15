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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1560円安の69700円
*09:56JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1560円安の69700円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.23円換算）で、アイシン精機＜7203＞、三井住友トラHD＜8306＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比810円高の68185円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は9.63ドル高の52508.27ドル、ナスダックは233.83ポイント高の26107.01で取引を終了した。対イラン攻撃強化やIBMが重しとなり、寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れ相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは続伸。終盤にかけ、ダウも上昇に転じ、終了した。
14日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円63銭まで下落後、162円29銭まで上昇し、162円24銭で引けた。米6月消費者物価指数（CPI）の鈍化で年内の利上げ観測が後退し、一時ドル売りが優勢となった。その後、ウォーシュFRB議長が下院証言でCPIの結果を受け、「任務完了」とは認識していないとし、高インフレを容認しないと、断固とした姿勢を示したほか、米軍がイラン軍事施設の追加攻撃を発表し、原油価格上昇に連れ、ドル買い戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1405ドルから1.1462ドルまで上昇し、1，1420ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：79.80 ↑1.66）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.66ドル（＋2.12％）の79.80ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（14日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5000 295
6.27
9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 2369 62
2.69
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 2320 58.5
2.59
「ADR下落率上位5銘柄」（14日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2382 -275 -1
0.35
8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3569 -244 -
6.40
■そのたADR（14日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2320 58.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.26 0.04 6700 4
6
8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.10 1575 1
2
6758 (SONY.N) TDK 20.03 0.26 3249 1
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.53 0.22 2844
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.04 947 -16.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.74 0.63 4825 2
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.15 0.30 6213 -36
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.44 5000 29
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.20 0.61 7527 5
6
8001 (ITOCY) 丸紅 30.57 0.32 496 -442
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 0.08 8574 9
4
8031 (MITSY) 東京エレク 221.27 3.02 71793 66
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12167 -49
3
4568 (DSNKY) 第一三共 16.60 -0.15 2693 13.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.00 2369 6
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 0.18 955 -94
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 0.70 1552
9
7267 (HMC.N) スズキ 50.00 -0.16 2028 1
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 0.16 6139 2
3
6902 (DNZOY) ファナック 21.14 -0.13 6859 2
0
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.32 -0.02 7242
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.97 0.65 2753
8
8411 (MFG.N) オリックス 40.21 0.73 6523 9
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.45 0.00 25065 16
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.39 -0.10 5318 -
9
7741 (HOCPY) キヤノン 27.24 0.59 4419 3
1
6503 (MIELY) 三菱電機 69.49 -0.26 5637 4
5
6981 (MRAAY) 日東電工 20.55 0.73 3334 1
0
7751 (CAJPY) 任天堂 10.83 -0.02 7028 -2
2
6273 (SMCAY) SMC 22.54 -0.18 73133 47
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.82 0.01 310 4.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 0.60 71543 -10
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.30 -0.09 1995 0.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.89 0.48 4525 2
9
6702 (FJTSY) 富士通 20.29 -0.08 3292 -8
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.29 0.31 3663 1
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.62 -0.68 2372 1
9
8002 (MARUY) 三井物産 585.19 15.13 4747 4
9
6723 (RNECY) ルネサス 13.58 -0.13 4406 2
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.62 0.31 3670 1
0
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.11 0.38 1875 1
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 0.49 4233 2
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.48 -0.19 6405 3
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.29 0.34 3663 1
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.00 2596 -1
2
6857 (ATEYY) シスメックス 9.61 0.07 1559 -
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.80 0.18 2239
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.24 0.17 1823 2
1
（時価総額上位50位、1ドル162.23円換
算）《AN》
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