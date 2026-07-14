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出来高変化率ランキング（9時台）～サカタのタネ、アピリッツなどがランクイン

2026年7月14日 10:14

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記事提供元：フィスコ

*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サカタのタネ、アピリッツなどがランクイン
サカタのタネ＜1377＞がランクイン（9時38分時点）。急伸。前日取引終了後に、発行済株式数の2.36％を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は26年8月3日から27年5月28日まで。同時に、26年5月期決算を発表した。営業利益は131億円（前期比7.1％増）。27年5月期営業利益は135億円（前期比2.9％増）予想。また、長期経営計画も発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月14日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4174＞ アピリッツ　　　　 610700 　50257.52　 248.42% 0.1935%
＜2011＞ SM日高配　　　　　190850 　50162.859　 171.06% 0.0047%
＜9428＞ クロップス　　　　　2600 　1200.06　 149.08% 0.0121%
＜6246＞ テクノスマート　　　25600 　13408.34　 149.04% -0.0196%
＜6982＞ リード　　　　　　　900 　237.72　 137.45% 0.0016%
＜7551＞ ウェッズ　　　　　　12500 　2287.26　 136.73% 0.0028%
＜9278＞ ブックオフGH　　　458000 　367797.06　 134.18% 0.0986%
＜9254＞ ラバブルマケ　　　　900 　2411.86　 95.52% 0%
＜7725＞ インタアクション　　529000 　361308.88　 88.62% 0.0196%
＜3457＞ AndDoHLD　　116100 　54573.28　 82.71% -0.056%
＜6836＞ プラットホーム　　　33300 　11318.94　 82.4% 0.0297%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1525270 　342953.806　 79.43% 0.0554%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　33308 　55181.615　 75.8% -0.007%
＜2620＞ iS米債13　　　　365090 　54522.549　 70.88% -0.0002%
＜6615＞ UMCエレ　　　　　173100 　17640.96　 68.85% 0.0611%
＜9017＞ 新潟交　　　　　　　1100 　1031.04　 62.61% 0.0106%
＜4443＞ Sansan　　　　2221600 　2124330.78　 56.59% 0.0648%
＜8181＞ 東天紅　　　　　　　5000 　2488.04　 54.21% -0.0173%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　　38208 　158336.844　 54.03% -0.0052%
<9215> CaSy　　　　　　1700 　853.92　 41.59% 0.0163%
<3810> サイバーSHD　　　1646100 　229107.66　 41% 0.1128%
<315A> GX銀高配　　　　　145803 　211853.454　 40.42% -0.002%
<1593> MXS400　　　　2971 　82042.63　 36.47% -0.0018%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　206400 　681402.6　 27.15% 0.0638%
<3399> 山岡家　　　　　　　80900 　219106.8　 25.93% 0.0364%
<1489> NF高配50　　　　1002585 　3555631.421　 24.12% 0.0064%
<7939> 研創　　　　　　　　4300 　1704.94　 23.74% -0.0114%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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