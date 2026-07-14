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東証グロ－ス指数は反発、下値の堅い展開
*16:52JST 東証グロ－ス指数は反発、下値の堅い展開
東証グロース市場指数 930.83 ＋5.38／出来高 3億9575万株／売買代金 1109億円東証グロース市場250指数 721.57 ＋4.70／出来高 1億4421万株／売買代金 867億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は328、値下がり銘柄数は216、変わらずは47。
前日13日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反落。先週ナスダック市場に上場した韓国SKハイニックスの下落が重しとなった。また、ホルムズ海峡でのイラン船舶航行封鎖を再開するトランプ大統領の宣言を受け原油価格が上昇したことに加え、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利上げの可能性に言及したことから金利上昇も売り材料となり、終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.06％高となった。昨日の米株式市場で半導体関連株が下げたことから、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株が手掛けにくく、新興市場に投資資金が流れやすかった。また、東証グロース市場指数は昨日段階で918pt台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことは東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢の先行き不透明感が強く、昨日の海外市場で原油先物価格が上昇したことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、米国では今晩、6月の米消費者物価指数（CPI）の発表、ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言が予定されているほか、米主要金融機関の4-6月期決算が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は小幅に下げる場面があったが下値は堅く、午後はプラス圏で底堅く推移した。
個別では、サンリオ＜8136＞と新作ゲームを共同開発すると発表したワンプラ＜4199＞、営業利益が前期23.4％増・今期40.9％増予想と発表したシイエヌエス＜4076＞、75日線や200日線を短期で回復し反発機運が高まったキャスター＜9331＞、25日線回復し先高期待が高まったレナサイエンス＜4889＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、JDSC＜4418＞、ビープラッツ＜4381＞などが顔を出した。
一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が21.3％にとどまったオキサイド＜6521＞、前日に75日線上値を阻まれ先高期待が萎んだTORICO＜7138＞、200日線が上値抵抗線となったアクセルM＜3624＞、5日線が上値を抑える形となったセイワHD＜523A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、monoAI＜5240＞、LiNKX＜584A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4418|ＪＤＳＣ | 920| 150| 19.48|
2| 4381|ビープラッツ | 651| 100| 18.15|
3| 4199|ワンプラ | 1053| 150| 16.61|
4| 3133|海帆 | 91| 10| 12.35|
5| 9331|キャスター | 902| 92| 11.36|
6| 4889|レナサイエンス | 1630| 159| 10.81|
7| 504A|イノバセル | 499| 46| 10.15|
8| 9270|バリュエンス | 2170| 198| 10.04|
9| 4259|エクサウィザーズ | 928| 81| 9.56|
10| 7352|ＴＷＯＳＴ | 447| 38| 9.29|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 206| -24| -10.43|
2| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3505| -395| -10.13|
3| 523A|セイワＨＤ | 1475| -138| -8.56|
4| 6521|オキサイド | 3830| -355| -8.48|
5| 6522|アスタリスク | 1825| -155| -7.83|
6| 218A|リベラウェア | 1200| -86| -6.69|
7| 3624|アクセルＭ | 72| -5| -6.49|
8| 278A|テラドローン | 10700| -700| -6.14|
9| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 81| -5| -5.81|
10| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 52| -3| -5.45|《SK》
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