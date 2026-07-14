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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1875円安の67375円
*09:57JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1875円安の67375円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.42円換算）で、アイシン精機＜7203＞、関西電力＜9433＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1875円安の67375円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了した。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円07銭から162円48銭まで上昇し、162円46銭で引けた。トランプ米大統領が対イラン再封鎖を宣言し原油高につながったほか、ウォラーFRB理事のタカ派発言で、長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1378ドルまで下落し、1.1379ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：77.71 ↑3.93）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋3.93ドル（＋5.33％）の77.71ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.30 2485 152
6.52
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5006 301
6.40
9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 2371 118.5
5.26
「ADR下落率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2384 -153 -
6.03
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.85 6123 -241 -
3.79
■そのたADR（13日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2323 6
9
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 0.00 6675 4
3
8035 (TOELY) 住友商事 9.61 -0.08 1561 5.
5
6758 (SONY.N) TDK 19.77 -1.41 3211
8
9432 (NTTYY) KDDI 17.31 -0.01 2811 1.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 0.02 936 -17.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.11 -0.31 4728 1
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.85 -0.62 6123 -24
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.06 5006 30
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 -0.23 7338 -
2
8001 (ITOCY) 丸紅 30.25 -0.31 491 -437
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.49 0.01 8519 10
2
8031 (MITSY) 東京エレク 218.25 -10.01 70896 -40
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12182 -16
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.75 -0.34 2721 29.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.00 2371 118.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.59 -0.10 941 -936.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.00 -0.20 1516 -
1
7267 (HMC.N) スズキ 50.16 -0.51 2037 7.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.76 -0.22 6094 -
7
6902 (DNZOY) ファナック 21.27 -0.93 6909 -4
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.34 -0.56 7257 2
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.32 0.18 2651
1
8411 (MFG.N) オリックス 39.48 -0.82 6412 2
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.45 -0.17 25094 10
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.49 -0.07 5357 3
9
7741 (HOCPY) キヤノン 26.65 -0.43 4328 1
6
6503 (MIELY) 三菱電機 69.75 -2.89 5664 1
7
6981 (MRAAY) 日東電工 19.82 -0.03 3219 -
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.85 -0.13 7049 -5
7
6273 (SMCAY) SMC 22.72 -0.80 73804 -1
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.81 -0.11 309 3.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 43.50 -1.90 70653 -21
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.39 -1.11 2012 -
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.41 -0.01 4452 1
2
6702 (FJTSY) 富士通 20.37 -0.26 3308
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.98 -0.08 3567 -1
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.30 0.98 2485 15
2
8002 (MARUY) 三井物産 570.06 -0.33 4629 4
9
6723 (RNECY) ルネサス 13.71 -1.24 4454 -1
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.31 -0.73 3624 -1
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.73 -0.56 1846 1
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.60 -0.46 4158 1
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.67 -0.30 6443 4
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.95 -0.16 3557 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 -0.08 2599 -4
6
6857 (ATEYY) シスメックス 9.54 0.07 1549 -2.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.62 0.03 2212 -1.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.07 -0.03 1798 2
1
（時価総額上位50位、1ドル162.42円換
算）《AN》
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