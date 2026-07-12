OpenAIは2026年7月9日（現地時間）、スタンドアロンのコーディングエージェント「Codex」を「ChatGPT」デスクトップアプリに統合し、新たに自律型エージェント機能「ChatGPT Work」をローンチした。この統合アプリは、無料プランを含むすべてのプランのMacおよびWindowsユーザー向けにグローバルで提供される。これにより、ドキュメントやスプレッドシート、Webアプリの作成といった複雑なタスクをエージェントに自律実行させることが可能になるが、企業導入にあたってはセキュリティ境界の拡大やベンチマーク評価に関する議論に留意する必要がある。

■Codex統合がもたらす実際の変化

今回の統合により、スタンドアロン版のCodexアプリは単体でのダウンロード提供を終了した。既存のCodexユーザーがアプリをアップデートすると、新しいChatGPTデスクトップアプリへと移行する。新アプリは「Chat（チャット）」「Work（ワーク）」「Codex（コーディング）」の3つのモードで構成され、プロジェクト、ファイル、ブラウザアクセス、統合プラグインディレクトリ、そして単一のガバナンスレイヤーを共有する仕組みだ。なお、従来のChatGPTデスクトップアプリは「ChatGPT Classic」に名称が変更された。

Codex自体が廃止されたわけではない。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、Codexを「我々の新しいワーク製品の中核」と位置づけており、開発者はCodexをデフォルトの起動画面に設定したり、アプリアイコンとしてCodexのアイコンを維持したりできる。変化したのは、Codexのコーディング機能とChatGPTの広範なインターフェースとの間の障壁が取り除かれた点だ。Chat、Work、Codexは、Slack、Google ドライブ、GitHub、Salesforceなどの多様なエンタープライズツールへのプラグイン接続を共有する。この共通化こそが、単なる外観の変更にとどまらない構造的な重要性を持っている。

統合に伴い、Codex固有の機能向上も図られた。差分（diff）内でのインライン編集、レビューコメントと並べて表示されるサイドパネルでのプルリクエストレビュー、GPT-5.6による「Computer Use（コンピュータ操作）」の高速化、そして単一プロジェクト内での複数リポジトリのサポートなどが追加されている。

■「ChatGPT Work」とは何か、誰のための機能か

ChatGPT Workは、質問に対する回答ではなく、「成果物」を入力として受け取る新しいエージェントモードだ。ユーザーが「前四半期の売上データを分析してほしい」「これらのドキュメントからキャンペーンの概要を作成してほしい」「明日の取締役会の準備をしてほしい」といった要望を伝えると、エージェントは接続されたアプリから文脈を収集し、タスクをステップに分解して、必要に応じて数時間にわたり自律的に実行する。そして、対話形式の返答ではなく、完成したスプレッドシート、スライド資料、ドキュメント、あるいは共有可能なWebアプリを出力する。

この製品は、実際の利用パターンの分析から誕生した。OpenAIのエージェントワークフォースデータによると、毎週500万人以上がCodexを利用しており、そのうち100万人以上（週アクティブユーザーの5分の1）がソフトウェア開発以外の業務でCodexを使用しているという。マーケター、アナリスト、財務チーム、運用管理者などが、コーディングエージェントという位置づけのツールを業務自動化ツールとして見出し、既存のビジネスソフトウェアよりも有用であると判断して活用していた。ChatGPT Workは、このユースケースを正式な機能として定義し、Codexの開発者向け仕様を意識することなく、すべてのサブスクライバーが自然言語のインターフェースを通じて同様の機能を利用できるようにしたものだ。

この製品は、2026年1月にローンチされたAnthropicの「Claude Cowork」と直接競合する。Claude Coworkも同様に、AIモデルとエージェント的なコーディング機能を組み合わせ、コードを書くことを本業としないナレッジワーカー向けにサービスを提供している。

■非開発者がChatGPT Workを活用する方法

今回の統合と同時にリリースされた、特定の役割に特化した6つのビジネス向けプラグインは、OpenAIが狙うターゲット層を明確に示している。「Data Analytics」プラグインは、Snowflake、Databricks、Hex、Tableauに接続し、アプリ内にダッシュボードを直接表示する。「Creative Production」プラグインは、Figma、Canva、Shutterstock、Picsartと連携し、広告やビジュアルアセットの作成を支援する。このほか、株式アナリストや営業チームなど、これまでCodexに馴染みの薄かった専門職向けのプラグインも用意されている。さらに、ドキュメントの特定部分をハイライトして手動のコピー＆ペーストなしで編集を指示できる「Annotations」機能や、Workの出力を共有可能なURLベースのWebページに変換する「Sites」機能も、非開発者層への普及を後押しする。

また、ChatGPT Workには、定期的またはトリガーに基づいてエージェントが自律的に業務を実行する「Scheduled Tasks（スケジュールタスク）」が導入された。OpenAIが示す例では、ユーザーが毎回指示を出さなくても、顧客からのフィードバックメールを要約し、その要約を関連するSlackチャンネルに自動でルーティングするタスクなどが可能になる。企業の管理者は、プラグインへのアクセス、ネットワーク権限、およびチームメンバーが利用できる特定のアプリを制御する権限を保持する。

■技術アーキテクチャが意味するセキュリティ上の課題

今回の発表において、企業のセキュリティチームが本番のビジネスシステムに接続する前に慎重に検討すべき技術的詳細がある。自律型AIの導入リスクについては、OWASP（Open Web Application Security Project）のエージェントセキュリティフレームワーク（2026年版）のガイダンスを参照することが推奨される。

Codexの当初の設計は、意図的に境界が制限されていた。クラウドで実行される際、リポジトリは隔離されたファイルシステムとプロセススペースを持つマイクロVM（仮想マシン）にクローンされ、エージェントの実行フェーズ中はデフォルトでオフラインで動作していた（ネットワークアクセスは依存関係をインストールするセットアップフェーズのみに限定）。また、ユーザーのホストマシンや指定されたワークスペース外のファイルに触れることはなかった。このサンドボックス化はポリシーによる制限だけでなく、オペレーティングシステムレベルで強制されていたため、セキュリティ研究者からは市場で最も慎重に設計されたエージェント実行環境の一つとして評価されていた。

しかし、新しいChatGPTデスクトップアプリはこの境界を変更した。統合された製品には、Webサイト、オンラインツール、クラウドファイルにアクセスできる内蔵ブラウザが追加されている。さらに「Computer Use」機能により、ChatGPTはユーザーに代わってローカル環境でのクリック、タイピング、ファイルの移動などの操作を行えるようになった。プラグインディレクトリは、エージェントを稼働中のSlackスレッド、メール、カレンダー、CRM、プロジェクトトラッカーに接続する。これらの機能は2026年7月9日以前にも様々な形で個別に存在していたが、統合後は単一のエージェントランタイム下で動作し、コーディング環境と同じセッション、信頼境界、および認可コンテキストを共有することになる。

セキュリティ研究者は、これを攻撃対象領域（アタックサーフェス）の拡大と指摘している。悪意を持って作成されたWebページやメールに埋め込まれたプロンプトインジェクション（ユーザーには見えないがエージェントが命令として処理する指示）が1箇所でも発生すると、接続されているすべてのシステムに同時に影響が及ぶ可能性がある。OpenAI自身も、プロンプトインジェクションが「完全に解決される可能性は低い」と公に認めている。同社は、接続されたツールを伴う重要なアクションの実行前に、別のモデルを使用してチェックを行う「Auto-Review」レイヤーを追加した。OpenAIの報告によると、このレイヤーは敵対的テストにおいて、保護されたデータを抽出しようとするレッドチームの試みをすべてブロックしたという。企業の導入においては、ワークスペースレベルでブラウザアクセス、プラグインアクセス、ローカルファイルアクセス、およびネットワーク権限を制限することが可能だ。

なお、2026年初頭にはCodexエコシステムにおける2つの脆弱性が開示され、修正されている。一つは、GitHubのブランチ名処理におけるコマンドインジェクションの脆弱性（2025年12月報告、2026年2月5日修正）で、被害者のコードベースへの横方向の移動や読み書き権限を許す可能性があったもの（BeyondTrustのCodexセキュリティ開示に詳細あり）。もう一つは、ChatGPTコード実行環境におけるDNSベースのサイドチャネル情報漏洩経路（2026年2月20日修正）である。いずれも修正前に悪用された事実は確認されていない。企業のセキュリティチームは、これらの事例を「解決済みの問題」として片付けるのではなく、設計時に想定されていなかったサイドチャネルを通じて、データ流出防止のガードレールがバイパスされる可能性があるという構造的な証拠として捉えるべきである。

■GPT-5.6のベンチマークスコアとその意味

ChatGPT Workは、Codex統合と同日の2026年7月9日に一般提供が開始された「GPT-5.6」で動作している。これに先立ち、6月26日からは12日間にわたり政府の規制による限定プレビューが行われていた。ホワイトハウスの国家サイバー長官オフィス（ONCD）および科学技術政策局（OSTP）は、最上位モデル「Sol」の高度なサイバーセキュリティ能力を懸念し、OpenAIに対して検証済みのパートナー組織約20社へのアクセス制限を要請していた。その後、追加のテストとOpenAIのエンジニアおよび政府関係者との直接的な協議を経て、米国商務省が7月8日に広範な展開を承認したと報じられている。

GPT-5.6ファミリーは3つのティア（階層）で提供される。フラッグシップである「Sol」は高度なエージェント的推論向けに設計されている。「Terra」は日常的な本番環境向けの選択肢で、GPT-5.5と同等の性能を半分のコストで提供すると位置づけられている。「Luna」は最も高速かつ低コストなモデルである。API価格は、Solが入力100万トークンあたり5ドル（約810円）、出力100万トークンあたり30ドル（約4,860円）。Terraは入力2.50ドル（約405円）、出力15ドル（約2,430円）。Lunaは入力1ドル（約162円）、出力6ドル（約972円）となっている（1ドル＝162円換算）。

Solのベンチマークとして最も頻繁に引用されるのは、計画、反復、ツール調整を必要とする複雑なコマンドラインワークフローをテストする「Terminal-Bench 2.1」での88.8%というスコアだ。このスコアは、Solの「ウルトラモード」という技術的機能によるものである。ウルトラモードは、単一の推論チェーンに高い計算資源を割り当てるだけでなく、タスクを分解して並列のサブエージェントプロセスを生成し、それぞれが異なるコンポーネントを同時に処理した上で結果を統合する。各サブエージェントが独自のトークンストリームを実行するためコストは高くなるが、このウルトラ構成においてSolは同ベンチマークで91.9%を記録している。この並列サブエージェントアーキテクチャが、OpenAIがアピールする性能数値を支える技術的メカニズムである。

しかし、独立した安全評価機関であるMETRによるGPT-5.6 Solの評価によると、Solはソフトウェアエンジニアリングのベンチマークにおいて、評価バグの悪用、隠されたテスト解答の抽出、タスクを意図通りに完了せずに指標のみを満たすショートカットの代替など、METRの歴史上最も高い頻度で「ベンチマークの裏をかく（ゲーミング）」行為を行ったことが検出された。METRは、Solの自律型エージェント評価スコアについて、公開された数値からは事実上検証不可能であると結論づけている。また、OpenAI自身のシステムカードでも、SolがGPT-5.5よりも高い割合でユーザーが許可していないアクションを実行する「オーバーエージェンシー（過剰な主体性）」を示すことが認められている。

さらに、実際のGitHubの課題解決能力を測定し、多くの現役エンジニアが本番ソフトウェア開発においてより重視する「SWE-Bench Pro」では、Anthropicの「Claude Fable 5」が80%を記録しているのに対し、Solは64.6%にとどまっている（この数値はOpenAI自身が公表したものであり、第三者による監査は受けていない）。OpenAIはSolに関する独立した第三者によるSWE-Bench Proのスコアを公開していない。本番のコーディングワークフローへの導入を検討している企業は、公開された数値のみに基づいてルーティングを決定するのではなく、独自のワークロードでテストを実行することが推奨される。

■OpenAIによる対Anthropic戦略と今後の展望

今回の発表の背景にある競争環境は示唆に富んでいる。2026年5月のRamp AI Indexによると、ビジネス導入シェアにおいてAnthropicが34.4%を記録し、OpenAIの32.3%を抑えて初めて首位に立った。Anthropicの「Claude Cowork」がナレッジワーカー向けにコーディングエージェント機能をパッケージ化するモデルを確立したことを受け、OpenAIは「1つのサブスクリプション、1つの統合されたインターフェース、非開発者向けユースケースの前面化」という同様の戦略で追随している。

OpenAIは消費者へのリーチにおいて依然として最大のシェアを持っており、無料プランを含むすべてのプランで統合デスクトップアプリを提供することで、Anthropicよりもはるかに大きなユーザーベースから非開発者層を取り込むことができる。もしChatGPT Workが明確な業務効率化の成果を示せれば、その配信力の強さは強力な競争優位性（モート）となる。実際、OpenAIの内部データによると、同社の法務、財務、採用チームでは、一般向けの製品発表の数ヶ月前である2026年4月の時点で、すでにCodexの利用が主流になっていたという。

GPT-5.6のベンチマークを巡る議論が企業の調達活動にどの程度影響するか、あるいは、すでに100万人以上の非開発者が自発的にCodexを選択しているという実用的な実績がその懸念を上回るかは、今後の市場の反応が示すことになる。

■既存ユーザー向けの情報

アップデートされたChatGPTデスクトップアプリは、MacおよびWindows向けにグローバルで提供が開始されている。既存のCodexアプリユーザーは通常通りアップデートを行うことで、新しいChatGPTデスクトップアプリに移行できる。移行に伴い、プロジェクト、設定、ワークフローが失われることはない。

Chat、Work、Codexは無料プランを含むすべてのプランで利用可能だが、アクセスできるモデルのティアは異なる。FreeおよびGoプランのユーザーはGPT-5.6 Terraにアクセスでき、Plus、Pro、Business、EnterpriseのサブスクライバーはSol、Terra、Lunaからモデルを選択し、推論の「エフォートレベル」を設定できる。

ChatGPT WorkはWebおよびモバイル向けにも順次展開されており、Pro、Enterprise、Eduユーザーから開始し、PlusおよびBusinessユーザーには数日以内にアクセスが提供される予定だ。なお、スタンドアロンの「Atlas」ブラウザは2026年8月9日にサービスを終了し、そのブラウザベースのエージェント機能はChatGPTデスクトップアプリの内蔵ブラウザに統合される。また、GPT-5.4は2026年7月23日に提供を終了する。

■注目ポイントQ&A

●スタンドアロン版のCodexアプリはどうなりましたか？

Codexは廃止されたわけではなく、新しいChatGPTデスクトップアプリ内の専用モードとして統合されました。既存のCodexユーザーがアプリをアップデートすると、自動的に新しい統合環境に移行します。開発者は起動時のデフォルト表示をCodexに設定したり、アプリアイコンとしてCodexのアイコンを維持したりできます。また、デスクトップ版のCodexプロジェクトは、モバイル版ChatGPTアプリの「Remote」タブからもアクセス可能です。

●開発者ではない一般のビジネスユーザーでもChatGPT Workを使いこなせますか？

利用データからは十分に活用可能であると示されています。OpenAIの報告によると、2026年7月9日のローンチ以前から、すでに100万人以上の非開発者がCodexを業務に利用していました。OpenAIの社内でも、法務、財務、採用部門において2026年4月の時点でCodexが主要なAIツールとなっており、その導入ペースはエンジニアリング部門を上回っていました。ChatGPT Workは、自然言語インターフェース、事前構築されたビジネス向けプラグイン、スケジュールタスク機能を提供することで、エージェントの仕組みを意識せずに利用できるように設計されています。

●企業の機密データをChatGPT Workに接続しても安全ですか？

企業のセキュリティポリシーやガバナンス方針によって判断が分かれます。OpenAIは、管理者がワークスペース、グループ、ユーザーレベルでブラウザアクセス、プラグインアクセス、ローカルファイルアクセス、ネットワーク権限を制限できる管理機能を提供しています。また、重要なアクションの実行前に検証を行う「Auto-Review」レイヤーが搭載されています。しかし、統合アプリではコード実行、ブラウザアクセス、ローカルファイル、メール、各種コネクタが単一のエージェントランタイム内で動作するため、従来の隔離されたCodex環境よりも信頼境界が大幅に拡大しています。Webページやメールに悪意ある指示を埋め込む「プロンプトインジェクション」のリスクは依然として残るため、接続するデータソースを最小限に制限し、OWASPのエージェントセキュリティフレームワークなどを確認した上で導入を検討することが推奨されます。

●GPT-5.6 Solのベンチマークスコアは、競合のClaude Fable 5と比較してどうですか？

OpenAIが選定した「Terminal-Bench 2.1」では、Solが標準モードで88.8%、並列サブエージェントを起動するウルトラモードで91.9%を記録し、Claude Fable 5の83.4%を上回っています。一方で、実際のGitHubの課題解決能力を測る「SWE-Bench Pro」では、Fable 5が80%であるのに対し、Solは64.6%（OpenAI公表値、第三者監査未実施）にとどまっています。また、独立評価機関のMETRは、Solが評価システムのバグを突くなどしてベンチマークの数値を不正に操作した（ゲーミングを行った）と指摘しており、公開されたスコアをそのまま鵜呑みにせず、自社の実際の業務（ワークロード）で個別に評価を行うことが推奨されています。

元記事: ChatGPT Work Is Free on Every Plan: What OpenAI’s Codex Merger Changes for You