*08:14JST 米国株式市場は反発、利上げ警戒感が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

JUL15

Ｏ 67190（ドル建て）

Ｈ 68775

Ｌ 66430

Ｃ 68240 大証比+865（イブニング比+55）

Vol 7477



JUL15

Ｏ 67130（円建て）

Ｈ 68750

Ｌ 66365

Ｃ 68185 大証比+810（イブニング比+0）

Vol 25810

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.23円換算）で、アイシン精機＜7203＞、三井

住友トラHD＜8306＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2320 58.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.26 0.04 6700 4

6

8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.10 1575 1

2

6758 (SONY.N) TDK 20.03 0.26 3249 1

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.53 0.22 2844

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.04 947 -16.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.74 0.63 4825 2

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.15 0.30 6213 -36

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.44 5000 29

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.20 0.61 7527 5

6

8001 (ITOCY) 丸紅 30.57 0.32 496 -442

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 0.08 8574 9

4

8031 (MITSY) 東京エレク 221.27 3.02 71793 66

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12167 -49

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.60 -0.15 2693 13.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.00 2369 6

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 0.18 955 -94

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 0.70 1552

9

7267 (HMC.N) スズキ 50.00 -0.16 2028 1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 0.16 6139 2

3

6902 (DNZOY) ファナック 21.14 -0.13 6859 2

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.32 -0.02 7242

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.97 0.65 2753

8

8411 (MFG.N) オリックス 40.21 0.73 6523 9

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.45 0.00 25065 16

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.39 -0.10 5318 -

9

7741 (HOCPY) キヤノン 27.24 0.59 4419 3

1

6503 (MIELY) 三菱電機 69.49 -0.26 5637 4

5

6981 (MRAAY) 日東電工 20.55 0.73 3334 1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 10.83 -0.02 7028 -2

2

6273 (SMCAY) SMC 22.54 -0.18 73133 47

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.82 0.01 310 4.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 0.60 71543 -10

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.30 -0.09 1995 0.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.89 0.48 4525 2

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.29 -0.08 3292 -8

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.29 0.31 3663 1

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.62 -0.68 2372 1

9

8002 (MARUY) 三井物産 585.19 15.13 4747 4

9

6723 (RNECY) ルネサス 13.58 -0.13 4406 2

5

6954 (FANUY) 京セラ 22.62 0.31 3670 1

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.11 0.38 1875 1

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 0.49 4233 2

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.48 -0.19 6405 3

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.29 0.34 3663 1

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.00 2596 -1

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.61 0.07 1559 -

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.80 0.18 2239

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.24 0.17 1823 2

1

（時価総額上位50位、1ドル162.23円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5000 295

6.27

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 2369 62

2.69

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 2320 58.5

2.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2382 -275 -1

0.35

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3569 -244 -

6.40



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52508.27 前日比：9.63

始値：52046.36 高値：52695.06 安値：52046.36

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26107.01 前日比：233.83

始値：26015.49 高値：26168.81 安値：25912.40

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7543.59 前日比：28.25

始値：7536.70 高値：7557.44 安値：7513.23

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.104％ 米10年国債 4.596％

米国株式市場は反発。ダウ平均は9.63ドル高の52508.27ドル、ナスダックは233.83

ポイント高の26107.01で取引を終了した。

対イラン攻撃強化やIBMが重しとなり、寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CP

I）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れ相場は持ち直した。長期金利の低下

を好感し、ナスダックは続伸。終盤にかけ、ダウも上昇に転じ、終了した。セクタ

ー別では半導体・同製造装置が上昇した一方、ヘルス機器・サービスが下落。

金融のゴールドマン・サックス・グループ（GS）は第2四半期決算で株式トレーディ

ング収入が過去最高を記録するなど好調な内容を好感し、上昇。ITサービス・コン

サルティング会社のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は4－6月期

の暫定売上高が市場予想を下回ったほか最高経営責任者（CEO）が投資家向け書簡で

インフラビジネスの弱さを指摘し、大幅下落。サイバーセキュリティ製品・サービ

ス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）はIBMのCEOが顧客のサイ

バーセキュリティへの懸念を明らかにしたため、買われた。

携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストが最近の商品の値上げで売り上げの伸び

が圧迫されるとの分析で、投資判断を引下げ、下落した。高級電気自動車メーカー

のルーシッド・グループ（LCID）はのちに否定したが、非上場、連邦破産法11条申

請などを模索しているとの報道を受け、大幅安。銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）

は四半期決算で金利収入が予想に満たず、売られた。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長は下院金融委員会での証言で、5年間

続いてきた高インフレを鎮静化していく決意を表明した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》