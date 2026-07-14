*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ドトル日レス、アピリッツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月14日 10:19 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4174＞ アピリッツ 610700 50257.52 248.42% 0.1935%

＜2011＞ SM日高配 190850 50162.859 171.06% 0.0047%

＜9278＞ ブックオフGH 550300 367797.06 157.38% 0.1087%

＜7513＞ コジマ 766700 286283.92 130.18% 0.0446%

＜5240＞ monoAI 8231900 561099.1 120.64% 0.1304%

＜3457＞ AndDoHLD 135900 54573.28 101.16% -0.0509%

＜7725＞ インタアクション 569500 361308.88 97.32% 0.0247%

＜1699＞ NF原油先 1668080 342953.806 89.87% 0.0475%

＜2084＞ 日本高配 33529 55181.615 76.55% -0.0053%

＜2620＞ iS米債13 367690 54522.549 71.68% -0.0005%

＜4443＞ Sansan 2497100 2124330.78 69.33% 0.0566%

＜7085＞ カーブスHD 711200 327764.8 64.73% 0.0868%

＜7375＞ リファインバス 59200 36460.16 63.39% -0.0102%

＜3810＞ サイバーSHD 1933600 229107.66 57.75% 0.0923%

＜1541＞ 純プラ信 39006 158336.844 56.25% -0.0072%

＜315A＞ GX銀高配 149648 211853.454 43.08% 0.0005%

＜412A＞ 台湾テク50 10690 32915.478 42.6% -0.0321%

＜3399＞ 山岡家 95100 219106.8 42.04% 0.042%

＜1377＞ サカタのタネ 232900 681402.6 38.95% 0.0615%

＜2624＞ iF225年4 60354 227507.871 38.89% -0.0017%

<1593> MXS400 3004 82042.63 37.57% 0.0037%

<3168> MERF 329800 257042.74 33.46% -0.0717%

<7678> あさくま 8800 55609.8 29.74% 0.0257%

<3778> さくら 784700 1799572.6 29.45% 0.0726%

<3087> ドトル日レス 168400 365857.62 28.3% 0.0557%

<1489> NF高配50 1031954 3555631.421 26.84% 0.0061%

<6677> エスケーエレク 48000 125742.5 24.73% -0.0103%

<4685> 菱友システム 35100 83430.42 23.2% -0.013%

<2564> GXSディビ 26075 75988.107 19.55% 0.0046%

<3907> シリコンスタシオ 72900 51465.38 19.34% -0.1657%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》