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個別銘柄戦略: ブックオフGHDやコジマに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略: ブックオフGHDやコジマに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは138.37ドル安の52,498.64ドル、ナスダック総合指数は408.43pt安の25,873.18pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比115円高の67,375円。為替は1ドル＝162.40-50円。今日の東京市場では、26年5月期営業利益が27.7％増と従来予想の16.0％増を上回ったブックオフGHD＜9278＞、第1四半期営業利益が35.2％増となったドトル日レス＜3087＞、第3四半期営業利益が34.1％増で自社株買い・株主優待制度の拡充・配当方針の変更と配当予想の上方修正も発表したコジマ＜7513＞、第3四半期営業利益が22.0％増で自社株買いも発表したカーブスHD＜7085＞、営業利益が前期2.9倍・今期52.9-76.7％増予想と発表したSansan＜4443＞、営業利益が前期50.5％だが今期2.2倍予想と発表したインターアク＜7725＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が47.1％増となった銚子丸＜3075＞、26年8月期業績予想を上方修正したMERF＜3168＞、発行済株式数の2.53％上限の自社株買いを発表したニイタカ＜4465＞などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が69.4％にとどまったUNEXT＜9418＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.13億円の赤字で未定としていた27年2月期営業損益を4.28億円の赤字予想と発表した東京ボード工業＜7815＞、第1四半期営業利益が1.78億円の赤字と前年同期の1.03億円赤字から赤字幅が拡大したクオンタムS＜2338＞、第3四半期累計の営業利益が93.3％減となったミクロン精密＜6159＞、第3四半期累計の営業利益が41.3％減となったフェスタリア＜2736＞、26年11月期業績と配当予想を下方修正し無配予想となったシリコンスタ＜3907＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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