ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ドトル日レス、アピリッツなどがランクイン

2026年7月14日 10:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ドトル日レス、アピリッツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月14日　10:19　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4174＞ アピリッツ　　　　 610700 　50257.52　 248.42% 0.1935%
＜2011＞ SM日高配　　　　　190850 　50162.859　 171.06% 0.0047%
＜9278＞ ブックオフGH　　　550300 　367797.06　 157.38% 0.1087%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　766700 　286283.92　 130.18% 0.0446%
＜5240＞ monoAI　　　　8231900 　561099.1　 120.64% 0.1304%
＜3457＞ AndDoHLD　　135900 　54573.28　 101.16% -0.0509%
＜7725＞ インタアクション　　569500 　361308.88　 97.32% 0.0247%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1668080 　342953.806　 89.87% 0.0475%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　33529 　55181.615　 76.55% -0.0053%
＜2620＞ iS米債13　　　　367690 　54522.549　 71.68% -0.0005%
＜4443＞ Sansan　　　　2497100 　2124330.78　 69.33% 0.0566%
＜7085＞ カーブスHD　　　　711200 　327764.8　 64.73% 0.0868%
＜7375＞ リファインバス　　　59200 　36460.16　 63.39% -0.0102%
＜3810＞ サイバーSHD　　　1933600 　229107.66　 57.75% 0.0923%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　　39006 　158336.844　 56.25% -0.0072%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　149648 　211853.454　 43.08% 0.0005%
＜412A＞ 台湾テク50　　　　10690 　32915.478　 42.6% -0.0321%
＜3399＞ 山岡家　　　　　　　95100 　219106.8　 42.04% 0.042%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　232900 　681402.6　 38.95% 0.0615%
＜2624＞ iF225年4　　　60354 　227507.871　 38.89% -0.0017%
<1593> MXS400　　　　3004 　82042.63　 37.57% 0.0037%
<3168> MERF　　　　　　329800 　257042.74　 33.46% -0.0717%
<7678> あさくま　　　　　　8800 　55609.8　 29.74% 0.0257%
<3778> さくら　　　　　　　784700 　1799572.6　 29.45% 0.0726%
<3087> ドトル日レス　　　　168400 　365857.62　 28.3% 0.0557%
<1489> NF高配50　　　　1031954 　3555631.421　 26.84% 0.0061%
<6677> エスケーエレク　　　48000 　125742.5　 24.73% -0.0103%
<4685> 菱友システム　　　　35100 　83430.42　 23.2% -0.013%
<2564> GXSディビ　　　　26075 　75988.107　 19.55% 0.0046%
<3907> シリコンスタシオ　　72900 　51465.38　 19.34% -0.1657%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事