Anthropic、無料枠ユーザーに最大1660万ドルの誤請求が発生――AI課金の不透明性と過剰請求問題が浮き彫りに

AIスタートアップのAnthropic（アンソロピック）において、無料枠のユーザーに対して最大1,660万ドル（約26億8,920万円）もの「幽霊請求」が行われるトラブルが発生した。さらに、企業のAI利用における過剰請求パターンや、有料プランの容量を巡る集団訴訟も浮き彫りになっている。本記事では、検証が極めて困難とされる「トークン課金」の構造的課題と、ユーザーが取るべき自衛策について解説する。

■無料枠ユーザーに届いた1660万ドルの「幽霊請求書」

Anthropicは、APIへの支払実績が一度もなく、アカウントに決済カードも登録していなかった無料枠の韓国人開発者に対し、同社の請求システムが167万ドル（約2億7,054万円）、次いで1,660万ドル（約26億8,920万円）の「幽霊請求書」を発行したことを認めた。同社はその後、この請求エラーを確認し、実際に資金は回収されていないとの声明を出した。

しかし、この確認が行われるまでに、度重なる決済試行によって開発者のメインのクレジットカードがロックされ、開発者は請求書が無効であるという書面での確認を得るために、4日間の時間と約18通のサポートメールを費やすことになった。Anthropicが7月12日に確認したこの事案は、監査によるエンタープライズ向けの過剰請求パターン、提起された集団訴訟、そして顧客が実際に支払うべき金額を独自に検証することをほぼ不可能にしている請求アーキテクチャの構造的問題など、より広範で根深い問題の最中に発生した。

ネット上で「remy_notes」として投稿しているこの開発者は、7月7日の夜に最初の請求書（1,669,875.90ドルの「決済不成功」通知）を発見し、当初はフィッシング詐欺だと思ったと説明している。しかし、彼が実行したすべての信頼性チェックをクリアしていた。送信元ドメインはAnthropicのものであり、Stripeの決済リンクはAnthropicの公式請求インフラに接続されていた。彼がThreadsで共有したスクリーンショットによると、7月8日の午後6時1分と午後7時41分に、KB国民カード（韓国）のチェックカードが「ANTHROP」と記載された米国加盟店からの海外決済試行を2回拒否している。これらは銀行が不正を検知したからではなく、金額がカードの1取引あたりの限度額を超えていたために拒否されたものだった。請求額は24時間で約10倍に膨れ上がった。Anthropicは彼に対し、この事案は「不正アクセスによるものではない」と説明したが、請求システムエラーの根本原因は明らかにしていない。

■事案発覚前に監査法人が検出していた170万ドルの過剰請求

今回の幽霊請求は極端な例だが、その背景にある根本的な問題は、事案が発生する前からすでに記録されていた。今年3月から6月の間、AI請求監査スタートアップのVauditは、エンタープライズ顧客60社から提出された3,400万ドル（約55億800万円）分のAI請求書を調査し、約170万ドル（約2億7,540万円）の誤った過剰請求を発見した。請求のエラー率は約5％にのぼる。不一致の大部分はAnthropicの「Claude Code」製品に関連していたが、OpenAIのサービスも調査結果に含まれていた。この監査におけるVauditのクライアントリストには、パナソニック、HP、ホンダなどが名を連ねている。

元OracleディレクターでVauditのCEOを務めるマイケル・ハーン氏は、The Informationの監査レポートにおいて、繰り返し発生する請求エラーのパターンを説明している。それには、実際には古い安価なモデルを使用しているにもかかわらず、プレミアム料金で請求されていたケースや、リクエストを完了できなかったりエラーメッセージを返したりしたAIエージェントやチャットボットに対して課金されていたケース、さらには同社が「リトライストーム」と呼ぶ現象（自律型エージェントがバックグラウンドで失敗したタスクを繰り返し再試行し、そのたびに顧客が承認していない新しい課金が発生する現象）が含まれていた。Vauditとそのクライアントが正式に請求書に異議を申し立てた後、Amazon、Google、Microsoft、Anthropic、OpenAIを含むプロバイダーは、異議申し立てされた金額の約80％を、通常48〜96時間以内に返金した。ハーン氏は、明確なエラーが提示された後の各社の対応は「信じられないほど協力的だった」と述べている。

この80％という回収率は心強く聞こえるが、逆の問いを投げかけると見え方が変わる。監査人を雇っていない顧客のうち、どれだけ多くの人が気づかないまま、残りの20％を回収できずにいるのだろうか。

Anthropic側はこの位置づけに反論している。同社の広報担当者は、Anthropicは不完全なリクエストやエラーメッセージに対して課金することはなく、ユーザーの同意なしに高額なモデルにルーティングすることもないとし、組織的な過剰請求は「広範な問題ではない」と述べた。また、幽霊請求については「お客様の口座からお金は引き落とされていない。当社の決済プロセッサーが無効な金額で課金を試みたが、拒否された。何も回収されておらず、支払い義務もない」としている。

■トークン課金は構造的に検証不可能という本質的課題

AIの請求エラーをキャッチするのがなぜこれほど難しいのかを理解するには、その課金方法を理解する必要がある。Claudeのすべてのリクエストは「トークン」（言語モデルがプロンプトと応答ごとに処理する内部単位）で価格が設定されている。入力トークン（モデルに送信されたテキスト）と出力トークン（モデルの応答）は個別にカウントされ、モデルごとの料金が掛け合わされる。Anthropicが一般公開している最も高性能なモデル「Claude Fable 5」の料金は、入力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）であり、これは同社が一般向けモデルとして公開した中で最も高く、「Claude Opus 4.8」のちょうど2倍の料金である。

技術的に重要な事実は、トークン数はAnthropicの推論エンジンによってサーバー側で計算され、顧客が独自に観測することはできないという点だ。使用場所で独立したメーターによって測定される電気使用量や、ネットワーク監視ツールで測定できるデータ帯域幅とは異なり、トークン消費量はプロバイダーの協力なしに第三者が独自に検証することはできない。VauditのSDKは、顧客の環境内にインストールし、プロバイダーが報告した「使用データ」とプロバイダーが報告した「請求データ」を比較することで機能する。これは独立した測定値との比較ではない。2つの数値が一致していれば一貫して請求されていることになるが、乖離していれば過剰請求となる。しかし、どちらの場合でも、顧客は根本的なカウントが正確であるかどうかを確認することはできない。

ハーン氏は「私たちが観察しているのは、エンタープライズAIの請求がますます不透明になっているということだ」と指摘する。「顧客は、どのモデルが実際にリクエストを処理したのか、どのようにルーティングされたのか、あるいは請求書に表示される前にキャッシュ、再試行、重複排除が行われたのかについて、独自の可視性を持っていないことが多い」

顧客がAmazon Web Services（AWS）のBedrock、Google Vertex AI、Microsoft Azure AIなどのクラウド仲介業者を通じてClaudeにアクセスする場合、請求チェーンはさらに長くなる。クラウドプロバイダーにClaudeのアクセス料を支払っている顧客は、請求書が手元に届くまでに複数の手を経ていることに気づくかもしれず、紛争が発生した場合は1社ではなく2社を相手にエスカレーションする必要がある。

■「Max」サブスクリプションは宣伝通りの容量を提供しているか、集団訴訟が提起

Vauditが説明したエンタープライズ向けの過剰請求問題は、請求システムの正確性の問題である。一方、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に6月14日に提起された別の訴訟（事件番号 3:26-cv-05763）は、Anthropicのサブスクリプションマーケティングが虚偽であるという異なる主張を展開している。

この集団訴訟を提起したワシントンD.C.在住のカール・カーン氏は、集中的なコーディング作業をサポートするために、Anthropicのサブスクリプションプランを順次アップグレードしてきた（2025年6月に「Claude Pro」、1月に月額100ドルの「Max 5x」、今年4月に月額200ドルの「Max 20x」）。訴状によると、「Max 20x」プランはベースとなる「Pro」プランの20倍の使用容量を提供すると宣伝されている。しかしカーン氏は、実際にはProの6〜8倍程度の容量しか提供されず、「Max 5x」プランは5倍ではなく約3.5倍しか提供されなかったと主張している。ある5時間のプログラミングセッションでは、彼の1週間分の割り当て全体の15％を消費したという。彼は月額200ドルのサブスクリプションに加えて、追加の使用クレジットを購入せざるを得なくなった。

訴訟では、Anthropicが「使用量の測定方法を明確に説明しなかったため、加入者が約束されたアクセス量を受け取っているかどうかを判断するのが困難だった」と主張している。また、同社が「50％の節約になると虚偽の主張をすることで、消費者を月額200ドルのMax 20xサブスクリプションに誘導した」とも主張している。Anthropicはこの訴訟についてのコメントを拒否している。現時点で集団訴訟としての認定はされておらず、不正行為の認定も行われていない。

カーン氏の訴訟の中心にある測定のギャップは、技術的に具体的である。AnthropicのMaxプランはトークンによって管理され、「セッション」の倍数（Max 20x、Max 5x）として販売されているが、正確な1セッションあたりのトークン予算は公開されていない。同社は「セッション」を構成する定義を一度も明確にしておらず、各倍数の基礎となるトークン許容量も開示していないため、加入者は「20x」プランが実際にProの20倍のスループットを提供しているかどうかを確認する手段がない。この不透明さは、訴訟における偶発的な要素ではなく、その構造的な基盤となっている。

カーン氏の代理人を務めるVaca Daffan LLPのケイティ・ダファン弁護士は、この訴訟を明快に説明した。「企業が広告やマーケティングにおいて誠実でなければならないという法律は非常に明確だ。もしそうでなければ、彼らは責任を問われ、やり方を改め、人々に返金する必要がある」

法的な重要事項として、個人のMaxサブスクリプションを規定するAnthropicの消費者利用規約には、強制仲裁条項や集団訴訟の放棄条項が含まれていない。そのため、カーン氏の訴訟はカリフォルニア州の消費者法的救済法および虚偽広告法に基づき、連邦裁判所で進行している。

■相次ぐ請求トラブルと「HERMES.md」バグ問題

今回の幽霊請求や集団訴訟は、1月以来積み重なってきた請求を巡る論争の最も目に見える部分にすぎない。2026年1月下旬には、あるユーザーが1日に26回も課金される事案が発生し、2月には二重課金がシステムバグとして確認された。3月から4月にかけては、台湾、ポーランド、英国、米国の少なくとも6人のユーザーが、購入した覚えのないサブスクリプション（「Gift Max 5X」や「Gift Pro」など）が承認なしにアカウントに表示され、課金されたと報告している。この期間中、TrustpilotにおけるAnthropicの評価は10点満点中3点に落ち込み、請求に関する苦情が支配的なテーマとなっていた。

7月以前の技術的に最も示唆に富む事案は、4月下旬に開示された「HERMES.md」バグである。4月4日、Anthropicは「OpenClaw」やNous Researchのオープンソース「Hermes Agent」などのサードパーティ製エージェントハーネス（ソフトウェアツール）が、Claude Codeの定額制サブスクリプション枠を消費することをブロックし、これらのワークロードに対して従量課金のAPI料金を請求するポリシーの適用を開始した。その検出メカニズムは、Claude Codeに組み込まれたコンテンツ分類器であり、gitのコミット履歴をスキャンしてそれらのハーネスに関連する文字列を探すものだった。しかしバグが発生した。この分類器は、実際のハーネスの使用証拠ではなく、最近のコミットメッセージのどこかに「HERMES.md」という文字列が含まれているだけでマッチングしてしまったのだ。コミットメッセージにそのファイル名を入力したことのある開発者は、セッションが定額制サブスクリプション枠を使用しないまま、追加利用料金の課金へと密かにルーティングされてしまうことになった。

ユーザーの「sasha-id」氏は、Max 20xの週間プランの86％が未使用のままであったにもかかわらず、200.98ドル（約3万2,558円）の追加利用料金を請求された。彼がAnthropicのサポートに連絡した際、同社は当初「返金不可能な技術的エラー」であるとして返金を拒否した。Anthropicの消費者サポートは主にAIチャットボットによって処理されており、人間のエージェントへの明確なエスカレーションパスが用意されていない。この時期、複数のユーザーが、チャットボットが書面で請求エラーを認めているにもかかわらず、人間によるフォローアップが一切行われないという同じパターンを報告していた。返金が行われたのは、このバグに関するRedditの投稿が約144万ビューに達し、Hacker Newsのスレッドが1,251ポイントに達した後だった。AnthropicのClaude Code担当責任者であるボリス・チェルニー氏は、この問題を「過剰に反応した不正防止システム」として認め、修正済みとした。

byteiota.comの分析がまとめたパターンはここでも当てはまる。サポートの対応は、エラーの発生速度ではなく、世論の圧力の速度で届いたのだ。

■激化する競争とIPOへの影響

Anthropicの請求問題は、AIの価格競争が激化する中で発生している。Microsoftは6月の開発者会議「Build」で「MAI-Thinking-1」モデルを発表し、同社のAI部門責任者であるムスタファ・スレイマン氏はBloombergに対し、「多くの人々が、Anthropicの高価なモデルに代わる選択肢を緊急に探している」と語った。OpenAIも大幅なトークン値下げを検討していると報じられている。DeepSeek V4は、一部の開発者の見積もりによると、Claude Sonnet 4.6よりも約90倍安い出力トークン価格を提供している。ただし、DeepSeekは中国の管轄下で運営されており、国家情報法（2017年）およびデータセキュリティー法（2021年）により、データの保管場所や公開されているプライバシーポリシーに関わらず、政府の要求に応じてユーザーデータを共有することが法的に義務付けられている。

「Fable 5」を巡る動向も混乱に拍車をかけた。Anthropicの最も高性能な一般公開モデルは6月9日にローンチされたが、外国人のアクセス制限を求める米国政府の輸出管理指令により6月12日に一時停止され、商務省がこれらの管理を解除した後の7月1日に再開された。同社は有料ユーザー向けにサブスクリプションに含まれる無料期間を7月7日まで提供し、その後7月12日まで延長した。太平洋時間（PT）の今夜11時59分（日本時間7月13日午後3時59分）にこの無料期間が終了し、Fable 5は入力100万トークンあたり10ドル、出力100万トークンあたり50ドルの従量課金へと移行する。この一連の流れ（ローンチ、政府による一時停止、短縮された無料期間、従量課金への移行）は、すでに蓄積されていた請求への不信感の上に、さらなる価格設定の不確実性を加えることになった。

Anthropicは新規株式公開（IPO）を目指すと広く予想されており、投資家のデューデリジェンス（資産査定）では、収益と並んでユーザーの信頼性指標も評価されることになる。月ごとに劇的に変動し得るAIの支出項目を精査している企業の財務チームにとって、請求書が実際の使用量を正確に反映しているかどうかは、開発者の不満にとどまらず、調達や監査上の懸念事項である。Zyloの2026年版SaaS管理インデックスによると、ITリーダーの78％が従量制のAI価格モデルによる予期せぬ請求を報告している。また、Flexpriceの調査によると、90％がAIのコスト予測を導入における最大の課題として挙げている。Uberは、約5,000人のエンジニアにアクセスをロールアウトした後、Claude Code用の2026年AI予算全体を4ヶ月で使い果たしたと報じられている。

Vauditのような企業の台頭自体が、現状を診断する材料となっている。同社は30人規模のスタートアップで、レビューした請求書の1％と回収額の30％を手数料として徴収しており、これまでに累計12億ドル（約1,944億円）以上の企業ベンダー支出を監査してきた。これは、AIの請求が主要企業であっても独自に検証できないほど複雑化していることを示している。請求の正確性を検証する唯一の手段が、成功報酬を請求する第三者の監査人であるような市場は、基盤となるプロバイダーの数値に対する信頼が実質的に損なわれている市場と言える。

■顧客が今すぐ取れる対策

どのティアであってもClaudeを使用しているすべてのユーザーにとって、具体的な実践ステップが存在する。まず、新しいワークロードをシステムに投入する前に、APIダッシュボードで厳格な月間支出上限（ハードキャップ）を設定することだ。上限を設定しないと、設定ミスのあるエージェントが気づかないうちに料金を跳ね上げてしまう可能性がある。また、月間予算の50％、75％、90％といった意味のあるしきい値で利用アラートを有効にし、請求の異常が発生した際に請求書ではなくアラートがトリガーされるようにする。さらに、API呼び出し回数とセッション数の独自のログを保持すること。トークン数は独自に検証できなくても、リクエスト数は検証可能であり、自身のログとプロバイダーのカウントとの乖離は、異議申し立てを行うシグナルとなる。Maxサブスクリプションプランを利用している場合は、利用頻度が高い期間にダッシュボードのスクリーンショットを毎週撮影して保存しておくこと。紛争において、タイムスタンプ付きのダッシュボードの証拠は主要な資産となる。

エンタープライズのバイヤーにとって、Vauditの調査結果は実用的な基準を示している。AI APIに年間10万ドル（約1,620万円）以上を費やしている組織は、次の請求サイクルが始まる前に独自の利用ログ記録を導入し、少なくとも四半期ごとにプロバイダーの請求書と照合すべきである。Anthropic、Amazon、Google、Microsoft、OpenAIを含むプロバイダーは、適切に異議申し立てされた金額の約80％を48〜96時間以内に返金している。課題は何に対して異議を申し立てるかを特定することであり、独自のモニタリングこそがそれを可能にする。

リクエストごとの透明なモデルルーティングログ、公開されたセッション・トークン予算、監査可能な請求APIなどを通じて、顧客による検証を容易にするプロバイダーが、エンタープライズAI導入の次のフェーズにおいて構造的な優位性を持つことになるだろう。請求の透明性はそれ自体が新たな競争の場となりつつあり、これに先制して取り組む企業は、ベンチマークでの勝利よりも耐久性のあるもの、すなわち「監査人を雇う必要性を感じない顧客からの信頼」を獲得することになる。

■注目ポイントQ&A

●Anthropicの請求エラーに異議を申し立てるにはどうすればよいですか？

該当する期間を示す利用ダッシュボードのスクリーンショットで不一致を証明し、具体的な日付、金額、およびご自身の記録を示すサポートチケットを提出してください。Vauditの監査によると、正式に異議申し立てされた過剰請求の約80％は、明確に提示されてから48〜96時間以内にAnthropicなどのプロバイダーによって返金処理されています。無料枠ユーザーで誤った請求書を受け取った場合は、請求書を記録保存し、銀行に連絡して不正な決済試行をブロックした上で、サポートによる解決を図ってください。現在、同社の消費者サポートはAIが主導しているため、人間へのエスカレーションは遅れる傾向があります。初期対応が拒否された場合は、クレジットカードの異議申し立てを通じてエスカレーションしてください。

●なぜ顧客はAIのトークン使用量に対する請求を独自に検証できないのですか？

トークン数はAnthropicの推論エンジンによってサーバー側で計算されるため、顧客が構造的に観測できない仕様になっているからです。電気使用量やデータ帯域幅とは異なり、AIトークンはモデルが推論中に計算する内部単位です。プロバイダーが提供するツールやプロキシレイヤーがなければ、顧客が独自にトークンをインターセプトしてカウントすることはできません。Vauditのような第三者監査人は、プロバイダーが報告した使用データと請求データを比較することで不一致を明らかにしますが、根本的なカウント自体の正確性を確認することはできません。この構造的な非対称性が不透明さの技術的な原因であり、ポリシーの変更だけで簡単に逆転できるような透明性の選択肢ではありません。

●Kahn対Anthropicの集団訴訟とはどのような内容で、誰が対象になりますか？

2026年6月14日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された訴訟（事件番号 3:26-cv-05763）で、Anthropicの「Claude Max 5x」（月額100ドル）および「Max 20x」（月額200ドル）プランが、宣伝されているよりも大幅に少ない使用量しか提供していないと主張しています。原告のカール・カーン氏は、Max 20xはProプランの20倍ではなく約6〜8倍、Max 5xは5倍ではなく約3.5倍の使用量しか提供していないと主張しています。この集団訴訟の対象候補は、2024年4月以降にClaude.comまたはClaudeデスクトップアプリを通じてMax 5xまたはMax 20xプランを購入またはアップグレードしたすべての米国居住者です。現時点で集団訴訟としての認定や不正行為の認定は行われていません。なお、同社の消費者利用規約には強制仲裁や集団訴訟の放棄条項がないため、本件は公開の法廷で進行しています。

●AI課金における「リトライストーム」とは何ですか？どのようにして予期せぬ課金が発生するのですか？

リトライストームとは、Claude APIを繰り返し呼び出して複数ステップのタスクを実行するように設計された自律型AIエージェントが、1つのステップでエラーに遭遇した際に自動的に再試行を繰り返す現象です。再試行はそれぞれ個別のAPI呼び出しとなり、個別に課金されます。無限ループに陥ったり、最大再試行回数を設定せず積極的に再試行を行うように設定されたエージェントは、数分間で数百から数千回の課金対象となる呼び出しを発生させる可能性があります。Vauditの監査では、これが企業におけるAI過剰請求の最も一般的な原因の1つとして特定されました。対策としては、導入前にエージェントのループに最大再試行制限と総コスト上限を設定すること、またプロバイダーのダッシュボードで厳格なAPI支出上限を有効にして、暴走したエージェントが定義された月間上限を超えないようにすることが挙げられます。

元記事: Anthropic Confirms $16.6M Billing Error as Auditors Find $1.7M in Enterprise Overcharges