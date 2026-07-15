*04:31JST 7月14日のNY為替概況

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円63銭まで下落後、162円29銭まで上昇し、引けた。

米6月消費者物価指数（CPI）の鈍化で年内の利上げ観測が後退し、一時ドル売りが優勢となった。その後、ウォーシュFRB議長が下院証言でCPIの結果を受け、「任務完了」とは認識していないとし、高インフレを容認しないと、断固とした姿勢を示したほか、米軍がイラン軍事施設の追加攻撃を発表し、原油価格上昇に連れ、ドル買い戻しが強まった。

ユーロ・ドルは1.1405ドルから1.1462ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は184円98銭から185円49銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3443ドルへ上昇後、1.3367ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8116フランから0.8061フランまで下落。



[経済指標]

・米・6月消費者物価指数（CPI）：前月比－0.4％、前年比＋3.5％（予想：－0.1％、＋3.8％、5月＋0.5％、＋4.2％）

・米・6月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.0％、前年比＋2.6％（予想＋0.2％、＋2.8％、5月＋0.2％、＋2.9％）

・米・4週ADP雇用平均（6/27）：1.975万人（前回2.1万人）《KY》