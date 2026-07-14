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出来高変化率ランキング（9時台）～サカタのタネ、アピリッツなどがランクイン
*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サカタのタネ、アピリッツなどがランクイン
サカタのタネ＜1377＞がランクイン（9時38分時点）。急伸。前日取引終了後に、発行済株式数の2.36％を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は26年8月3日から27年5月28日まで。同時に、26年5月期決算を発表した。営業利益は131億円（前期比7.1％増）。27年5月期営業利益は135億円（前期比2.9％増）予想。また、長期経営計画も発表した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月14日 9:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4174＞ アピリッツ 610700 50257.52 248.42% 0.1935%
＜2011＞ SM日高配 190850 50162.859 171.06% 0.0047%
＜9428＞ クロップス 2600 1200.06 149.08% 0.0121%
＜6246＞ テクノスマート 25600 13408.34 149.04% -0.0196%
＜6982＞ リード 900 237.72 137.45% 0.0016%
＜7551＞ ウェッズ 12500 2287.26 136.73% 0.0028%
＜9278＞ ブックオフGH 458000 367797.06 134.18% 0.0986%
＜9254＞ ラバブルマケ 900 2411.86 95.52% 0%
＜7725＞ インタアクション 529000 361308.88 88.62% 0.0196%
＜3457＞ AndDoHLD 116100 54573.28 82.71% -0.056%
＜6836＞ プラットホーム 33300 11318.94 82.4% 0.0297%
＜1699＞ NF原油先 1525270 342953.806 79.43% 0.0554%
＜2084＞ 日本高配 33308 55181.615 75.8% -0.007%
＜2620＞ iS米債13 365090 54522.549 70.88% -0.0002%
＜6615＞ UMCエレ 173100 17640.96 68.85% 0.0611%
＜9017＞ 新潟交 1100 1031.04 62.61% 0.0106%
＜4443＞ Sansan 2221600 2124330.78 56.59% 0.0648%
＜8181＞ 東天紅 5000 2488.04 54.21% -0.0173%
＜1541＞ 純プラ信 38208 158336.844 54.03% -0.0052%
<9215> CaSy 1700 853.92 41.59% 0.0163%
<3810> サイバーSHD 1646100 229107.66 41% 0.1128%
<315A> GX銀高配 145803 211853.454 40.42% -0.002%
<1593> MXS400 2971 82042.63 36.47% -0.0018%
＜1377＞ サカタのタネ 206400 681402.6 27.15% 0.0638%
<3399> 山岡家 80900 219106.8 25.93% 0.0364%
<1489> NF高配50 1002585 3555631.421 24.12% 0.0064%
<7939> 研創 4300 1704.94 23.74% -0.0114%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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